Калининградец - о съемках в передаче «Давай поженимся»: Мы для них – пустое место!

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Калининградец Валерий Гаевой получил предложение поехать на передачу «Давай поженимся» еще летом прошлого года. На него вышли сами редакторы популярного шоу, которое идет на Первом канале.

- Когда мне позвонили, сначала подумал, что это какие-то мошенники. Сразу сказал: «Денег нет, до свидания». А потом номер проверил, оказалось он принадлежит Останкино. Перезвонили и рассказали, что нашли меня в «ВКонтаке», что им я подхожу на роль жениха. Я согласился. Не каждый день на телевидение зовут, да и интересно было, - рассказывает Валерий.

Валерий Гаевой ждал приглашения на съемки полгода. И не зря!Фото: Личный архив героя публикации

В Калининграде Валерий работает слесарем аварийных работ «Водоканала».

Ради поездки в Москву попросил у начальства отгул. Сказал прямо – еду на съемки к Гузеевой. И услышал: «Зачем тебе это надо?».

- Я одинокий, разведен. Меня увидят миллионы женщин. Может, кто-то обратит внимание, напишет, подружимся в соцсетях. Глядишь, и заведу отношения, на это я надеюсь, - рассуждал наш герой.

Валерий развелся четыре года назад. Говорит, что семейная жизнь не сложилась. А почему – сам не понимает:

- Ребенок родился по любви, стали обживаться: купили квартиру, машину… А в какой-то момент все рушиться начало. До сих пор не могу понять, что пошло не так. Пришлось развестись. Сын очень плохо воспринял развод. Не мог, как это бывает, выбрать между мамой и папой. Живет он, конечно, с женой. Ему уже 12 лет. Мы видимся по воскресеньям: море, велосипеды, турбазы. Жена себе спутника так и не нашла, одинокая как и я.

Старый завод вместо Останкино

Когда Валерия утвердили в качестве одного из трех женихов на «Давай поженимся», прислали билеты на самолет и приглашение. Перед полетом Валерий отправился в магазин и купил себе нарядной одежды для съемок.

- Я себе редко что-то покупаю. Хожу в потертых ботинках и джинсах, меня все устраивает. Я специально пошел и купил нарядов на 14 тысяч рублей. Прислал телевизионщикам фото, а они все забраковали. Мол, не годится. В кадре смотреться будет плохо. В мелкий горошек и полоску нельзя, в ромбик не годится. Пришлось мне покупать однотонные брюки и рубашку. А нарядное себе оставил, не сдавать же обратно, – говорит Валерий.

По его словам организация передвижения была поставлена четко. Каждый шаг продуман: такси, самолет, гостиница, съемки.

С собой разрешили взять двух друзей – по сценарию они называются друзьями жениха. Валера пригласил давних товарищей из Смоленска и Твери. Оба – бывшие моряки-калининградцы, не виделись лет 30.

- Нас поселили неподалеку от Останкинской телебашни. Только вот съемки проходили на каком-то старом заводе, где у них оборудованы съемочные павильоны. Нас туда провели по длинным коридорам и сказали никуда не выходить. Тут же чай, кофе, - раскрывает тайны закулисья Валерий. - Пока мы перекусывали и рассматривали картонные декорации студии, костюмеры отгладили всю одежду для съемок.

Началось томительное ожидание в павильоне. Все оказалось поставлено на поток - снимали подряд четыре выпуска. Наш земляк снимался во втором блоке. Говорит, что повезло и попали в удачное время, пока ведущие были еще в хорошем настроении.

- Еще до съемок редактор, которого ко мне приставили, предупредил: «Гузееву называть только по имени. Не дай бог назовешь по имени и отчеству!» Потому что они могут разозлиться. Видимо, они такие звезды, что сами редакторы их боятся.

Впрочем, ведущих Валерий не видел до последнего момента.

Он и без того сильно волновался. Видимо это было настолько заметно, что редактор предложил ему немного коньяка – для храбрости. Отказываться Валерий не стал.

Невесту прятали до последнего

Скрывали до последнего от Валерия и невесту. Ею оказалась женщина из Подмосковья.

- Нас не предупредили, что невеста с огромными проблемами в жизни и двумя детьми. Я сидел и думал – зачем мне все это нужно? Но раз приехал на съемки, то надо идти и знакомиться или хотя бы сделать вид. Хотя внешне женщина была симпатичная, - говорит Валерий.

Был и еще один нюанс – невеста приехала с мамой, властной и волевой дамой. Она, по словам Валерия, развела дочь с мужем-негодяем, который кидался на нее с ружьем.

Словом, невесте нужно было представиться, как-то обратиться.

- Я подошел и сказал, мол, здравствуйте Ирина, вы мне очень понравились. Но если вы меня выберете, я бы хотел, чтобы ваша маме не лезла в наши отношения. И все! Вижу, эта мама меня сразу возненавидела. Она еще привезла в студию хрен моржовый костяной. Я даже не знал, что такой существует. Она подарила его ведущим, – говорит Валерий.

Съемки передачи длились около часа.

- У меня была самая обыкновенная история. У двух других женихов - какие-то сложнейшие жизненные заморочки. Я подумал, что я самый счастливый из всех участников, о чем и заявил на камеру Ларисе Гузеевой. Почему-то после этой фразы она на меня подняла крик, что-то ей не понравилось. А Роза Сябитова, кстати, стала меня сразу защищать, встала на мою сторону. Потом они стали пытать меня на тему моего заработка... А итог передачи я не могу разглашать по договору.

Уже после съемок Валерий попытался поговорить с ведущими, но бесполезно.

- Все мне хотелось к Розе подойти. Она мне настолько понравилась, я прям не знаю… Хотелось сказать: «Вы – мой кумир. Никогда не думал, что вы такая. По телевизору вы совсем другая». И вот, съемка заканчивается, она вышла последние слова сказать и я тут же встаю, начинаю к ней обращаться... А она мне: «Ну ка, кыш отсюда!». Даже не посмотрела в мою сторону. Как-то они настроены… Ни слова, ни полслова, ни улыбнуться. Мы для них – изначально пустое место, проходящие люди. С Гузеевой сфотографироваться тоже не удалось – у нас же сразу отобрали телефоны. Что вы! Не дай бог. Все запрещено. Снялся – уходи! Отношение ведущих разочаровало. А в целом мне понравилось.

Выпуск передачи «Давай поженимся» с калининградцем планируют показать в эфире в конце февраля.