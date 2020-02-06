Кому в Калининграде положены денежные выплаты на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

Жители блокадного Ленинграда тоже получат 75 тысяч рублей ко Дню победы? А правда, что студентке, ставшей мамой в 2020 году, выплатят сразу два материнских капитала? Редакция калининградской «Комсомолки» за последние две недели получила множество обращений от своих читателей с самыми разными вопросами. И вот какими получились ответы на них.

О выплатах ко Дню Победы

1. Президент России Владимир Путин заявил, что ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы 9 мая получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей, а труженикам тыла президент пообещал выплатить по 50 тысяч рублей. Но ведь к ветеранам приравнены и другие категории. Например, детям войны также положены деньги?

- Необходимая информация о категории лиц, которым будет полагаться указанная выплата, станет известна после официального опубликования соответствующего Указа Президента Российской Федерации, - пояснила региональный министр социальной политики Анжелика Майстер. - Ввиду отсутствия федерального и регионального нормативно-правового акта, касающегося граждан, имеющих статус «дети войны», социальные выплаты указанной категории лиц законодательством не предусмотрены.

От редакции: Пока не все готово для того, чтобы точно сказать, кому положена такая выплата. «Комсомолка» следит за ситуацией и обязательно расскажет своим читателям все детали.

2. Какие выплаты ко Дню Победы предусмотрены на региональном уровне?

- Для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, блокадников, несовершеннолетних узников, тружеников тыла, а также ветеранов становления Калининградской области предусмотрена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (статьи 30, 34 Закона Калининградской области от 07.10.2019 № 318 «Социальный кодекс Калининградской области»). В 2020 году размеры указанной выплаты по сравнению с предыдущими годами увеличены в два раза и составят: для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников – 2000 рублей, для остальных категорий граждан – 1000 рублей, - пояснила Майстер. - Кроме того, труженикам тыла и ветеранам становления Калининградской области за счет средств областного бюджета предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1804 рубля.

3. Какова численность калининградцев - ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны?

В министерстве социальной политики Калининградской области приводят такие данные на 1 января 2020 года.

- инвалиды ВОВ – 209 человек;

- участники ВОВ, ставшие инвалидами – 256 человек;

- участники ВОВ (без инвалидности) – 48;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны, признанные инвалидами – 377;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны – 514;

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период – 96;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 242;

- лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны – 4;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев – 2580.

Всего: 4326 человек.

О сертификате в 300 тысяч рублей

1. Если студентка родила первенца после 1 января 2020 года, она может претендовать на региональную выплату размером в 300 тысяч рублей, а также и на материнский капитал на первого ребенка – 466 тысяч рублей?

Новую региональную выплату (300 тысяч рублей) получают женщины, родившие первого ребенка во время или в течение трех лет после окончания обучения в государственных образовательных организациях по программам среднего профессионального или высшего образования.

Что касается выплаты материнского капитала на первого ребенка, то это станет возможным только после принятия всех необходимых документов как на федеральном, так и региональном уровнях.

- Мы ждем принятия федерального закона, затем постановления правительства РФ, потом примем свое постановление, - разъяснила Анжелика Майстер, комментируя возможность получения маткапитала при рождении первого ребенка. - Вот только с этого момента мы сможем оформить и назначить эти пособия. Максимально ускоримся, обещаю. Сделаем все, чтобы те, кто должен получить эту меру поддержки, могли не беспокоиться. Обращаю внимание, что эта мера поддержки будет действовать с 1 января 2020 года, соответственно, выплаты будут назначаться и выплачиваться именно с этой даты.

2. Обязательно ли для получения региональной выплаты в 300 рублей в молодой семье оба родителя должны быть студентами?

Нет! Выплата ориентирована на женщину, поэтому важен именно ее статус.

Этот вопрос возник после того, как стало известно, что первый сертификат на рождение первенца получила семья Мельниковых из города Пионерский. Так совпало, что обучение недавно завершили оба родителя.

- В июне 2019 года мама ребенка Ульяна окончила институт образования БФУ имени Канта, а ее супруг Владислав – один из военных вузов региона. В Рождество в семье военнослужащего появился на свет первенец Матвей. Такое приятное событие дало семье Мельниковых право на получение сертификата на единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей, которую они должны использовать в течение года, - сообщили в региональном правительстве.

Ну, и как говорилось выше, семья Мельниковых также сможет заявить свои права на получение маткапитала.

3. Правда ли, что 300 тысяч рублей можно вложить в покупку машины?

«Средства могут быть направлены полностью или частями на улучшение жилищных условий на территории Калининградской области, в том числе на ремонт жилья; приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования, ВКЛЮЧАЯ ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ, или оплату обследования, лечения ребенка, матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения», - так говорится в документе, определяющем порядок этой выплаты.

ВАЖНО! Право на распоряжение выплатой наступает в течение шести месяцев со дня окончания вуза или колледжа, в случае, если ребенок родился во время обучения, или в течение года со дня рождения ребенка - если он появился на свет после окончания учебы.

А на предоставление выплаты в 2020 году из бюджета региона предполагается направить более 200 миллионов рублей. Действие указанной меры в Калининградской области продлится до 2022 года включительно.