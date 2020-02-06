В Калининграде стало больше хороших дорог и... сразу выросло число погибших в ДТП

На последнем оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин выступил со сравнительным отчетом по дорожно-транспортной обстановке в Калининграде в 2018 и 2019 году. Отчет вызвал множество вопросов, а его обсуждение даже спровоцировало конфронтацию представителя Управления ГИБДД и городских дорожников.

Обычно виноват водитель

Из слов Кутина стало понятно, что, несмотря на совместные усилия Госавтоинспекции и мэрии, направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий на городских улицах и магистралях, калининградцы продолжают гибнуть и калечиться под колесами автомобилей. Причем количество смертей на дорогах стало расти.

- У нас зарегистрировано 562 ДТП – это на 47 меньше, чем в 2018 году, - начал Кутин свой доклад. – Но при этом, к сожалению, число погибших увеличилось: в 2018 году их было 20, а в 2019-м – 23. Раненых в 2019 году было 665, а в позапрошлом году – уже 697.

По словам чиновника, основной причиной аварий по-прежнему остается слабая дисциплина тех, кто управляет автотранспортом.

- Более 92% всех ДТП у нас происходят по вине водителей, - продолжил Кутин. - Количество происшествий, связанных с нарушением ими Правил дорожного движения, увеличилось на 0,2% по сравнению с 2018 годом и составляет 515 ДТП (в 2018-м было 514).

Кроме того, выросло количество дорожных аварий, происходящих из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков (было 95 - стало 106) и по причине выезда на полосу встречного движения (с 4 до 17, причем, один человек в этом случае погиб). Также чаще стали нарушать ПДД водители автобусов: в 2018 году с их участием произошло 63 аварии, а в 2019-м – 66. Попадать в ДТП после проезда на красный свет стали реже, но если в 2018 году после таких аварий никто не погиб, то в 2019 один человек все-таки скончался.

Когда заборы не спасают

По-прежнему высок процент наездов на пешеходов - в 2019 году их зарегистрировано 43% от общего количества ДТП. При этом количество происшествий на пешеходных переходах в минувшем году увеличилось на 7% (146 в абсолютных цифрах). В результате погибли 5 человек.

Получается, глобальное "озаборивание" улиц Калининграда не принесло желаемых плодов? А рост числа наездов на пешеходных переходах и вовсе говорит о том, что автомобилисты стали расслабляться и незаметно для себя все чаще превышать скорость на тех улицах, где появились тротуарные ограждения. Интересно, что на 20% увеличилось количество ДТП даже на регулируемых переходах. По этому поводу в соцсетях даже начали появляться шутки, вроде «не все заборами перекрыли, нужно было еще и переходы загородить».

В конце своего доклада вице-мер перечислил 13 аварийноопасных участков (их он назвал очагами аварийности). Интересно, что многие из этих «очагов» уже оборудованы тротуарными ограждениями, а тот же загруженный автомобилями проспект Мира, где заборов пока нет, в статистику не попал.

Олег Кутин.Фото: Иван МАРКОВ

Качественные, но не безопасные

Едва Кутин покончил с отчетом, управляющий делами администрации города Сергей Воропаев поинтересовался, снижается ли аварийность на тех улицах, которые были отремонтированы по программе «Безопасные и качественные дороги».

- Есть такие случаи, когда мы допустили просчеты, и все происходит наоборот? – спросил Воропаев.

- У нас на улице Горького после выполнения работ не было предусмотрено восстановление шумовых полос, - издалека начал Кутин. - Но как только погодные условия позволят, мы эту работу проведем. Что же касается той закономерности, о которой вы говорите, то она, к сожалению, имеет место. У нас ведь, чем лучше дорога, тем быстрее водитель по ней едет, и тем чаще он нарушает правила дорожного движения. И теперь мы, отремонтировав дорогу, думаем, как на ней ограничить скорость.

Далее к Кутину прицепился заместитель начальника центра дорожного надзора ГИБДД Роман Луценко. По его словам, мест концентрации ДТП в Калининграде вовсе не 13, как сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а 25. Также, по мнению Луценко, город никак не борется с наездами на пешеходов.

- Мы говорим, что это у нас основной вид ДТП, но что мы с этим будем делать, совершенно непонятно, - поразился представитель ГИБДД. – Теперь что касается реализации программы «Безопасные и качественные дороги»… Почему нельзя сразу предусмотреть мероприятия по снижению скорости? Нам нужны мероприятия, которые повысят безопасность. Не только их качество, но и безопасность.

Это замечание Кутина разозлило. Он, не скрывая раздражения, заметил, что начальник Романа Луценко регулярно ходит на совещания в мэрию, а вопросы почему-то возникают у его подчиненного.

- Давайте мы уже закончим этот обмен вопросами, - вмешался в перепалку мэр Алексей Силанов. – Нам ничто не мешает находить возможности в городском бюджете, чтобы обеспечить безопасность движения при реконструкции улиц по программе БКД. Данные статистики мы услышали. Получается, что мы до конца не прорабатываем вопросы, связанные с обеспечением безопасности и не выходим на тот результат, на который рассчитан федеральный проект.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поляки установили специальный светофор для любителей смартфонов

Польский культурный центр в Калининграде сообщил о нововведении, которое внедряют сейчас власти Варшавы.

В польской столице установили специальный светофор, предназначенный, в первую очередь, для пешеходов, которые даже в движении предпочитают смотреть не по сторонам, а на экран собственного смартфона. Проектор направляет красный свет на уровень тротуара, чтобы погруженные в виртуальный мир люди не оказались на переходе при запрещающем сигнале.

- Если это решение спасет хоть одну жизнь человека, стоит его применять даже только в таком, опытном виде, – заявила пресс-секретарь Управления городских дорог Варшавы, Каролина Галецка.