2020-02-06T14:01:02+03:00
Политика

Экс-мэра Калининграда Юрия Савенко перевозят на лечение в Москву

Информацию подтвердили в администрации города
Ольга Гончарова
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Юрий Савенко попал в больницу в начале января.Юрий Савенко попал в больницу в начале января.Фото: Александр Подгорчук
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Бывшего мэра Калининграда Юрия Савенко перевозят в ведущий федеральный медицинский центр Москвы, где пациентам с тяжелыми черепно-мозговыми травмами оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Здесь работают лучшие нейрохирурги России. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в экстренных службах региона, также информацию подтвердили и в администрации Калининграда.

Напомним, серьезную травму головы 58-летний Юрий Савенко получил 5 января. 17 числа нам стало известно, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко находится в коме и не приходит в сознание. 30 дней Юрий Алексеевич лежал в реанимации БСМП, где медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь и добиться улучшения здоровья. Теперь состояние пациента несколько улучшилось, что дает возможность для транспортировки в федеральный медицинский центр для дальнейшего лечения.

За бывшим мэром Калининграда прибыл специальный автомобиль. Фото: klops.ru

За бывшим мэром Калининграда прибыл специальный автомобиль.Фото: klops.ru

Ранее старший брат Владимир Савенко говорил «Комсомолке», что близкие родственники, друзья и коллеги предпринимают все, чтобы близкий человек пошел на поправку:

- Нам очень тяжело и это по-человечески можно понять. Мы делаем все, что в наших силах, надеемся и верим. Положение крайне серьезное, как и состояние моего родного брата. Калининградские врачи предпринимали и предпринимают все усилия, огромное им спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает нашу семью, помогает, желает выздоровления.

Юрий Савенко работал мэром Калининграда с 1998 по 2007 год. Затем с 2007 по 2011 год был депутатом Государственной думы от Калининградской области. В конце декабря 2011 года был назначен руководителем представительства Калининградской области в Москве, проработав на этой должности до июля 2012-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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