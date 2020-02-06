Уличный художник: Калининграду далеко до Берлина

«Я люблю тебя, моя печенька»

На оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что его подчиненные уже устали закрашивать продукты творчества уличных художников на домах и заборах. Особенно Чернышев отметил надпись «Я люблю тебя, моя печенька» на улице Куйбышева.

- Все предельно просто: кто-то из влюбленных юношей, видимо, таким образом решил признаться в любви своей второй половинке и сделал надпись «Я люблю тебя, моя печенька». Но это неважно, потому что это проявление вандализма, который недопустим на территории города Калининграда. Признаваясь в любви, этот юноша испортил фасад трансформаторной подстанции. Это не улучшает вид города.

Мэр города Алексей Силанов, выслушав доклад, спросил, часто ли приходится его сотрудникам ловить вандалов.

- Нечасто. В прошлом году пару раз, - ответил Чернышев.

- Может, есть смысл при активном взаимодействии с управлением молодежи подумать, где этим ребятам развивать свои таланты в части этого творчества? – поинтересовался градоначальник. – Ведь если мы не будем их как-то объединять и что-то думать, мы и дальше будем только искать резервы, чтобы это все закрашивать. Мы не можем с этим не считаться.

С художниками попробуют договориться

Уже после совещания Евгений Чернышев признался журналистам, что с представителями уличных художников у мэрии запланирована встреча, в ходе которой необходимо будет придумать, где именно в городе выделить легальную стену для граффити. Также чиновник поделился своими познаниями в этой отрасли.

- Надо отличать граффити от проявлений вандализма. Граффити – это искусство. Есть тому яркие примеры на различных объектах города, - пояснил Чернышев. – А когда кто-то просто ставит свой автограф – это вандализм.

По мнению председателя комитета муниципального контроля, легальная стена должна избавить город от вандализма.

Во многих городах Европы стены вдоль железных дорог отданы уличным художникам.Фото: Иван МАРКОВ

«Кого-то нужно поощрять»

После этого Евгений Чернышев внезапно вспомнил про граффити, которое ему пришлось по душе.

- На улице Батальной рядом с остановкой есть трансформаторная подстанция, на которой неожиданно, но с большим сюрпризом, приятным для Калининграда, некие ребята проявили себя и сделали композицию в стиле «Грачи прилетели». Очень интересно и красиво получилось, спасибо им за это, - улыбнулся он.

Муниципальный контролер признался, что хотел найти художников и поблагодарить, но потом отказался от этой затеи, чтобы «ни у кого не возникло желание их наказать».

- Такое надо поддерживать и поощрять, а все то, что является проявлением вандализма, с этим надо решительно бороться. Будем искать подходы у лидеров субкультурных течений, вести с ними диалог, чтобы предоставлять им возможность творить, а они нам содействовали в поиске и пресечению последствий от творцов в кавычках – их развелось очень много.

Очистить стены не получится

О том, что легальные стены в Калининграде нужны, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» один из уличных художников, представившийся Алексеем Пшиком.

Алексей Пшик: В Москве мои рисунки вытирали за два часа, а в Калининграде они годами висят 00:00 00:00

- В любом плюс-минус большом городе такие стенки существуют, - начал он. - И в Калининграде есть стены, где можно спокойно рисовать. Просто их легальность не прописана на бумаге. Что касается создания такой стены, я надеюсь, на это не будут деньги тратиться из бюджета, а в остальном я только «за».

По мнению Алексея, вполне можно было бы легализовать стену, тянущуюся вдоль вагоностроительного завода на Правой набережной. Тем более, она уже не раз становилась площадкой для фестивалей художников.

- Для этого подойдет любая длинная ровная стенка, - добавил граффитчик. – Есть такой термин – «джентрификация». Это когда в промышленные, например, районы начинают стекаться хипстеры, там открываются различные заведения... В Америке специально приглашают мировых художников и платят им немалые деньги, чтобы создавать районы, привлекающие массы людей.

Во многих европейских городах, по словам Пшика, подписывались петиции, чтобы признать стены вдоль железнодорожных путей легальными и не тратить бюджетные деньги на их перекрашивание.

- Там рисуют в три-четыре этажа, и все довольны, - добавил Алексей.

При этом, Алексей Пшик заявил, что легальные стены, конечно, еще ни один город не спасли от вандализма.

- Если будет легальная стенка, то общий уровень работ и людей, которые приходят в это искусство, будет расти. У художников будет время, чтобы сделать работы более качественно. Они будут нравиться большему количеству людей. Если ты будешь рисовать спокойно, у тебя будет лучше результат. В том же Берлине специальный пропуск на легальную стену выдается в магазинах, где продается краска, потому что там огромное количество рисующих, - заключил Пшик.

- То есть после инициативы нашей мэрии не получится спасти городские стены?

- Ни у кого в мире не получилось, поэтому сомневаюсь, что у нас получится, - рассмеялся художник.