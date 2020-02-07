Какие льготы положены калининградцам: теперь государство обязано это объяснить

В Калининградской области уже больше месяца работает социальный кодекс - новый формат поддержки льготных категорий граждан. Глава социального комитета Областной думы Лариса Швалкене в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на пять простых вопросов о нововведениях.

Теперь государство должно сообщать гражданину о полагаемых льготах 00:00 00:00

Что такое социальный кодекс?

- Это свод законов. Законодательных актов очень много, в них сложно разобраться: надо искать федеральные льготы, региональные и муниципальные. А в кодексе все они собраны - открыл и увидел. Для труженика тыла льготы такие, для семьи с детьми - другие, для одинокой матери - третьи. Мы не первые, уже несколько субъектов РФ такой кодекс внедрили для удобства граждан.

В чем отличие от предыдущей системы?

- Новая система - не заявительная. Если человек получил статус, государство должно ему сообщить, какие льготы и права у него есть. Государство теперь должно само информировать человека. Пришел регистрировать ребенка в ЗАГС - тебе дают информацию. Но вопрос взаимодействия человека и государства пока прорабатывается. Можно будет получить информацию на сайте госуслуг, минсоцполитики готовит буклеты.

Какие новые льготы появились с 1 января?

- Появились льготы на вывоз мусора, их будут получать многодетные семьи, ветераны становления области, боевых действий (без оглядки на доходы, просто по статусу). Второе новшество - единоразовая выплата 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка учащимся в вузах (или закончившим их менее трех лет назад).

Социальный кодекс вводит критерий нуждаемости. Что это такое?

- Тот, кто обращается за региональными льготами, положенными семьям с детьми, должен будет предоставить справку из банка о наличии денежных средств в кредитных организациях. Это нужно, чтобы видеть: человек действительно нуждается, у него нет крупных средств на счетах. Для одинокой матери с одним ребенком максимум на счетах — 225 тысяч рублей. Если семья с двумя детьми - 451 тысяча.

Какие справки нужно собирать?

- Единственная справка, за которой нужно будет сходить человеку, - как раз выписка со счета в банке. Все остальные бумаги и выписки заказываются в рамках межведомственного взаимодействия, когда человек подает в МФЦ документы о назначении ему какой-либо выплаты.

Депутаты обещают через полгода провести анализ действия социального кодекса и выяснить, изменилось ли количество получающих льготы, кому отказано и на каких основаниях.

Полный эфир с Ларисой Швалкене слушайте ЗДЕСЬ.