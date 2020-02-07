Деревянный кит, копия Кремля и сквер «Забытых поэтов»: какие проекты благоустройства подготовила Калининградская область на конкурс Минстроя

Пять заявок от Калининградской области

На «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», объявленный Минстроем России, в этом году подготовили заявки сразу семь муниципалитетов Калининградской области. Правда, если Балтийск, Гурьевск, Гусев, Неман и Полесск в понедельник прошли отбор межведомственной комиссии, то Гвардейск и Славск на этот раз оказались за бортом.

Конечно, это еще не значит, что все пять калининградских муниципалитетов получат деньги на реализацию своих проектов. Комиссия Всероссийского конкурса подведет итоги только 1 марта, и уже тогда станет понятно, кому из них повезет. Есть вероятность, что грант получат все пятеро, но может случиться и так, что деньги не достанутся никому.

На сегодняшний день со всех регионов подано более 200 заявок, но отберут из них всего 80. И уже между победителями поделят пять миллиардов рублей (именно такой призовой фонд конкурса в 2020 году).

Напомним, что впервые этот конкурс проводился в 2018 году, и тогда в нем приняли участие Светлогорск, Зеленоградск, Гусев, Советск и Гурьевск. В течение прошлого года они занимались реализацией своих концепций, о чем главы муниципалитетов отчитывались в декабре и январе. По мнению разработчиков конкурса, получившееся благоустройство «должно способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать социально-экономические, пространственные, культурные, визуальные связи». При этом, новое место должно не только быть востребованным у жителей и производить положительный экономический и социальный эффект, оно должно быть создано с применением качественных планировочных и архитектурных решений и сохранить историко-градостроительную и природную среду.

Итак, перейдем к заявкам. Два муниципалитета, Гусев и Гурьевск, в конкурсе участвуют уже второй раз, поэтому начнем с них.

Копия Кремля и башни-близнецы в Гусеве

Если в прошлый раз Гусев подавал заявку с проектом реконструкции центральной площади под кодовым названием «Русская Победа спасла Париж», то теперь власти выбрали название поскромнее – «Всегда по пути». Правда, это не значит, что скромность распространяется на саму концепцию. Центральным объектом грядущего благоустройства станет копия Московского Кремля.

Две водонапорные башни в Гусеве ждут реставрации.Фото: Предоставлено организаторами

Как передает слова главы администрации Александра Китаева издание «За доблестный труд», Кремль хоть и «проектировался без привлечения архитектурных бюро и иных экспертов», но должен стать одной из «изюминок» города.

- Между многоквартирным домом и железной дорогой сейчас вызывающий уныние пустырь, на котором согласно концепции появятся копии башен Московского Кремля со стеклянным антивандальным забором, - заявил Китаев. - Внутри стен кремля будут установлены миниатюры достопримечательностей городов-миллионников, мимо которых проложат миниатюрную железную дорогу.

Таким образом, по мнению Китаева, юные жители Гусева больше узнают о городах России.

- На входе в парк миниатюр будет установлена скульптурная композиция «Карта России с железнодорожными путями». Кроме того, на пустыре будет установлена большая детская игровая площадка и площадка для воркаута. Также на этой территории появится станция зарядки электромобилей, прокат электросамокатов и точка быстрого питания, - добавил глава.

За счет выделенных средств также планируется привести в порядок вокзал, которому в этом году исполняется 160 лет.

- Планируем организовать экспозиционное пространство совместно с Гусевским историко-краеведческим музеем. Оно будет посвящено истории железной дороги Восточной Пруссии, России и Советского Союза, а также первым переселенцам, - добавил Китаев.

Кроме того, в планах ремонт привокзальной парковки, реконструкция разворотного кольца и превращение двух водонапорных башен довоенной постройки в музей-чайную.

Парк «Истоки вдохновения» в Гурьевске

Гурьевск, прошедший в 2018 году по конкурсу со своим «Парком сенситивного развития», запланировал привести в порядок еще одну зеленую зону. Проект, получивший название «Истоки вдохновения», власти планируют реализовать в парке (площадь 5,16 га), вытянувшемся вдоль улицы Ленина.

В Гурьевске должна появиться "улочка восточно-европейского города".Фото: Предоставлено организаторами

По мнению разработчиков, сегодня парк не пользуется популярностью у жителей, и они даже стараются обойти его стороной. Привлечь туда людей планируется при помощи двух решений: создания творческих площадок («Мир танца», «Палитра художника», «Аллея стихов и афоризмов», «Сквер забытых поэтов») и строительства «Улочки восточно-европейского городка». Эта «улочка» должна стать первой в городе пешеходной зоной, на которой планируется проведение еженедельных ярмарок местных производителей.

Одну из творческих площадок, «Аллею стихов и афоризмов», планируется оформить арками в виде профилей русских поэтов и писателей, а рядом с ними установить динамики «с функцией аудиовоспроизведения известных стихов и афоризмов». В «Сквере забытых поэтов», по задумке проектировщиков, будет организовано «поэтическое караоке», где любой желающий сможет цитировать известные произведения литературы, читая их со «специального экрана из антивандальных материалов с бегущей строкой». На других площадках будут проходить уроки граффити, танцев и т.д.

Кроме того, чтобы вернуть парку транзитную функцию, будет предусмотрена сеть пешеходных и велосипедных дорожек.

Верхняя и нижняя площади в Балтийске

Власти Балтийска решили звезд с неба не хватать и просто привести в порядок площадь в историческом центре города, примыкающую к храму Святого Александра Невского. Она, как признаются авторы концепции, «находится в неудовлетворительном состоянии».

В планах условно разделить территорию площади на две зоны - верхнюю и нижнюю.

- Верхняя площадь запроектирована как многофункциональная с мобильной уличной мебелью, что позволит использовать пространство для проведения различного рода мероприятий таких как День города, Новый год, ярмарки, фестивали и другие общественные мероприятия, - пишут проектировщики. - На нижней площади планируется устроить зоны отдыха с Wi-Fi и сезонными кафе, а также прогулочную зону с подсветкой, встроенной в мощение. Рядовую высадку из штамбовых деревьев с приствольными решетками также планируется оснастить подсветкой.

Скромное благоустройство в Балтийске.Фото: Предоставлено организаторами

В проект должны войти работы по замене покрытий на тротуарную плитку, устройство наружного освещения и ливневой канализации, ландшафтное освещение, видеонаблюдение, сеть Wi-Fi, установка скамеек, урн, вазонов для цветников, кадок для декоративных деревьев, велопарковок и оборудование детской площадки.

Парк-полуостров в Немане

Неман также решил привести в порядок свое лицо – городской парк на набережной и площадь перед замком Рагнит. Проектировщики обратили внимание, что городской парк Немана компактно расположен на холме, и с трех сторон имеет выходы к воде.

- Это создает уникальную ландшафтную ситуацию, - отмечают авторы концепции, - и создает основу для многих проектных решений: панорамные качели с видом на воду; веревочный парк, вписанный в сложный рельеф; активный склон - террасные смотровые площадки для созерцания.

Проект благоустройства площади в Немане.Фото: Предоставлено организаторами

Планируется, что на территории зеленой зоны появится место для проведения детских праздников и фестивалей, что, в свою очередь, притянет туда и родителей. Игровое оборудование предлагается сделать из натуральных материалов, «наиболее дружественных к детям».

Призамковая территория, на которой в течение десятилетий не выполнялось никакого благоустройства, пополнится стеклянной беседкой, сетью пешеходных дорожек и озеленением.

Новая Венеция и деревянный кит

Полесск в очередной раз пытается раскрутить свой бренд «Русская Венеция». Для этого власти предлагают превратить в туристический центр города прибрежную зеленую зону между Орлиным мостом и центральной площадью. В ней может разместиться сразу несколько площадок различного назначения: пляж для купания и загорания, помост для рыбаков, ярмарочная площадь, детская зона с деревянным китом в центре, а также спортивная, парковочная и смотровая площадки.

Полесск в очередной раз пытается раскрутить свой бренд «Русская Венеция».Фото: Предоставлено организаторами

Параллельно с этим авторы концепции считают, что пришло время использовать полесскую гавань по прямому назначению, то есть сделать так, чтобы в ней швартовались не только чахлые рыбацкие лодки, но и туристические катера (зимой эта же гавань пожжет использоваться как каток).