Трудоголик или прилипала: Какой вы коллега по знаку зодиака

Мы большую часть жизни проводим на работе. Кто-то из нас задерживается по вечерам, чтобы доделать отчет, а другие полдня болтают с коллегами. А вы как себя ведете в офисе? Узнаем!

Овен

Овнам постоянно что-то мешает приступить к исполнению поставленной задачи. Прежде всего это волнение. Овны постоянно прокручивают в голове планы, перебирают возможные варианты, теряя кучу времени, поэтому зачастую не укладываются в сроки. Ведь в процессе рождается куча гениальных идей и просто невозможно все не попробовать на деле. Постарайтесь во время мозговых штурмов прислушиваться к мнению коллег, довериться им и не тащить все на своих плечах. Командная работа – залог успеха!

Телец

Тельцы – трудоголики. Они каждый день себе обещают расслабиться, в обед пройтись по магазинам и уйти домой к ужину. Но на деле обедают за рабочим столом и засиживаются до полуночи. Помните, что переработка снижает вашу эффективность, ваш мозг нуждается в перерыве. Пригласите коллегу на ланч, ведь куда приятнее обсуждать бизнес-идеи в непринужденной обстановке.

Близнецы

Близнецы постоянно отвлекаются. Поэтому неудивительно, что начать важное дело и завершить его в срок очень сложная задача для представителей этого знака. Ведь всегда найдется что-то или кто-то любопытнее, чем скучный отчет. Конечно, в этом нет ничего плохого. Да и ваши коллеги получают огромное удовольствие от общения с вами. Главное, чтобы у вас не было никаких проблем с выполнением поставленных задач. Наверняка вы уже завели себе длинный список дел, постарайтесь его придерживаться.

Рак

Раки очень добродушные коллеги, которые готовы прийти на помощь буквально всем. Конечно же, нет ничего плохого во взаимопомощи, и вроде как все работают на благо общего дела, но спросите себя, ваши коллеги так же отзывчивы по отношению к вам? Научитесь говорить «нет» и вот увидите, что вы начнете успевать намного больше, чем обычно, а коллеги тоже отлично могут справляться с собственными задачами.

Лев

Львы ненавидят критику, даже если эта критика обоснована. Это опасно, потому что ваше нетерпение может испортить отношения с начальством и коллегами. Поймите, обратная связь – это не нападение на вас. Когда кто-то делает вам замечание, это всего лишь попытка улучшить дело, а вовсе не удар по самолюбию. Относитесь к этому проще, в конце концов все и так знают, что без вас сложно было бы осуществить настолько блестящие проекты.

Дева

Девы — перфекционисты. Они очень требовательны к себе и окружающим, поэтому не удивляйтесь, что это может раздражать ваших коллег. Помните, что небольшие огрехи в работе, это всего лишь человеческий фактор, а не механический труд. Существует множество обстоятельств, которые могут заставить человека ошибиться. Не будьте так строги.

Весы

На работе Весы часто хотят всем понравиться и поэтому заслужили звание настоящего прилипалы. Им важно вписаться в коллектив, и офисные сплетни за чашечкой кофе могут для них стать серьезным увлечением. Однако не стоит забывать о работе, чтобы потом, как в известном фильме, «старуха не отправила вас в местком». Если вы весь день тратите на то, чтобы получить расположение коллеги, который ответственен за канцелярию, то сможете позволить себе заняться и настоящими делами. Главное не придумать себе очередную отговорку.

Скорпион

Что Скорпионы не умеют делать на работе, так это говорить нет. А еще у них не всегда получается делегировать полномочия. И когда начальник вдруг закидает вас десяткой-другой срочных задач, вы точно поймете, как вам не хватает этого полезного умения. Но ведь легче не станет. И мученика из себя строить совершенно не нужно. Просто напомните боссу, что не мешало бы найти вам кого-то в помощники.

Стрелец

Стрельцы самые неугомонные в жизни и на работе. Им всегда хочется попробовать чего-то новенького. Именно представители этого знака часто меняют работу, не сумев усидеть на одном месте. Однако в рутинных делах не стоит усердствовать. Все мы знаем, что инициатива может быть наказуема. Справляетесь с работой лучше всех? Прекрасно! А что-то большее можно сделать уже после пересмотра контракта. Не стоит забывать и о себе любимом.

Козерог

Козероги — просто безумные трудоголики. Как ни спросишь, они всегда на работе. И еще им постоянно кажется, что они делают недостаточно. Это навязчивое чувство вины — признак неверного отношения к работе. У всего должны быть разумные пределы. Пора найти какой-то компромисс, чтобы офис не занимал столь большое место в вашей жизни.

Водолей

Водолеи мыслят не стандартно и им нелегко сработаться с теми, кто не находится с ними на одной волне. Хуже всего, когда кто-то с иным взглядом на вещи становится их боссом. Тут сразу же возникают проблемы с субординацией. Все потому, что представители этого знака часто чувствуют себя самым умным человеком в офисе. Однако такая позиция может оказаться разрушительной и придется проявить снисхождение к коллегам. Нужно четко понимать, что другое мнение не преуменьшает всех ваших достоинств.

Рыбы

Рыбы погружены в творчество и не жалуют рутинную работу. Но их инстинктивное желание посвящать больше времени только креативным задачам может закончиться не очень хорошо. Начальство точно не будет довольно, если вы будете тратить по пять часов на создание поздравительной открытки для коллеги. Кажется, пора четко расписать свое время, чтобы не впадать в прокрастинацию.