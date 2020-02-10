Монстр со скоростью 400 км/ч: Что нужно знать о свирепом шторме «Сабина», который обрушился на Калининград

С сегодняшнего дня Калининградская область будет ощущать на себе влияние одного из самых мощных атлантических циклонов, которые обрушивались на нас в последнее время. Атмосферный монстр образовался в районе Гренландии и еще на выходных с огромной скоростью (до 400 километров в час в верхних слоях!) стал продвигаться в сторону Скандинавии. Шторм настолько силен, что задел сразу несколько европейских стран.

Первыми удар стихии приняли жители Великобритании, где местные метеорологи дали шторму имя «Сиара» (Ciara) в честь шотландских горцев. В Германии вихрь получил другое название – «Сабина», и теперь в новостях можно встретить оба наименования.

Что происходит у соседей

В Великобритании начались перебои со связью и транспортным сообщением, из берегов вышли несколько рек, ветер вырывает с корнем деревья и сносит крыши с домов. Непогода вызвала в европейских аэропортах коллапс и привела к задержке и отмене сотен рейсов. Правда, сначала шторм помог установить рекорд авиаперелета Нью-Йорк-Лондон: при сильном попутном ветре «Боинг» долетел из одного города в другой всего за 4 часа 56 минут – на 3 минуты быстрее прошлого достижения.

На дорогах Великобритании ветер сносил фуры.Фото: gov.uk

Стихия внесла изменения в расписание многих футбольных матчей. В воскресенье вынуждены были отменить свои игры такие клубы как «Манчестер Сити», «Аякс», «Боруссия» из Менхенгладбаха, «Брюгге», «Антверпен» и многие другие. Не обошлось без курьеза: 8 февраля в Северной Ирландии в матче «Гленторан»-«Колрейн» сильный порыв ветра занес в ворота мяч после розыгрыша углового – футболист «Колрейна» лишь ударил по нему возле флажка, а дальше все сделали силы природы. Гол стал для команды победным.

Чего ждать нам

В воскресенье региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение. 10 февраля по территории области прогнозируется усиление юго-западного южного ветра до 25 метров в секунду и кратковременные осадки в виде дождя. На море поднимутся 4-5 метровые волны.

По данным портала rp5.ru, штормить будет несколько дней. Крепкий ветер до 17 метров в секунду ожидается вплоть до четверга включительно. Кроме дождя «Сабина» (она же «Сиара») принесет мокрый снег и очередную порцию тепла. Дневные температуры в Калининграде удержатся на уровне +5..+6 градусов.