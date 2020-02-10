2020-02-10T11:14:46+03:00
Спорт

Стенка на стенку: Матч «Балтики» с чемпионом Туркменистана завершился дракой

В конфликте приняли участие даже запасные игроки, а грузинская бригада судей и вовсе покинула поле
Виктор Сергеев
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В конфликте приняли участие даже запасные игроки, а грузинская бригада судей и вовсе покинула полеВ конфликте приняли участие даже запасные игроки, а грузинская бригада судей и вовсе покинула полеФото: fc-baltika.ru
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Контрольный матч калининградской «Балтики» с чемпионом Туркмении «Алтын Асыр» закончился дракой и уходом бригады судей с поля.

Игра состоялась в рамках подготовки возобновлению сезона в ФНЛ. Уже на 10-й минуте балтийцы открыли счет. Максим Тишкин начал атаку, ее продолжили Альшин и Дудиев. Аслан прострелил в центр штрафной, а Ян Казаев буквально расстрелял вратаря соперников – 1-0.

Чемпион Туркменистана отыгрался спустя 15 минут, Бегмурад Байов оказался первым на добивании– 1-1.

«Балтика» вновь вышла вперед на 30-й минуте матча, отличился Ильнур Альшин, а на 73-й минуте Михаил Маркин с пенальти забил третий мяч.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», несмотря на статус матча, грузинский арбитр «подраспустил» игру. Сквозь пальцы смотрел на грубость футболистов «Алтын Асыра», пока не получил внушение с бровки от главного тренера «балтийцев» Евгения Калешина. Однако после общения с тренером «Балтики» судья стал раздавать «горчичники» направо и налево, но страсти погасить так и не смог.

В результате на 81-й минуте игра была остановлена, из-за конфликта «стенка на стенку», в котором приняли участие даже запасные игроки. После этого грузинская бригада судей приняла странное решение – покинула поле. К тому моменту, футболисты успокоились и даже побратались друг с другом. Запись матча здесь.

На выручку пришли тренеры «Балтики» Шалва Керашвили, Михаил Семенов и массажист Игорь Раков. Первый взял в руки свисток, остальные исполнили функции лайнсменов.

После замены судей игра протекала в спокойном темпе, хотя к основному времени было добавлено целых 7 минут. Однако больше голов в этом странном мачте не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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