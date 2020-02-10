Есть версия: изначально Кёнигсберг появился вовсе не на берегу Прегеля

Как известно, 4 июля 1946 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о переименовании Кёнигсберга в Калининград. Но с некоторых пор возник казус. В день рождения Калининграда мы стали праздновать еще и день рождения Кёнигсберга.

С чего началось? 15 лет назад исполнялось 750 лет со времени основания Кёнигсберга. И «наверху» было решено: в июле 2005-го отметим не 59-летие, а 750-летие Калининграда. Ведь новый город стоит на месте старого, продолжение традиций, прошлое – будущему…

А когда в действительности был заложен Кёнигсберг? На самом деле не известно не то что число – с месяцем нет уверенности. Причем не знают этого наверняка даже бывшие хозяева города, знаменитые своей педантичностью и скрупулезностью немцы.

Однако кое-что по этой истории все же известно.

Пришел, увидел, заложил

Итак, в начале 1255 года войско крестоносцев под предводительством чешского короля Оттокара II (по другой версии – Пржемысл или Пшемысл Отакар II) пришло в Пруссию, чтобы с благословения Папы Римского наставить «диких» пруссов на путь истинный. По-хорошему язычники не желали стать лучше, счастья своего в силу отсталости не поняли и все норовили перебить незваных гостей. Потому первой заботой для тех было построить себе в янтарном крае надежные убежища – замки. Одним из них и стал Кёнигсберг.

Поначалу – именно замком, а не городом. Город (точнее, сразу три – Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф) вырастет вокруг позже. И формально замок и окружившее его «трехградье» еще почти 500 лет будут жить каждый сам по себе. Де-юре Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф сольются с замком лишь 13 июня 1724-го, когда прусский король Фридрих Вильгельм I подпишет указ об объединении всех их в единый город Кёнигсберг.

Впрочем, де-юре – оно и есть де-юре. Историю Кёнигсберга как города все равно всегда вели с «де-факто». То есть с того времени, когда на высоком холме над рекой Прегель на месте прусского городища Твангсте был заложен замок. Холм, к слову, тогда был повыше, а люди – пониже. Так что громкое имя «Кёнигсберг» («Королевская гора») звучало вполне уместно.

В каком же году состоялась закладка? Все в том же 1255-м, когда крестоносцы во главе с Оттокаром вторглись в Пруссию. Но вот в точной дате закладки Кёнигсберга, повторимся, наука сомневается. Большинство историков склоняется к тому, что дело было в январе 1255-го. При этом едва ли кто-то поручится, что замок заложили не в феврале. А то и не в начале марта. Не осталось на сей счет однозначных данных в старинных манускриптах.

В начале был Варген?

Между тем имеются сомнения не только относительно даты рождения Кёнигсберга, но и насчет места, где он был заложен. Точнее, существует версия, что Королевская гора – это уже второй «адрес». А первый-де был к западу от современного Калининграда.

Ныне на том месте находится поселок Котельниково Зеленоградского района. Правда, его мало кто знает, даже на подробных картах не всегда отмечен. Так что поясним. Если ехать по дороге из Калининграда со стороны Чкаловска в Люблино, то среди полей-лесов вам встретится пруд Школьный. Вот здесь, говорят, и был изначально заложен замок.

Пруд Школьный, где, возможно, все начиналось.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В ту пору на месте нынешнего Котельниково на берегу озера Варгенер (пруд Школьный) стояло городище Прейль. И вот, значит, согласно версии войско крестоносцев зиму 1255 года провело именно тут.

В этом довольно диком уголке и сегодня можно встретить остатки укреплений XIII века. Во всяком случае в этом уверяют сторонники версии. Дескать, тот холм – не холм вовсе, а бывший крепостной вал. Овраг по соседству – «останки» оборонительного рва…

Что-то построили еще пруссы. А что-то – уже «воины Господа». Мол, оценив достоинства прусского городища, они сразу же возвели на его основе свою крепость. Которая и должна была стать главной опорой Тевтонского ордена в этих местах.

Ну и что же не стала? А потому, что уже на пути домой Оттокар увидел более подходящее место для крепости-доминанты – холм на берегу Прегеля.

Такая, в общем, версия. И если поверить в нее, то замок-прелюдия в Котельниково – это, получается, несостоявшийся Кёнигсберг. Впрочем, замок здесь тоже появился – только он был заложен в 1270 году. А назвали его Варген. Пять столетий спустя замок разобрали за ненадобностью. Потом, в 19 веке, тут был построен господский дом графов Лендорф. Его тоже стали называть замком, но уже не Варген, а Прейль – так же, как называлось здешнее городище пруссов. Однако в ходе боев в 1945-м и замок, и весь поселок были практически стерты с лица земли. И теперь там от прошлого – лишь преданья старины глубокой.

Хотя само место – все равно очень живописное.