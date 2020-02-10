Супруга калининградца, спасшегося с тонущего траулера: «Успокоилась, когда услышала голос мужа»

"Все вещи пошли ко дну"

Житель Светлогорска Сергей Неворотов, который вместе с другими членами экипажа (на борту было шестеро калининградцев) спасся с тонущего рыболовецкого траулера «Поньгома» в Финском заливе, собирается домой. Об этом «Комсомолке» рассказала его супруга Олеся. Членам экипажа, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге, предстоит встретиться с командованием и руководством компании "Надежда", которой принадлежало судно.

- Все документы утонули. Так что мы собираем ксерокопии, - говорит Олеся. - Морякам делают временную визу и временные паспорта на основании справок о случившемся. Сейчас решается, как их перевезут: самолетом или поездом. Расходы на себя берет компания. Выдали деньги на одежду, на восстановление документов. Ждем мы и компенсации. В этой ситуации хочется сказать большое спасибо и спасательной команде, и начальству компании. Их одели, обули, обогрели. Все хорошо.

Стоит отметить, что все документы были оформлены правильно, включая страховку членов экипажа. Так что в течение двух дней калининградцы вернутся домой.

Сейчас же Сергей живет в отеле в Санкт-Петербурге, куда его привезли из Таллина.

- Муж не получил повреждений и хорошо, что он был в гидрокостюме. Все ведь случилось очень быстро. Команда оперативно отреагировала на волну и обледенение. Через люк они вышли и на спасательный плот и ждали помощи. Все вещи утонули: телефоны, ноутбуки, документы.

О произошедшем Олеся рассказывает с легкостью, а еще пару дней назад она себе места не находила от переживаний.

- Когда мне позвонили с чужого номера и рассказали обо всем, было очень страшно. Потому что не знала всей серьезности и последствий. Но когда уже услышала голос мужа, успокоилась. Он сказал, что все живы и все хорошо. И даже после этого меня еще в течение суток трясло.

Сергей Неворотов с супругой Олесей.

Как утонула "Поньгома"

Что же произошло? Траулер «Поньгома» находился на ремонте в порту Приморска под Питером. Экипаж состоял из семи человек – шести калининградцев и одного жителя Петропавловска-Камчатского. Капитан судна – 50-летний Виктор Питкевич.

Судно приписано к Санкт-Петербургу, но больше работает в Калининграде. На утро 6 февраля экипаж запланировал переход. По данным издания "Фонтанка", накануне выхода сводки о погоде по востоку Финского залива передавали экипажам несколько раз – погода резко менялась. Синоптики обещали усиление западного, северо-западного ветра до 22 м/с., температуру воздуха до -5 градусов, высоту волн в открытой части залива до 2 метров. Последняя перед отправлением траулера из Приморска сводка передавалась как «предупреждение о неблагоприятном явлении».

Тем не менее, «Поньгома» вышла из Приморска (капитан обладал всей информацией о погоде, но самостоятельно принял решение).

Как рассказал капитан траулера Виктор Питкевич в интервью эстонскому изданию ERR, «погодные условия были на пределе для траулера – высокая волна, обледенение».

Из-за непогоды отказала рулевая машина, в отсек с рулевой машиной поступала вода. Траулер в течение получаса лег на борт. Из судна рыбаки выбирались как из танка – через люк. Траулер встал носом вверх и затонул. В это время вся команда находилась уже на спасплоту.

Сигнал бедствия с судна наземные службы приняли около полуночи 7 февраля. Траулер находился в 15 милях к северу от эстонского полуострова Юминда.

Просьбу о помощи передали ближайшему к месту затопления судну – танкеру SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген. Он подошел примерно через 1,5 часа. Надувной плот, в котором находились моряки, к тому времени уже затопило ледяной водой.

Механика и матроса, с сильным переохлаждением забрали подоспевшим из Финляндии вертолетом и доставил в больницу Хельсинки. Остальных, включая Сергея Неворотова, отправили в Эстонию.