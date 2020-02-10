Остались ли в аптеках Калининграда одноразовые медицинские маски?

Коронавирус шагает по планете. У нас пока ни одного случая заражения не зафиксировано и надеемся, что эта зараза в Калининградскую область не пройдет. Однако, многие жители покупают средства защиты от распространения вирусных инфекций, ведь в регионе и без коронавируса высокий уровень заболевания ОРВИ и гриппом. На карантин закрываются детские сады и школы. Но во многих аптеках – ходового товара – одноразовых медицинских масок нет, хоть шаром покати.

Сразу после утренней планерки в редакции «КП» я отправилась по ближайшим аптекам в центре Калининграда. В районе главного городского рынка скопище аптек. И сразу не повезло. В первой аптеке на углу улицы Черняховского и Рокоссовского (сеть «Социальная аптека») от ворот поворот:

- Маски закончились на выходных, может, сегодня завезут, не знаем. Есть товар на улицах Невского, Борзова, Пролетарской, Московском проспекте и в Пионерском, а также поселке Волочаевка. Обращайтесь туда.

В аптеке на Невского ответили, что есть шанс купить одну упаковку – 5 штук за 50 рублей:

- С 4 по 6 февраля мы получили 250 масок. Осталось пять. Проблема с поставщиками, просим этот товар. У всех аптек эта проблема. Конечно, спрос сейчас большой.

В здании Центрального рынка еще одна точка сети «Социальная аптека». Естественно, продать мне ничего не могут, всё раскупили. В 20 метрах - аптека «Живика». Беру на всякий случай упаковку средств индивидуальной защиты от ОРВИ по самой низкой, как оказалось, цене – 4 рубля одна повязка на сопливый нос. Дешево – 5 штук – 20 рублей. В «Бюджетной аптеке» за углом коммуникабельный продавец-мужчина, он отвечает на вопросы четко и ясно:

- Во-первых маски у нас есть – упаковка 5 штук – 35 рублей. Цена зависит не от нас, а от поставщиков. Например, у нас есть дорогие черные маски – 69 рублей стоят 5 штук, есть другой поставщик, у него упаковка, где 3 маски – 29 рублей, такова розничная цена.

Аптека «Ригла» в «Эпицентре» несколько дней назад торговала масками по цене упаковки 42 рубля из 5 штук, сейчас здесь ждут новых поставок. Та же ситуация в "Ригле"на пересечении Колоскова и проспекта Мира: поставки обещают через неделю. В социальном аптечном пункте ТЦ «Акрополь» - тоже хоть шаром покати, опять "дефицитная песня": «были маски, но сплыли», несколько дней назад упаковка из 3 штук продавалась за 35 рублей.

Что касается более действенных средств индивидуальной защиты органов дыхания от вирусов, бактерий и другой атмосферной грязи, - респираторов, то аптеки ими не торговали никогда и торговать не будут. Респираторы советуют поискать в магазинах хозяйственных товаров и строительных материалов. В магазинах сети «Бауцентр» респираторы есть, самый простенький с угольным фильтром, который используют металлурги, мукомолы, обработчики янтаря и работники других вредных для здоровья производств, судя по информации на сайте, стоит 39 рублей, навороченные изделия доходят до полутора тысяч.

Итак, что в сухом остатке?!Стоит ли бегать в поисках масок по аптекам, куда чаще всего заходят люди, заболевшие ОРВИ или их родственники, которые с ними в контакте? Очевидно, не стоит. Маска нужна заболевшему человеку, распространителю инфекции, здоровому она не нужна. Чтобы защитить себя от инфекции, перед выходом из дома стоит смазать нос простой оксолиновой мазью, тюбик стоит 41 рубль и есть в наличии во всех аптечных пунктах. И, конечно, не забывайте мыть с мылом руки.