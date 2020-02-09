О чем говорит Калининград: Гибель траулера, миллион от неизвестной и большое регби на главном стадионе

Кораблекрушение в Финском заливе

В ночь на 7 февраля в Финском заливе затонул следовавший из Приморска в Калининград траулер «Поньгома», на борту которого находились шестеро калининградских моряков. Сразу было понятно, что с судном что-то не так. Вместо того чтобы после выхода из порта выйти в фарватер, траулер следовал вдоль берега, прикрываясь от западного ветра. Но это мало помогало. Волны достигали трехметровой высоты, судно «ползло» со скоростью 11 километров в час, хотя должно было идти, как минимум, в два раза быстрее.

- Погодные условия были на пределе для траулера – высокая волна, обледенение. Мы останавливались и «окалывались», потом отказала рулевая машина, а следом за этим в рулевой отсек стала поступать вода, – цитируют эстонские СМИ капитана судна Виктора Питкевича.

В причинах катастрофы еще только предстоит разобраться, но после 200 километров пути «Поньгома» дала ощутимый крен, а после и вовсе легла на борт. Команда в это время была уже на надувном плоту, успела отойти на приличное расстояние. Капитан стоя проводил тонущее судно…

Через полтора часа к плоту, успевшему к тому времени набрать воды, подошел танкер SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген. Моряков, среди которых было шесть калининградцев и один житель Петрозаводска, к счастью удалось спасти. Двоих с переохлаждением на вертолете отправили в больницу в Хельсинки, остальных – в Эстонию, где они сейчас и находятся, ожидая выезда в Санкт-Петербург.

Затонувшее судно принадлежало компании «Надежда», входящей в мурманский рыбопромысловый холдинг «Норд Пилигрим».

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Добрый жест

Вы, конечно, знаете, что сейчас проходит сбор средств на лечение полуторогодовалой Миланы Семеньковой. У девочки спинально-мышечная атрофия, на укол, который спасет ей жизнь, требуются астрономические деньги – около 150 млн рублей. Уже собрана примерно десятая часть суммы, к флэшмобу в поддержку Миланы присоединились многие знаменитости. Среди них – супруга полузащитника сборной России Инна Жиркова, Анна Семенович, молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, муж певицы Нюши Игорь Сивов, актер Кирилл Зайцев, который снялся в таких фильмах, как «Союз спасения», «Движение вверх», «Гоголь».

А в четверг вечером мама девочки сообщила радостную новость: кто-то перечислил на благотворительный счет Миланы сразу миллион рублей. Благотворительница пожелала сохранить инкогнито, но журналисты, заметив слова благодарности в Инстаграме Инны Жирковой, предположили, что денежный перевод сделала именно она.

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Битва за федеральные деньги

Скоро, точнее, 1 марта станет известно, какие проекты благоустройства в калининградских муниципалитетах подучат федеральное финансирование. Может, никакие, но надежда умирает последней.

В этом году на конкурс Минстроя России отправили свои заявки сразу семь городских округов. Увы, Гвардейск и Славск отборочное сито не прошли, зато остальные пять имеют шансы. Гурьевск просит денег на благоустройство очередного парка - "Истоки вдохновения". Гусев намерен построить у себя макет Московского Кремля (резонный вопрос, зачем, но ладно – москвичи должны оценить) и отремонтировать две водонапорные башни. Полесск планирует обустроить площадь на берегу реки. Балтийск скромно заявил о благоустройстве небольшого участка в центре города. А Неман хочет потратить федеральные деньги на то, чтобы привести в порядок территорию возле орденского замка Рагнит.

Напомним, ранее в конкурсе Минстроя некоторые наши районы уже выигрывали. Например, Гурьевск получил средства на строительство Парка пяти чувств (сенситивного развития), который открылся в январе этого года. Выиграют ли калининградские муниципалитеты сейчас? Сказать трудно. Самыми привлекательными выглядят концепции Полесска и Немана, хотя, на мой взгляд, им не хватает оригинальности. Но в любом случае будет болеть за наших.

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Так хотят восстановить водонапорные башни в Гусеве.Фото: Предоставлено организаторами

Много борьбы и даже кровь

Поболеть за наших можно еще 22 февраля на стадионе «Калининград». Футбола не будет, зато вместо него – большое регби, чемпионат Европы. Тридцать мощных и отчаянных мужиков (по 15 с каждой стороны) будут стараться занести овальный мяч за заветную линию и заработать очки. Будет много борьбы и даже крови (в регби есть даже такое правило – «замена по крови»), в роли хозяев – сборная России, в роли гостей – сборная Португалии.

В Калининграде год назад уже проходил турнир по регби, но тогда сражались молодежные сборные, теперь же – первые команды. Россиянам очень нужна наша поддержка. Турнирное положение заставляет в предстоящем матче только выигрывать, потому что игру первого тура, которая прошла в Сочи на стадионе "Фишт", сборная России проиграла Испании. Именно поэтому регби просто необходимо посетить.

О том, как и где приобрести билеты, организаторы обещают рассказать на следующей неделе. Мы об этом обязательно напишем.