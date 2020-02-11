В Калининграде на празднике Длинной колбасы съели 5 центнеров мяса

В год своего юбилея Музей Мирового океана изменил формат праздника Длинной колбасы. Впервые он проходил два дня: 8 февраля гостей принимали Фридрихсбургские ворота, а 9 числа - Королевские. Волшебные представления увидели, а мясными деликатесами угостились более двух тысяч человек.

Мясными деликатесами угостились более двух тысяч человек.Фото: Игорь Зарембо

В субботу уже к 11 часам утра народ семьями устремился на улицу Портовую. На входах на площадку у Фридрихсбургских ворот образовалась очередь, несмотря на то, что вход в этот раз был платный – 50 рублей. Погода стояла замечательная, от старинного бастиона доносились детский смех, бравурная музыка и аппетитные запахи шашлыка, колбасок на гриле, жаренного картофеля. Лучшие калининградские и литовские кулинары, сыроделы, пекари и колбасники готовили вкуснейшее угощение. Но народ ждал открытия «колбас-парада». Над «виновницей торжества» - Длинной колбасой - не один день колдовали полсотни мастеров известного местного мясокомбината. Получилась колбасная палка длинной три метра, диаметром 20 сантиметров, и весом 100 кило. Гигантскую колбасу пронесли перед глазами удивленных калининградцев и иностранцев и торжественно водрузили на стол перед сценой.

На празднике прошли театральные представления.Фото: Игорь Зарембо

Среди гостей была министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова. Правда, говорила она не о колбасе, а обо всем агропромышленном комплексе. Мы узнали, что растениеводы Калининградской области в 2019 году собрали очень большой урожай:

- Это был рекорд не только области, но всей этой территории. Мы собрали 687 тысяч тонн зерна экспортного качества, собрали 118 тысяч тонн рапса…

Когда министр дошла до рассказа про урожай овощей, плодов, ягод, молока, количество голов крупного рогатого скота, инновационное и интенсивное развитие агропрома региона, публика и артисты на ходулях и без оных начали переступать с ноги на ногу от холода и явно скучать.

Всего для двух дней праздника приготовили 5 центнеров мясоколбасных изделий на любой вкус.Фото: Игорь Зарембо

К счастью, речи закончились и началась самая важная часть сказочного праздника. Опять грянула музыка! Над кирпичными башнями Фридрихсбургских ворот взмыл яркий флаг, оглушительно бабахнули пушки. Зрители вздрогнули от неожиданности, а затем закричали от восторга. Когда дым рассеялся, перед зрителями возникла театральная зарисовка «Сказочные волны». А дальше, можно было откушать колбасок, пострелять из старинного лука по мишеням, и от пуза дегустировать местные и литовские сыры, приготовленное особым образом мясо. Первый день фестиваля в Историко-культурном центре «Корабельное воскресение во Фридрихсбургских воротах завершился ближе к вечеру.

Всего же для двух дней праздника приготовили 5 центнеров мясоколбасных изделий на любой вкус. Более сотни сортов колбас было сделано по старинным рецептам народов мира специально для калининградцев и гостей города. Для этого трудились двести мясоделов региона.