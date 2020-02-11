«Даже ливневки превращают в свои хатки»: семьи бобров атакуют Калининград и могут пустить Южный парк на дрова

Начали точить парковые деревья

Как мы уже сообщали, в Южный парк в Калининграде проникли бобры. Плотину они пока не построили, но уже весьма вольготно себя чувствуют в крепостном рву: не боясь шума соседней стройки, животные бегают по берегу, повалили пару небольших деревьев у самого уреза воды и обглодали кору на упавшем в ров стволе.

Чтобы понять, собирается ли дирекция ландшафтных парков что-то делать с грызунами, я позвонил в ее офис. Несмотря на первый день рабочей недели, голос у сотрудницы, поднявшей трубку, был усталый.

- Алло, дирекция… - лениво проговорила она.

Когда я представился, девушка решила прервать не очень интересную для нее беседу.

- У нас обед, давайте позже…

В итоге, добиться встречи с сотрудником, согласным рассказать о нашествии бобров, все-таки удалось еще до окончания обеда. Начальник производственного отдела дирекции Дмитрий Смищук рассказал, что животные пробрались в парк, вероятно, еще осенью, но активно проявлять себя стали только недавно.

- Если честно, я лично видел тут бобра всего однажды, - начал он рассказывать на ходу. – Вообще я небольшой специалист по этим животным. Знаю только, что они питаются исключительно растительной пищей.

- Поэтому я к вам и приехал. У вас же тут все-таки парк, и как бы вам эти бобры деревья в стройматериалы не превратили…

- Да, часть деревьев у нас растет прямо у уреза воды, - ответил, вдруг посерьезнев, Смищук. – Какие-то деревья старые, а какие-то молодые. Конечно, бобрам интереснее, чтобы древесина была посвежее и посочнее. Вообще бобер – не бензопила, и он хочет пожрать какое-нибудь тоненькое дерево. Это же фактически самосев, поэтому не так страшно, что исчезнет. Сейчас у нас зимний период, а летом появится камыш, рогоз, кувшинки. Все это бобры будут подъедать.

Однако начальник производственного отдела оказался не вполне прав. Когда мы подошли к каналу, то заметили, что самая толстая ива на его берегу подточена уже до сердцевины. Причем, бобры так грамотно рассчитали свою работу, что упасть дерево должно ровно поперек водоема.

Дмитрий Смищук.Фото: Иван МАРКОВ

Пришли в парк из Преголи

- Думаю, это исключение, - поспешил заметить Смищук. – Я знаю, что при мелкой воде бобры делают запруду и хатки, а если глубоко, как у нас, то опасаться не стоит. Животные будут строить нору под водой, и смогут спокойно к ней нырять. Снаружи ничего не видно.

Вообще же Дмитрий Смищук заявил, что попытка защитить деревья, растущие вдоль рва, все-таки была.

- Рубероидом и сеткой мы стволы уже обматывали, но все же не обмотаешь… Странно это будет выглядеть, - с сомнением добавил специалист.

Дальше Смищук начал рассуждать о том, как грызуны попали в парк. По его версии, они пробрались через гавань выходящую от Преголи к улице Дзержинского (у «Бауцентра»), по трубам перебежали под перекрестком в пруд у Аллеи Смелых и дальше, снова по трубам, в ров Южного парка. В итоге, сотрудник дирекции пришел к выводу, что появление бобров в парке – все-таки добрый знак, потому что это значит, что и качество воды во рвах стало сносным, и животные себя там как в лесном озере чувствуют.

- Вроде бы, и народу тут много ходит, и шум от стройки доносится, а бобры отсюда все равно не уходят, - с гордостью добавил сотрудник дирекции.

- А вдруг их станет много? Не одна семья, а пять или десять? Что будете делать?

- Думаю, тогда придется обратиться к зоологам. Вернее, мы к ним уже обратились, и получили ответ: «Наблюдайте».

В Риге решили подкармливать бобров

Калининградцам, конечно, известно, что это уже не первая попытка бобров прорваться в центр Калининграда. В частности, их ловили даже на площади Победы, куда они выбегали из Паркового ручья.

- Бобры в центре города – это большая проблема, - сообщила «Комсомолке» директор зоопарка Светлана Соколова. – Они могут строить хатки, устраивать запруды и провоцировать гибель деревьев. В общем, им в городе не место. В декабре я была в Риге, и там из реки Даугава бобры просто валом недавно пошли и стали настоящей бедой. Они активно точат деревья вдоль всех каналов. Однако местные специалисты стали эти деревья защищать: их закрывают коваными оградками и рабицей. Где-то это даже красиво выглядит. Также применяется метод подкормки бобров: из зоопарка привозят ветки и прутья, которые не успевают доехать козы, и выкладывают вдоль водоемов, чтобы хоть как-то отвлечь бобров от деревьев.

По словам Соколовой, из зоопарка бобров удалось вывести ее сотруднице, главному специалисту Светлане Яровой.

- На самом деле, не мы вывели бобров из Паркового ручья, а город, - заметила Ярова. – Речку попросту загадили: один день вода там белая, другой – фиолетовая. Похоже, что бобрам это не понравилось, и они сами оттуда сбежали. Что касается того, как быть в Южном парке, то даже не знаю. Методы есть только радикальные, и в городе, как мне кажется, не очень законные.

Хатка в ливневке

Директор калининградского «Гидротехника» Алексей Мойса также считает, что бобры в Калининграде постепенно становятся проблемой, решение для которой пока не придумано.

- Года два назад у детской областной больницы на улице Дмитрия Донского мы обнаружили, что бобер поселился в ливневом колодце, превратив его в хатку. Мы его поймать хотели, но он сбежал. Прямо сейчас бобры на Земнухова живут (конец улицы Дзержинского, возле озера Шенфлиз - Ред.), а на окраинах города и за городом бобров вообще как грязи! На Окружной бобровых плотин вдоль ручьев немеряно! Работать они нам лично, конечно, не мешают, они водотоку мешают.

По словам Мойсы, его сотрудники решить проблему с бобрами не смогут, так как заниматься отловом они не имеют права.

- Тут один вариант – нанимать охотников и выдавать им лицензии. Либо капканы какие-то ставить. Бобры такие плотины строят, соединяя камыш, ветки и глину, что их потом только экскаватором сломать можно. Руками это не разрушить. Еще немного, и их будет еще больше, - заключил директор «Гидротехника».