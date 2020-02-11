Калининградский «Локомотив» выиграл в гостях у «Енисея»

На матч очередного тура чемпионата России по волейболу игроки «Локо» прилетели изрядно уставшими от длительного путешествия. Маршрут получился непростым: Подмосковье, Словения и, наконец, морозный Красноярск.

Несмотря на тот факт, что хозяева площадки замыкают турнирную таблицу, гости по ходу первой партии часто выступали в роли догоняющих. У молодых игроков «Енисея» глаза горели, ведь они к середине партии вели 17:13 и выдерживали натиск хоть и усталых, но именитых соперниц. Но сенсации не случилось. Татьяна Кошелева в концовке партии забивала практически все, либеро Виктория Горбачева достала несколько сложных мячей и хорошая игра на блоке от Екатерины Орловой позволили сравнять счет (23:23) а затем и выиграть сет 25:23.

Вторая партия были более ровной, и игрового преимущества ни одна команда не имела. Но у «Локомотива» был козырь в рукаве. Валерия Зайцева нашла свою игру в центре сетки, и ее результативные блокирования по сути и сделали разницу в итоговом счете партии 25:22.

В третьей партии наши девушки уже включились по полной. И если в начале сета еще витала надежда на интригу в матче, то уже к середине сета все стало очевидно. Нет, «Локомотив» не вел с огромным преимуществом, но очевидно контролировал игру и при необходимости добавлял в атаке. В итоге партия закончилась 25:17 и матч 3:0.

После игры игроки и тренеры сетовали на нестабильность игры «Локомотива», но связывали этот фактор именно с тяжелыми и длительными переездами.

- Нам пришлось непросто - ведь это была третья выездная игра подряд в одном выезде. Перелеты, смена часовых поясов. Все это сказалось. Отсюда и большое количество ошибок с нашей стороны, - прокомментировал игру главный тренер «Локо» Андрей Воронков.

Следующий матч «Локомотив» приведет в субботу, 15 февраля, на домашней арене против «Уралочки» из Екатеринбурга. Эта будет встреча двух лидеров, которая решит, кто возглавит турнирную таблицу.