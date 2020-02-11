Сколько времени уделять ребенку? Сколько есть!

Развитием эмоционального интеллекта занимается группа педагогов-психологов в Калининградской области. Свои вопросы можно задавать на бесплатных консультациях на портале «Всегда рядом». Рассмотрим несколько ситуаций, которые беспокоят калининградских родителей.

Что делать с чувством злости?

Как реагировать, если ребенок мне говорит: «Ты плохая, я с тобой не дружу». И что стоит за этими словами? (Вопрос от мамы 4-летнего сына)

Скорее всего, за такими словами стоит чувство злости. Он сердится, возможно, из-за того, что вы ему что-то запретили. И это естественное чувство: злость в ответ на ограничение. Ребенку в силу возраста еще сложно разобраться, что с ним происходит, и как это называется. В этом вы можете ему помочь. Ваш диалог может выглядеть примерно так:

Ребенок: Ты плохая, я с тобой не дружу! Мама: Похоже, ты сейчас сердишься. Ребенок: Да! Мама: Понимаю, тебе очень хочется потрогать эту вещь. Ребенок: Да! Мама: Было бы здорово трогать все то, что хочется! Ребенок: Да! Мама: Жаль, что не всегда так можно делать. А как быть, если очень хочется? Мой хороший, у тебя есть идеи?

Далее, по мнению психологов, большое поле возможностей для вашего с ребенком совместного творчества и диалога!

Сколько времени уделять ребенку?

Этот вопрос довольно часто родители задают на консультациях с психологами , на встречах со школьными учителями. Особенно часто он возникает у родителей, кто очень много работает и зачастую испытывает чувство вины перед детьми.

- Сколько же времени уделять детям? А сколько есть! - считает педагог-психолог Лилия Цветкова. - Главное, чтобы это время доставалось только детям, не тратилось ни на что другое. Есть тридцать минут перед сном - хорошо. Есть сорок - прекрасно! Но это должно быть время только для ребенка. Ни компьютера, ни телефона, ни разговоров с другими людьми в это время не должно быть. Не стоит поднимать важные вопросы, если у вас свободных только пять минут - найдите время, чтобы серьезно поговорить с ребенком, если это нужно. И никаких ссор перед сном!

Умение слушать означает быть внимательным к ребенку, выслушивать его точку зрения, уделять внимание взглядам и чувствам ребенка. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снисходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» или «Что ты об этом думаешь?»

Вместо тысячи указаний – один вопрос

- «Что будешь делать?» - прекрасная альтернатива тому множеству указаний, что получает ребенок от взрослых, - пишет Елена Болдырева. - При этом вместо накоплений злости, которые выливаются в протесты, ребенок учится самостоятельно разбираться в своей жизни, принимать подходящие решения. Просто дайте время ребенку разобраться самому. А если у него совсем не получается, спросите: «Что будешь делать?» или «Чем тебе помочь?».