«Характерно для диких псов»: поляки негодуют из-за избиения в Торуне украинцев, белорусов и русских

Как уже сообщалось, в ночь с 8 на 9 февраля в польском городе Торунь группа молодчиков с криками «Польша для поляков» напала на пятерых граждан Украины, Белоруссии и России. Этот случай не оставил равнодушными читателей сайта wiadomosci.gazeta.pl, где было опубликовано сообщение об инциденте. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из сотен комментариев, оставленных под материалом.

raz1dwa2trzy3

Фашизм и нацизм. Это привело нас к хорошим изменениям.

motyw4

Истинно патриотические мордобои - не испорченные мышлением, без проблесков интеллекта, зато верные только истинной Великой католической Польше. Они идеально подходят в качестве членов рыцарей Марии, и они могут возглавить крестовый поход и защитить царство Иисуса в Центральной Европе от нашествия беженцев, желающих исламизировать Польшу, от ЛГБТ или других гендеров.

siwywaldi

Кто хоть немного интересуется историей, знает, как в 30-е годы в Германии зародился фашизм. А еще недавно многие смеялись, когда слышали, что надвигается качизм (Ярослав Качиньский - польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПИС) – Ред.)...

bartosz.lonol

Инцидентов такого рода в Польше очень мало. Эти «закрытые рожи» один раз побьют тех, кто из другого двора, а в другой – тех, кто из иной страны. Так что, нечего раздувать сенсацию.

terazjakinick

При этом в центре Торуни нет шансов увидеть полицейский патруль. Они сидят в кустах на окраине города и занимаются прибыльным оформлением протоколов. Еще более мифическая городская стража занята прибыльным сбором парковочных талонов из-за тупой вывески в центре города. Вид патруля городской стражи столь же мифичен, как и вид йети.

polakpl

Я не для того голосовал за вступление Польши в ЕС, чтобы снова слышать русский язык на улицах.

elenem

Трусливые ублюдки, которые закрывают свои морды капюшонами. И они нападают на невинных людей на улицах. Друзья, наверное, хорошо знают, кто это.

szaja25

Все началось с жужжания на кладбищах... Проклятые патриоты.

james_peacock

Ну а в чем дело? Ведь власть таких любит и подогревает к бою. Единственное, что удивляет на волне национализма, так это незначительное число таких нападений (по сообщениям в прессе).

saammm

«Лучшие патриоты» Качиньского в действии. Еще не в коричневых мундирах, но с такими душами.

hrubygazda

Это и есть суверенитет товарища Качиньского. Тот, кто сеет ветер, пожнет бурю, но этот ублюдок ради своей власти сожжет Польшу, если он сочтет, что это необходимо.

tajemniczy_don_pedro

Такие вещи в интересах Москвы, и я бы не удивился, если бы «неизвестные» давно уже дома и докладывают начальству о том, как прошла операция.

pepper-salt

В конце концов, люди из других стран перестанут приезжать в этот темногород, каким стала Польша под диктатурой писовской мафии!

jantarski11

Характерно для диких псов: если один, то с поджатым хвостом, но в стае - хо-хо! Они чувствуют, что родина в них нуждается и, рискуя жизнью, сражаются за достоинство и суверенитет.

kindofmagic

Дуда (президент Польши – Ред.) и Качиньский лопаются от гордости. Мы не будем говорить на иностранных языках.