Калининградский полицейский попался на взятке другому полицейскому

Региональное Следственное управление СКР завершило в своем роде уникальное расследование коррупционного преступления.

В декабре 2018 года 28-летний оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области передал старшему оперуполномоченному 3-го отдела УЭБ и ПК 25 тысяч рублей. Не просто так, конечно, а в расчете на то, что коллега не станет документировать незаконную разработку недр и хищение песка на территории Светловского городского округа. Но старший опер благоразумно решил отказаться от сделки, известив о заманчивом предложении смежников из регионального Управления ФСБ. Передача дензнаков происходила уже в рамках оперативного эксперимента.

Но это еще не все. Вскоре выяснилось, что тот же ушлый капитан полиции, проводя в отношении руководителя одной из фирм оперативно-розыскные мероприятия по факту возможных нарушений налогового законодательства, через посредников предложил бизнесмену замять дело за 50 тысяч евро. Причем одним из посредников выбрал… оперуполномоченного ГЭБ и ПК УМВД России по Светловскому городскому округу! Когда предприниматель пожаловался, что с иностранной валютой у него туго, согласился взять частично рублями. В феврале 2019-го он получил 1 миллион рублей и 5100 евро – конечно, также под контролем эфэсбешников.

В итоге «правоохранитель» стал фигурантом сразу двух уголовных дел: по статьям «Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия» и «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере».

- Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Вместе с тем, следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наиболее тяжким наказанием за преступления, в совершении которых обвиняется сотрудник полиции, является лишение свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела в отношении посредников во взяточничестве продолжается.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы УМВД:

«УМВД России по Калининградской области провело служебную проверку. Данный сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. После подтверждения его вины в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей».