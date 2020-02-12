Показательный процесс: как книжного вора приговорили к 1,5 годам прямо в библиотеке

В один из февральских дней 1990 года хорошо знакомый многим калининградцам читальный зал на четвертом этаже областной научной библиотеки с трудом вместил всех желающих. Аншлаг был ожидаем. Книжных воров у нас, разумеется, и до этого выявляли. Только чем те истории заканчивались? Заставили вернуть книгу или принести адекватную ей замену – и на том спасибо. Но вот чтобы судить таких граждан, да еще не в суде, а по месту кражи…

Кто-то, увидев в библиотеке объявление о предстоящем суде, даже решил, что это некий розыгрыш, что ожидается показ какой-то литературной инсценировки. Однако оказавшись в зале, все поняли: никаких шуток, все всерьез.

– Встать, суд идет!

И в импровизированный зал судебных заседаний действительно входят настоящий судья с народными заседателями. Вот прокурор, вот адвокат. А вот и сам «виновник торжества» – сидящий, потупив глаза, 22-летний С. (пожалеем человека, опустим фамилию).

Следствие ведут библиотекари

Итак, что же он натворил? В один из осенних дней 1989-го унес втихаря сразу три книги по восточной медицине. Тема эта тогда была модная, литература такая в книжных магазинах не залеживалась. Вот и «главная» библиотека области получала подобные книги всего по одному экземпляру. Потому выдавались они лишь в читальный зал.

Оттуда и увел С. редкие (и, между прочим, недешевые) издания. Причем был уверен, что замел следы. В библиотеку он явился с поддельным читательским билетом. А там и номер другой, и фамилия иная. Ищите, мол, ветра в поле, товарищи библиотекари.

Книги, понятно, в читальном зале и раньше «зачитывали». Но чтобы вот так нагло, да три сразу, да подделав документы…

30 лет назад читателей у библиотек было больше, чем сегодня. И читали мы тогда охотнее, и электронных альтернатив старой доброй бумажной книге еще не имелось. При этом о видеокамерах наблюдения в библиотеках даже не мечтали.

В общем, непросто это было – вычислить нужного человека в том читательском потоке, да еще полагаясь исключительно на свою зрительную память. Тем не менее возмущенные до глубины души работники библиотеки сумели-таки выйти на подозреваемого. После чего обратились в милицию.

Приговор у книжной полки

Прижатый к стенке, вор быстро раскололся. Книги вернул. А на суде потом уверял, что и раскаялся. Дескать, я бы купил эти книги, очень уж они мне нужны – да ведь нигде ж не продаются! Вот и не удержался, так хотелось заполучить их, что да, украл, бес попутал…

Что же ему за это было, наверное, отделался испугом и позором? Как бы не так! Получил срок – и отнюдь не условный: полтора года исправительно-трудовых работ с отчислением 15 процентов заработка в пользу государства.

Излишне суровый приговор, лютовало советское правосудие, перегнул палку наш «самый гуманный в мире» суд? А вот присутствовавшим на заседании (большинство из которых приходилось на библиотекарей) так не показалось. «Наконец-то хоть одного наказали!» – говорили в зале, выражая надежду, что публичный процесс кого-то из «книгонош» просто припугнет, кого-то – заставит задуматься о моральной стороне вопроса. Ведь, пользуясь безнаказанностью, книги из библиотек, где «все вокруг народное, все вокруг мое», тащили в те годы все больше и больше.

Прецедент и его последствия

Имел ли тот суд эффект? Однозначно, больше подобных краж не случалось. Однако было ясно и то, что одним лишь устрашением проблему растаскивания книжного фонда не решить. Потому уже вскоре в библиотеке появился так называемый залоговый абонемент. Хотите взять на руки дорогую или редкую книгу? Внесите залог в размере ее стоимости – и берите на здоровье. А если вдруг не сможете вернуть, то залог останется в библиотеке. И она сможет приобрести на эти деньги замену.

Сперва новация многих раздражала. Тем, кто прожил всю жизнь при социализме, нередко было трудно подобное понять и принять. Мол, да как же это: в библиотеке, и не в частной лавочке, а в госучреждении, брать книги – за деньги?!

Но со временем ничего, привыкли. И даже – понравилось. Удобно, необходимое издание можно взять домой, а не сидеть в читальном зале. Не все ведь любят читать «на людях». А теперь – еще и под «присмотром» камер.

Об эффективности же залоговой системы лучше всяких слов говорят цифры. Если раньше в областной библиотеке за год набиралось до тысячи единиц «невозврата», то после введения «предоплаты» это число снизилось в десять раз! Причем пропажу, повторимся, благодаря залогу уже можно было компенсировать.

Тем не менее в библиотечном фонде все равно есть книги, которые не выдадут на руки и под залог. Особо ценные (во всех смыслах) экземпляры – по-прежнему доступны только в читальном зале. Впрочем, многим больше нравится читать как раз там. В читальном зале, дескать, рабочая атмосфера. Меньше отвлекаешься. Не то что дома…