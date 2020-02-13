На калининградском взморье сняли фильм с Ларисой Удовиченко

Калининградская область продолжает манить кинорежиссеров. Во многом благодаря тому, что создатели кино могут рассчитывать у нас на рибейты (компенсации части затрат на производство). Соответствующие выплаты в прошлом году получили 7 проектов – на это выделили больше 50 млн рублей.

На этот раз команда киношников из Санкт-Петербурга приехала на побережье Балтики для того, чтобы снять продолжение сериала «Осколки», вышедшего на экран еще в 2018 году. Работали в Отрадном – по сценарию дом главных героев расположен за городом. Съемки проходили в особняке, а киногруппа жила в гостевом доме неподалеку.

Как стало известно «Комсомолке», одну из главных ролей в фильме исполняет Лариса Удовиченко, хорошо знакомая отечественному зрителю по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Три мушкетера», «Маленькие трагедии», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим.

Сюжет второго сезона мелодрамы держат в секрете. Известно лишь, что закручен он на трудностях взаимоотношений между двумя уважаемыми семьями. И тут не обошлось без криминальных разборок. В частности, в Отрадном снимали динамичную сцену штурма спецназом дома с бандитами. Исполнителей на роли полицейских и оперативников в штатском набирали из числа калининградцев.

Режиссером фильма выступает Владимир Нахабцев-младший («Золото скифов», «Улицы разбитых фонарей», «Белый шаман»). Сценаристом стала Екатерина Петрова, которая работала над такими проектами, как «Воронины» и «Счастливы вместе». Новые серии частично отсняли в Калининградской области, частично – в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА «КП»

В основу сюжета первого сезона «Осколков» легли реальные истории перепутанных в роддоме детей. Она – обыкновенная женщина с маленькой зарплатой и любящая мать. Он – богатый бизнесмен и любящий отец. Они встретились, когда узнали, что много лет растили детей друг друга. И теперь, когда правда открылась, им придется по осколкам собирать свои разбитые сердца…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Напомним, окрестности Светлогорска не первый раз попадают в кадр. Так, в прошлом году неподалеку от «Янтарь холла» сняли много сцен для сериала «Андреевский флаг». Это патриотическая история про армию и Военно-Морской флот России. В фильме задействованы звезды кино Анатолий Васильев («Экипаж», сериал «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене»), Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»), Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»). Последний играл работника мэрии, политика серьезного и авторитетного, который передвигается по городу только в сопровождении охраны (телохранителей, кстати, играли калининградцы).