2020-02-13T19:38:43+03:00
Общество

Экстремал из Зеленоградска – о заморозке себя: Я не знаю, как буду дышать подо льдом

Олег Резанов готовится к очередному испытанию холодом
Александр КАТЕРУША
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Олег Резанов готов к новому испытанию.Олег Резанов готов к новому испытанию.
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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, готовится к очередному серьезному испытанию. На этот раз он намеревается «вморозиться» в лед в Якутске, где сейчас -30 градусов. Случится это в пятницу 14 февраля, в День влюбленных, на льду реки Лена.

Как рассказал Олег «Комсомолке», в двухметровом льду Лены в черте города уже вырезали выемку в виде сердца, которая красиво подсвечивается.

- В эту выемку я и лягу. Меня засыплют снегом и затем зальют водой. Такая мокрая снежная масса замерзает мгновенно – уже через пару минут начнет схватываться, будет промерзать все больше и больше. Я буду погружен с головой и даже не представляю, как буду дышать. Не думаю об этом, пусть это заботит Вселенную, - говорит Олег и признается, что готов к любому финалу, даже трагическому.

В двухметровом льду Лены уже вырезали выемку в виде сердца, которая красиво подсвечивается.

В двухметровом льду Лены уже вырезали выемку в виде сердца, которая красиво подсвечивается.

Олег и ранее заявлял, что не испытывает чувства страха и трепета перед смертью.

- Я готов ко всему, вижу разные варианты будущего, - говорит Олег.

Он намерен перед испытанием написать расписку, мол, на риск иду добровольно и в здравом уме. Чтобы потом, в случае чего, не было обвиненных. Аналогичный документ Олег Резанов писал и заверял нотариально перед тем, как провел ночь в деревянном саркофаге под слоем снега в мороз.

Интересно, что в замороженной снежной массе Олег намерен пробыть 12 минут 52 секунды. И это не случайно – в 1252 году был основан Кранц, а ныне Зеленоградск, в котором живет Олег с женой и 6 детьми.

- Настрой перед испытанием у меня хороший. Я спокоен, много сплю, - говорит экстремал.

Напомним, предыдущее испытание прошло в Югре 19 января.

Наш земляк погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток. И действительно, в результате этих «купаний» Олег получил ожоги.

В планах у Олега и совсем отчаянный шаг – лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска. Прозвище - Повелитель холода. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение о завершении карьеры рекордсмена, но от испытаний холодом отказываться не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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