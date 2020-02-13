Песок пляжей и вода Балтики уже частично состоят из микропластика

Заведующий лабораторией физики моря Атлантического отделения института океанологии РАН Ирина Чубаренко рассказала «Комсомолке», чем грозит загрязнение моря микропластиком.

Новая среда обитания

- Ирина Петровна, что собой представляет микропластик?

- Маленькие частицы размером от 5 миллиметров до микрометра, что в 40–120 раз тоньше человеческого волоса. Это либо остатки разрушения каких-то больших объектов: ящиков, бутылок, пакетов, упаковки, автопокрышек и т. д., либо мелкие включения – добавки в косметику, скрабы, шампуни, гели, стиральные порошки, зубную пасту. Они содержатся в пыли, земле и воде, смываются в канализацию после стирки, а затем перемещаются в реки, моря и океан. По нашим наблюдениям на Балтике, основные пластиковые остатки на здешних пляжах - это фильтры сигарет, лом пенополистирола, остатки рыбацких сетей. Пластик не разлагается в природных условиях, а лишь постепенно распадается на все более мелкие фрагменты синтетических полимеров. Известно, что микропластик может переносить на себе болезнетворные вирусы и бактерии, такие нано-частицы способны проникать сквозь клеточные мембраны, но мы пока не знаем последствий накопительного эффекта.

- Сколько микропластика попадает в Мировой океан ежегодно?

- Сейчас мировое производство пластика в год составляет порядка 350 миллионов тонн, и, по различным оценкам, от 3 до 7 процентов от этого количества тем или иным путем оказывается в океане. Пластик уже образовал новую среду обитания на нашей планете. Большая часть антропогенного мусора – легкий пластик, он в воде плавает, причем в верхних слоях, прогретых солнцем. Для жизни водорослей и микроорганизмов – это прекрасные условия. Они с удовольствием селятся на пластике. Как показывают наблюдения, плавающие на поверхности, например, обломки, старые морские канаты и т.п. – это целые миры, где сложился свой биоценоз. Рыбы, птицы, моллюски принимают пластик за еду. Раки-отшельники используют пластиковые крышки от бутылок в качестве раковин, клопы-водомерки откладывают на пластиковом мусоре яйца, а мальки рыб заплывают в бутылки, как в убежища. Пластиковый пакет обнаружили на дне Марианской впадины. Исследования вод, донных осадков, песков пляжей по всему миру показывают, что 70-90 процентов частиц микропластика – это синтетические волокна. Вероятнее всего, пластиковые нити появляются в море после бытовой стирки синтетики, из промышленных стоков при производстве полипропилена, полиэстера, пластмасс и т.д. Они настолько маленькие, что проходят через очистные сооружения. Даже Арктика не свободна от пластика: то, что во льдах его гораздо больше, чем в воде - известный науке факт, установленный немецкими исследователями.

Ирина Чубаренко.

Синтетика на обед

- В Балтийском море много этого «добра»? И могут ли живые организмы, например, водоросли, его разрушать?

- По нашим оценкам, на каждые 10 литров воды Балтийского моря приходится примерно одно синтетическое волокно, на один килограмм песка пляжей юго-восточной Балтики -30-50 частиц микропластика. Наша главная задача - понять, где накапливается больше микропластика, помогают ли водоросли и бактерии разрушению пластика в природе. Мы берем пробы, проводим лабораторные эксперименты, чтобы изучить физические механизмы, которые приводят к такому распределению пластика, которое мы сейчас наблюдаем в природе. Как он распространяется, пока полностью не ясно, потому что частички меняют свои свойства со временем и в конкретных условиях: где-то обрастают водорослями, в определенных местах меняется их плотность — пластик может стать легче, а может тяжелее, может разбиваться на более мелкие частицы, если попадет в прибойную зону. Попробуйте смоделировать движение миллиардов таких частиц в океане! Интересны и работы биологов. Так, в 2016 году японцы выявили штамм бактерий, способных перерабатывать полиэтилентерефталат — один из самых распространенных видов термопластика. Кроме того, специалисты установили, что личинки большого мучного хрущака способны питаться пластиком.

- А сколько этих крошечных частиц попадает в организм человека?

- Микропластик содержится в водопроводной и бутилированной воде, поваренной соли, напитках, продуктах питания. Чайные пирамидки оставляют пластиковые частицы в воде после заваривания чая. Среднестатистический человек съедает и вдыхает 330 микрочастиц пластика в день. Но молекулы полимера совершенно инертны, они ни с чем не реагируют, как вошли в организм, так и вышли. Непосредственный вред микропластика для человека и крупных животных пока не доказан. Но в пластике есть токсичные добавки - красители, пластификаторы, стабилизаторы, которые потенциально могут навредить, хотя в микрочастицах их, конечно, содержится ничтожное количество. Очевидно, что пластик не полезен для здоровья, но не стоит паниковать и отказываться от чая из полипропиленовых пакетиков. Необходимо провести много опытов и экспериментов, чтобы понять, насколько микропластик опасен, в том числе, при накопительном эффекте. Скажем, в некоторых пластмассах содержится бисфенол А, который имитирует эстроген - женский половой гормон. Есть мнение, что в больших количествах он способен менять половые циклы животных, например, снижать их возможность к размножению.

Остановить «пластиковый» поток

- Способно ли человечество очистить Мировой океан от загрязнения?

- Прежде всего, надо остановить поток пластика в Мировой океан. Конечно, невозможно на сегодняшний момент, да и неразумно отказываться от одноразовых медицинских силиконов, капельниц, шприцев и т.п. Но можно отказаться от производства и использования одноразовой пластиковой посуды, пакетов, упаковки, других вещей и товаров, у которых срок полезной службы зачастую не более получаса, а потом 600 лет отходы разлагаются в природе до уровня микро- и нано-частиц. Затем уже можно будет думать, как решать проблему очистки океана. Я скептически отношусь к тому, что водоросли или бактерии могут разложить такие огромные и прочные молекулы синтетического вещества, на углекислый газ и воду. Хотя биологи считают, что была бы пища, а в природе найдется тот, кто будет ее потреблять. На планете пластика уже столько, что даже если полностью остановить его производство, он останется в земле и воде на сотни лет. Проблема еще и в том, что из пластика делают дешевые вещи, пользующиеся спросом в бедных странах, где системы сбора и утилизации только начинают развиваться. Увы, переработать большую часть пластика тоже нельзя. Значит нужно переходить на производство более дорогих полимеров, годных к последующей переработке.

- Сейчас в супермаркетах предлагают за 10 рублей так называемые «саморазрушающиеся» пакеты.

- Это большая проблема – биоразлагаемые пластики. Пакет из такого материала действительно разлагается при свете за пару месяцев. Но при этом превращается в микропластик, который уже невозможно собрать. Причем, отходы из этого вида полимеров нельзя использовать при производстве других синтетических материалов, так как ухудшается их качество. Поэтому США и ЕС производство биоразлагаемых полимеров уже сворачивают. Геологи объявили о новой эре в истории планеты - антропоцене, эпохе с высоким уровнем воздействия человека на дикую природу и экосистему Земли. Во всех средах, в том числе в донных осадках океана, четко прослеживается влияние нашей цивилизации. И если на Землю, когда-нибудь прилетят инопланетяне, то они сразу поймут: здесь жили разумные существа - ведь они синтезировали полимеры!