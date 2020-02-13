Капитан, который вызвал огонь на себя. История подвига комбата Петра Романова

В немалой степени благодаря художественным фильмам о войне и военной же литературе, фраза «Вызываем огонь на себя» стала восприниматься едва ли не обыденно. Иногда ее используют даже в шутливом контексте. А многие ли из наших читателей всерьез задумывались о том, что это на самом деле значит – вызвать огонь на себя? Без малейших шансов выжить. Как это сделал 8 февраля 1945 года капитан Петр Романов, вместе со своим взводом окруженный врагами на высоте у поселка, который теперь носит его имя.

Крестьянин с «царской» фамилией

Обладатель «царской» фамилии, сам был из крестьян Тульской области. Прежде чем в ноябре 1939 года его призвали в армию, Петя успел поработать в родном колхозе и слесарем на рессорном заводе в Москве. И уже на шестой день Великой Отечественной войны начал участвовать в боях, пройдя путь от рядового бойца до офицерского звания. В пределы Восточной Пруссии командир 1-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой Дновской дивизии вошел, имя за плечами контузию и несколько ранений, а на груди – три боевых ордена: Великой Отечественной войны I-й и II-й степеней и «Красную Звезду».

В начале февраля 1945-го дивизия, в которой служил Романов, дислоцировалась в районе поселка Побетен, когда была срочно брошена на деблокаду окруженной противником в районе Гермау (теперь поселок Русское) – Тиренберг (населенный пункт ныне не существует) 91-й гвардейской стрелковой дивизии. После 14-километрового марша подразделение сходу ввязалось в тяжелые бои за высоту 70,9 (на немецких картах она обозначалась 71,0) - господствующей в данной местности и позволявшей контролировать дорогу Куменен (сейчас Кумачево) – Гермау, по которой осуществлялся вывод советских войск из «мешка». 140-й стрелковый полк оказался в числе трех, которым была поставлена задача захватить высоту и удерживать ее до полного выхода окруженцев.

Петр Романов. Фото военных лет.Фото: Минобороны РФ

На безымянной высоте

Днем 7 февраля разведчики дивизии при поддержке роты автоматчиков опрокинули немецкие заслоны и закрепились в заданном квадрате. На высоте установили противотанковые орудия, пехота начала поспешно окапываться в ожидании неизбежных контратак. Они начались в 11:00 следующего утра, после того как позиции наших войск основательно обработали немецкие пушки и минометы. На штурм пошло до 60 пехотинцев врага, которых поддерживали два самоходных орудия. Однако стоило им приблизиться на расстояние 300 метров, как по атакующим начали бить прямой наводкой советские пушки. Одна из самоходок вскоре была подбита, и атакующие откатились, потеряв до двух десятков человек.

Поняв, что малыми силами высоту взять не получится, немцы перегруппировались, подтянули резервы, и в 14:00 с трех направлений начали второе наступление, в котором приняли участие уже 4 самоходки, за которыми шло около 160 пехотинцев. В этом бою бронебойщики подожгли еще одну САУ. Выскочивший наружу экипаж тут же расстрелял из своего автомата наводчик одного из орудий - младший сержант Иван Бородин. Но тут с фланга ударили еще три самоходки, которым удалось подняться на гребень холма, после чего они начали методично уничтожать советские орудийные расчеты. И хотя немцы потеряли еще одну САУ и до сотни солдат, наши бойцы были вынуждены начать отход, который прикрывали 120-миллиметровые минометы.

К тому моменту потери у обороняющихся были уже весьма значительными, особенно среди офицеров. Погибли командиры пулеметного и огневого взводов, командиры роты автоматчиков и пулеметной роты, переводчик штаба полка, старший адъютант батальона и многие другие. Собственно, от подразделения Романова осталось лишь около десятка человек, еще способных вести бой.

«Организовав круговую оборону, тов. Романов вместе с оставшимися бойцами поклялись ни на шаг не отступать с завоеванного рубежа, - говорится в наградном листе. – И когда, сражаясь с врагом, из строя выбыли еще несколько бойцов, а сам Романов был уже неоднократно ранен и истекал кровью, он все же продолжал драться с крупными силами озверевшего противника. Сам лично лег за пулемет и в упор расстреливал группы наседавших немцев. До последнего дыхания отстаивал завоеванный рубеж герой и патриот полка – капитан Романов. Когда в ленте кончились все патроны и последние силы покидали храброго офицера, он, видя безнадежность создавшейся обстановки, бросил в гущу немцев несколько гранат и вызвал на себя огонь своей артиллерии».

Подбитая в Восточной Пруссии немецкая самоходка.Фото: waralbum.ru

Братская могила

Ближе к вечеру 8 февраля высота 70, 9 была, наконец, захвачена немцами. Их похоронные команды, как предполагается, собрали тела павших и погребли их где-то поблизости – скорее всего, в глубокой воронке, которыми был усеян холм и его окрестности. Только два месяца спустя этот район вновь оказался под контролем наших войск. Тогда же, 19 апреля 1945 года 26-летнему комбату было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Во времена СССР имя офицера носила пионерская дружина Романовской средней школы.

Место захоронения капитана Романова и его бойцов до сих пор остается неизвестным. Осенью 2012 года один из поисковых отрядов обнаружил в этом районе ранее неизвестную братскую могилу с останками примерно 100 советских бойцов. В земле были найдены личные вещи – перочинные ножи, коробочки с махоркой, часы, химические карандаши, ложки, компас, нательные крестики, а также медаль «За Отвагу» и орден Красной Звезды. Поисковики тогда предположили, что среди погибших мог быть и Петр Романов, даже предполагалось провести генетическую экспертизу. Но поскольку с тех пор никакой новой информации на сей счет так и не публиковалось, судя по всему, это предположение оказалось неверным.