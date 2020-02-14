Голосуем за лучшее поздравление папы

Друзья! Спасибо за ваши трогательные поздравления! Мы не сомневаемся, что ваш папа самый-самый. Автора лучшего поздравления определит народное голосование. Победитель получит специальный приз.

Голосование завершится 19 февраля. Имя победителя «Комсомолка» назовет 20 февраля. Следите за новостями. Начали!

Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться с помощью любой из предложенных соцсетей. В десктопной версии сайта авторизоваться можно, кликнув в правый верхний угол сайта на иконку с человечком. В мобильной версии кликните на меню в левом углу и нажмите на кнопку «Вход».

Полные правила конкурса можно прочитать здесь.