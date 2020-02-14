Народный экскурсовод выступил против голосования за благоустройство Калининграда

До воскресенья, 16 февраля, калининградцев просят выбрать территорию для благоустройства в 2022 году. Голосование открыто на сайте мэрии, есть десять территорий-претендентов. Пока с большим отрывом лидирует бульвар Иванихиной.

Народный экскурсовод Евгений Мосиенко предлагает проголосовать за вариант Парка Ветеранов в конце Аллеи Смелых, но вместе с этим сомневается в эффективности запланированного благоустройства. Свое мнение городской активист высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

На благоустроенном Летнем озере уже все разваливается из-за скопления людей 00:00 00:00

- Я посмотрел рендеры (изображения - Ред.) участка, появилось много вопросов, - говорит Мосиенко. - Выглядит все непродуманно, как будто делалось так: есть возможность, значит сюда поставим это. Спросили у жителей, надо ли им кафе такое или другое? Название хорошее - Парк Ветеранов. А каким образом в этот сквер люди будут добираться? Нет подготовительной инфраструктуры.

По словам активиста, та же проблема с концепцией сквера, который хотят посвятить первым переселенцам в Калининграде. Мосиенко считает, что по логике такой сквер должен появиться в районе вокзала, а зону у Нижнего озера лучше посвятить искусству, ведь там поблизости была школа искусств в довоенный период.

По мнению урбаниста, перед голосованием по благоустройству мэрия должна заказывать социологический опрос, результаты которого уже выставлять на обсуждение. И голосование проводить не на сайте администрации, который ежедневно посещает не так много горожан.

- Взаимодействие власти и горожан пока только начинается… Берется участок, делается все круто, и туда все стекаются, если нет альтернатив поблизости. В результате все быстро приходит в негодность. Так, на Летнем озере уже все в довольно плачевном состоянии, хотя прошло совсем мало времени с момента открытия. И дорожное покрытие повреждено, и деревянные конструкции. Там же все вперемешку: и мамы с колясками, и велосипедисты, и роллеры. Точка притяжения не должна быть безальтернативной! - говорит Мосиенко.

Отметим, что форма для голосования находится внизу главной страницы официального сайта мэрии www.klgd.ru. Дата очного голосования, равно как и итоги предварительного отбора, будет названа 18 февраля. Подобные открытые голосования городские власти уже проводили в предыдущие годы, по их итогам выполнено благоустройство Летнего озера и Нижнего пруда. В этом году начнется первый этап реконструкции пешеходной зоны Рокоссовского-Соммера, в 2021-м преобразится сквер на улице Киевской.