Прокурор области Сергей Хлопушин: Сексуальных преступлений в отношении подростков стало больше в два с половиной раза

Об убийствах

Как стало известно, с начала этого года в Калининградской области уже совершено 7 убийств. Причем в основном жители региона «мочили» друг друга в пьяных драках. Проблему в облпрокуратуре видят и уже наметили первые шаги по ее решению.

- Многие из этих преступлений можно было предотвратить, если бы была вовремя проведена профилактическая работа, - уверен глава правоохранительного ведомства прокурор области Сергей Хлопушин. – К сожалению, полиция не всегда реагирует на сообщения граждан о том, что где-то собралась пьяная компания, и там явно назревает что-то нехорошее. Вот мы и хотим проверить, частности, как у нас работают участковые инспекторы, обходят ли они свои участки, беседуют ли с жителями, насколько оперативно откликаются на поступающие сигналы.

В качестве примера Хлопушин привел случай, произошедший уже в этом году. По материалам прокурорской проверки в отношении участкового уполномоченного полиции возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Инспектора вызвали к месту массовой драки, однако блюститель порядка, наверное, посчитал, что вмешиваться в конфликт будет себе дороже. И удалился, предоставив событиям развиваться своим чередом. В итоге все закончилось очередным убийством на бытовой почве.

По данным облпрокуратуры, в 2019 году на территории региона наблюдался рост числа убийств и покушений на убийство: таких преступлений зарегистрировано 46, в то время как в 2018-м было 38 - прирост составил 21%. Увеличилось и количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со 112 до 129 (+15%).

О насилии

Отмечается также значительное увеличение числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В прошлом году было зафиксировано 135 подобных случаев против 54 в 2018-м - число выросло в два с половиной раза!

- Это не может не тревожить, - признался прокурор области. – Нами приняты меры по усилению надзора и организовано проведение проверок по каждому подобному факту. Будем выяснять, насколько эффективно действовали полицейские подразделения по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, а также по какой именно причине не удалось предотвратить конкретное преступление. Каждый такой случай будем держать на контроле, и если установим виновность должностных лиц, к ним будут применены меры дисциплинарного, а при необходимости – и уголовного характера.

О «паленом» алкоголе

Облпрокуратура вскрыла серьезные нарушения закона, связанные с реализацией контрафактного алкоголя и безакцизных сигарет. Возбужденные по материалам проверок уголовные дела сейчас находятся в стадии расследования.

Прокурор также обратил внимание на проблему реализации контрафактного спиртного в районах области. Там из десятков возбуждаемых уголовных дел до суда в итоге доходят единицы.

- По этому поводу даже пришлось провести специальное совещание, на котором мы предупредили, что в случае обнаружения незаконных отказов в возбуждении уголовных дел указанной категории или их незаконной приостановки уголовные дела будут возбуждаться уже в отношении самих следователей, - сообщил Хлопушин.

О ЖКХ и обманутых дольщиках

Жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства все еще составляют весьма значительную часть от общего количества поступающих в органы прокуратуры обращений калининградцев. По результатам прокурорских проверок за минувший год к административной ответственности привлекли около 700 должностных лиц, возбуждено 7 уголовных дел.

- Пока далеко не полностью восстановлена справедливость и в делах с обманутыми участниками долевого строительства, - признает глава надзирающего ведомства. – В настоящее время на территории нашей области насчитывается 34 «проблемных» объекта – это один из самых высоких показателей по северо-Западному федеральному округу. Подавляющее большинство их сосредоточено в границах Калининграда, Балтийска, а также Гурьевского, Светлогорского и Зеленоградского районов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 40 тысяч обращений поступило в органы прокуратуры Калининградской области за 2019 год.

Больше 25 тысяч нарушений действующего законодательства выявлено за указанный период. Для их устранения прокуратуры внели около 6 тысяч представлений, предъявлено более 2,5 тыс. протестов и направлено свыше 4,5 тыс. исковых заявлений в суд.

14 тысяч 911 уголовных преступлений совершено на территории региона, рост по сравнению с годом предыдущим составил 8, 6%. Из них тяжких и особо тяжких преступлений – 3 тысячи 315 (+23, 6%).

87 должностных и юридических лиц привлечено к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.