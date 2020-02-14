Был в домашней одежде и без обуви: Ночью в Калининграде на улице нашли 3-летнего ребенка

В четверг вечером, в 22:30 на улице Батальной в Калининграде обнаружили маленького мальчика в домашней одежде и без обуви. Неравнодушные автомобилисты остановились и передали ребенка проезжающему мимо наряду патрульно-постовой службы.

Мальчик смог назвать только свое имя и возраст – три года. Полицейские вызвали на место «скорую помощь» и передали его медикам. А сами стали искать его родителей, сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

На тот момент в полицию не поступало информации о пропаже ребенка. Однако в половине второго ночи в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже сына. Полицейские успокоили горожанку и сказали, что ее ребенок уже найден

«По предварительным данным, 3-летний мальчик находился дома вместе со своим отцом, когда мать была на работе в ночную смену. Ребенок проснулся, самостоятельно открыл входную дверь и ушел гулять. Обнаружив пропажу сына, мужчина принялся самостоятельно искать его, после чего сообщил жене о произошедшем», - рассказала Светлана Поставничая.

Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, а также проводят профилактическую работу с мамой и папой ребенка. Мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, информации о том, что ночная прогулка негативно отразилась на его здоровье, пока не поступало. Ребенок будет передан родителям с разрешения органов опеки и попечительства.