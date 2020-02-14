«Спасибо, бабушка!»: Калининградцы создали проект о ценности родственных связей

Хранители живой истории

Так получилось, что словосочетание «семейные ценности» в современном русском языке стало каким-то чиновничьим жаргонизмом. Это понятие на наших глазах размылось, замусолилось и превратилось в пустую казенную фразу, от частоты употребления которой родственные связи вряд ли становятся крепче.

Тем не менее, семья еще не успела стать пережитком прошлого. Она по-прежнему остается фундаментом, копилкой знаний и традиций. А бабушки и дедушки в ней – не только живые свидетели прошлого, но и хранители истории, которую не скачаешь в интернете.

О важности и мудрости старшего поколения решили рассказать в своем проекте «Спасибо, бабушка» четверо калининградцев. Александра Линник (автор идеи), Феликс Гурвич (звук и дизайн), Сергей Мещеряков (режиссер и оператор) и Лера Пасечнюк (фотограф) сняли уже пять роликов, в которых бабушки вместе с внуками готовят семейные блюда, параллельно рассказывая истории своих семей.

О сути проекта ребята говорят так:

«Жизнь идет. Скорость растет. Доступность всего на свете, что можно купить и попробовать, неуклонно повышается. Нам уже не всегда обязательно выходить из дома, чтобы поболтать. Чтобы чему-то научиться. Купить продуктов. Мы уже не едем к маме и бабушке, чтобы узнать рецепт «тех самых» сырников. И даже не всегда им звоним — гугл ответит быстрее. Мы экономим время. Мы теряем что-то важное. Возможно, мы теряем самих себя…»

«Нужно знать свои корни»

Корреспондент «Комсомолки» встретился с вдохновительницей проекта Александрой Линник и выяснил, почему она решила взяться за эту тему, легко ли было заставить героев не замечать камеру и стоит ли ждать продолжения этой истории.

- Почему героинями ваших роликов стали именно бабушки? Может, это личная какая-то история?

- Я недавно поняла, что очень мало с моей бабушкой разговариваю. Можно сказать, что таким образом я закрываю свой гештальт. А вообще о дедушках говорят намного чаще, несмотря на то, что у наших бабушек тоже была очень тяжелая судьба. Нам иногда сложно находить с ними общий язык, но нужно научиться принимать их такими, какие они есть.

- У тебя были сложные отношения с бабушкой?

- Я, как мне кажется, мало интересовалась ее жизнью, задавала мало вопросов…

- Был какой-то толчок, который изменил твое отношение?

- Наверное, в голове что-то щелкнуло. Я поняла, что семья – это самое главное. Что нужно знать свои корни. Знание истории своей семьи открывает глаза на многие вещи. Я сама только недавно поняла, что очень похожа на свою бабушку, хотя раньше думала, что у нас практически ничего общего нет.

- Поколенческие различия сильно мешают общению бабушек и внуков?

- Наше поколение больше думает о саморазвитии и о поиске себя, а наши бабушки и дедушки думали о том, как им выжить, как прокормиться и как дать что-то своим детям. Мы не задумываемся, что живем только благодаря им. Наверное, можно сказать, что наше поколение даже эгоистичное.

- Из-за этого, видимо, и конфликт поколений неизбежен. Дедушек вообще не брали в проект?

- У нас один дедушка, кстати, есть. Правда, с бабушкой в паре. А вообще в российском обществе так принято считать, что бабушка - это такой оберег, связующее звено, через которое передаются семейные секреты и традиции. А вообще я думаю, что в следующем сезоне мы побольше дедушек привлечем.

Александра Линник и Мария Ананьевна.Фото: Лера ПАСЕЧНЮК

Бабушки стесняются показывать свои кухни

- Как находите героев?

- Мы давали объявления в соцсетях, которые разошлись репостами друзей или через их знакомых. Вскоре начали поступать первые заявки, записалось очень много внуков, и мы распереживались, так как могли снять только пять роликов. В итоге, вскоре выяснилось, что многие бабушки отказались от съемок. Причин было несколько. Первая – смущение, страх перед камерой. Кроме того, многие стеснялись условий, в которых живут.

- То есть, просто не пускали домой?

- Да. Кто-то говорил, что ремонта давно не делал, кто-то испугался, что кухня не очень красивая. Действительно оказалось, что эта причина вынуждает отказываться от съемок чаще всего. Нашим условием был живой интерьер, мы специально не хотели приглашать наших героев в фотостудии, чтобы не быть фальшивыми. Зато у тех, кто соглашался, уже во время съемок скованность очень быстро проходила. Каверзных вопросов мы не задавали, поэтому наши собеседники не были напряжены и постепенно проникались доверием.

- Почему роликов только пять? Когда ждать продолжения?

- Дело в том, что снимали мы на деньги гранта (проект осуществлен при поддержке благотворительного фонда «Добрый город Петербург» и фонда Елены и Геннадия Тимченко – Ред.), поэтому сделали только то количество сюжетов, на которое хватило средств. Однако это только первая часть проекта, и мы намерены его продолжать. Мы поняли, что продолжение необходимо, потому что получили хороший отклик в соцсетях. Люди поняли нашу идею, они поняли, что выстраивание поколенческих связей – это работа, иногда тяжелая, но всегда нужная. Кроме того, ролики, которые мы сняли, уже стали частью семейного архива наших героев. Я чувствую, что они рады, что приняли участие в этих съемках.