Гороскоп «КП»: Какие знаки зодиака самые романтичные

В эту пятницу отмечают День cвятого Валентина. А вас можно назвать романтиком? Узнаем!

Овен

Овны темпераментны, поэтому романтиками их точно назвать сложно. Не то чтобы их сильно раздражают любые романтические проявления, но все должно быть в меру, а именно прогулки под луной, подарочки и все прочие мимишности – пары минут достаточно, на большее Овнов и не хватит, поэтому не пытайтесь их удивить романтическими поступками, их никто не оценит.

Телец

Для Тельцов все праздники типа 14 февраля, 8 марта, дни рождения и Новый год – повод продемонстрировать свои чувства с помощью эффектного подарка. А для чего еще придумали все эти праздники? В остальные дни в году Тельцы отлично обходятся без серенад под окном. А про безумную любовь можно и кино посмотреть.

Близнецы

Близнецам чужда романтика, но иногда запах ароматизированных свечей и роз способны вытащить из близнецовских глубин настоящего романтика. Но эта субличность выходит на свет весьма редко, примерно раз в года так в четыре. Но знайте, если все-таки вам удалось сделать из Близнецов романтика, значит, они по-настоящему влюблены.

Рак

Раки на первый взгляд очень практичные люди, которые не склонны к романтичным порывам. Но на самом деле внутри у Раков настоящая Единорогия с водопадами слез от счастья. Раки очень нежные, ранимые и романтичные натуры. Они будут счастливы при виде кровати, усыпанной лепестками роз, но никогда вам в этом не признаются.

Лев

Тут все банально. Львы считают, что отношения должны быть красивыми и идеальными. Таковыми они не могут стать без широких романтических жестов типа 101 розы, огромных мягких медведей, бриллиантов… В общем, чтобы все дорого-богато и обязательно, чтобы в Инстаграме все увидели, поэтому не забудьте организовать романтическую фотоссесию!

Дева

Дев просто тошнит от романтики. Они теряются и не знают, как реагировать на романтические порывы партнера, а уж тем более необходимость организовать что-то эдакое романтичное в ответ просто ввергает их в ужас. К чему все эти глупости? В лучшем случае Девы просто убегут на максимальной скорости. В худшем — нанесут партнеру-романтику тяжелую психологическую травму.

Весы

Весов можно назвать эталонными романтиками. Кажется, только они могут хранить теплые отношения даже после 50 лет брака. И делают это так же легко, как дышат. Но если никто не будет поддерживать их высокие порывы, то представители этого знака могут стать ветреными и пойти поискать кого-то получше. И, увы, такие решения они принимают окончательно и бесповоротно.

Скорпион

Если вы назовете Скорпиона романтиком, то сильно его оскорбите. Для них все эти муси-пуси — детский сад. Они считают себя выше конфетно-букетных отношений, посиделок на последнем ряду кинотеатра и сообщений со строчками последних поп-хитов. Даже на свидании Скорпионы в первую очередь включают мозг и изучают качества партнера, которые могут быть полезны. А эти томные вздохи оставьте для других.

Стрелец

Есть мнение, что Стрельцам не чужда романтика. И это неудивительно, натуры они — тонкие. Но вот только романтика у них своя, для личного пользования. Иногда, конечно, они могут подыграть партнеру и сделать вид, что им нравится знакомиться, рассказывать о себе, а потом ждать следующего свидания. Но все это напускное. Стратегия Стрельца — что-то среднее между «я же такой/такая няша» и «доминируй и унижай». Вот и приходится постоянно балансировать, чтобы никто не понял, в чем вся соль. Ведь если поймет, так точно сбежит.

Козерог

Романтика по Козерогу — это скорее про практичность. Это они могут расписывать в ежедневнике, когда сделать сюрприз своей половинке, в какой момент отправить нежное сообщение или пригласить в ресторан. Единственное, чего они не понимают, это то почему остальные так не умеют. Даже в любви все должно быть по расписанию. И в обратном вы их не убедите.

Водолей

Водолеи — чертовски романтичные люди. Впрочем, об этом мало кто догадывается. Просто у всех романтика обычная, а у представителей этого знака немного своя. Даже что-то очень милое из уст Водолея может прозвучать как шутка. Да и вообще, то, что им кажется безумно романтичным, окружающие почему-то воспринимают как глум, трэш. Ну, что поделать.

Рыбы

Рыбы, определенно, самый романтичный знак зодиака. Без романтики они просто не живут. При этом на подобные поступки сами они не всегда способны. Вообще тут все зависит от настроения. А настроение часто такое, чтобы розовые очки одел на них кто-то другой. Или сделал незабываемый подарок. А Рыбы будут благосклонно принимать. Так уж они устроены.