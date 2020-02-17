2020-02-17T13:16:13+03:00
Экономика

Почему, несмотря на теплую зиму, калининградцы не экономят на отоплении

В эфире радио «Комсомольская правда» директор "Калининградтеплосети" рассказал о платежках и тарифах
Светлана БАРОН
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Тариф на тепло до лета меняться не будет, а с 1 июля вырастет на 1 рубль 52 копейки за гигакалорию.Тариф на тепло до лета меняться не будет, а с 1 июля вырастет на 1 рубль 52 копейки за гигакалорию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За окном +5, батареи чуть теплые, а счета за отопление все равно ужасают? В эфире радио "Комсомольская правда" директор муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Александр Салмин рассказал, почему так выходит.

Теплая зима позволяет сэкономить топливо, но не снижает нагрузку на тепловые сети

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- Теплая погода, конечно, позволяет экономить ресурсы. Жители домов со счетчиками должны видеть разницу. А жалобы - из-за проблем в тепловых пунктах, которые неправильно настроили или обслуживают, - говорит Салмин. - За это отвечают управляющие компании и собственники, а не «Теплосеть».

На сегодня узлы учета тепловой энергии есть в 75% калининградских домов. К 2021 году обещают установить их и там, где раньше не получалось по техническим причинам (на маленьких двухэтажных домах). Несмотря на то, что счетчики новые, их уже приходится ремонтировать. По гарантии это делают специалисты «Теплосети», а если срок гарантии истек, то все ложится на плечи управляющей компании. Корректно ли работает счетчик, отслеживает специальная служба: раз в месяц УК приносят сведения о потреблении тепловой энергии жилыми домами.

Александр Салмин. Фото: Александр КАТЕРУША

Александр Салмин.Фото: Александр КАТЕРУША

Тем временем калининградцы продолжают жаловаться, что не видят результатов автоматизации.

- Муниципалитет потратил более 700 тысяч рублей на реконструкцию наших теплосетей в доме. В программе участвовали и жильцы. А улучшения нет! - жалуется Игорь с улицы Сергеева. - В кране «горячая» вода — 55 градусов при нормативе минимум 60, батареи нагреваются от теплоносителя не больше 41 градуса. В угловых квартирах даже в эту теплую зиму температура +18. А счета приходят бешеные!

В «Калининградтеплосети» обещают разобраться. Мешать может все, что угодно — от зауженных диаметров труб до неправильной работы автоматики. Но ждать, что счетчики вдруг начнут экономить вам деньги за тепло, оказывается, все равно не стоит.

- Счетчик - это не экономия! - говорит Александр Салмин. - Счетчик показывает, какую энергию потребил дом. Помочь могут энергосберегающие мероприятия, а индивидуальные тепловые пункты должны быть автоматизированы. Если автоматика контролирует температуру воздуха, то регулирует и подачу тепла, и тогда в квартирах комфортно.

В «Теплосети» утверждают, что жалоб от калининградцев с каждым годом становится меньше, а управляющие компании серьезнее готовятся к каждому отопительному сезону, чтобы не потерять лицензию. Но вот износ тепловой сети у нас уже более 60%. Самые изношенные сети - от ТЭЦ-1, РТС «Северная». Каждый год за удается поменять 8-10 километров сети, а надо не меньше сорока!

Интересно, что в Калининграде за последние несколько лет только два дома перешли с центрального отопления на автономное. А вот новые дома преимущественно вводят «на газу», к центральному отоплению подключают не более пяти процентов.

- Мы, наверное, единственный регион, где «автономки» в многоквартирных домах! По всей стране центральное отопление, - отмечает Салмин.

Общий долг населения за тепло и горячую воду сейчас составляет 700 миллионов рублей. Скопили такую сумму за три года. В 2019 году суд направил приставам дела на 120 миллионов, но «выбить» удалось только половину суммы - 65 миллионов. По словам главы «Калининградтеплосети», не платят одни и те же, хотя после новогодних праздников должников традиционно прибавляется.

- Пеня с двух с половиной тысяч составляет 15-17 рублей. Если люди просят рассрочку, то идем навстречу. Отключить должника в жилом доме мы не можем. Основное наказание - запрет на выезд из Калининградской области. Но результатов пока мало, - жалуется Салмин.

Кстати, тариф на тепло до лета меняться не будет, а с 1 июля вырастет на 1 рубль 52 копейки за гигакалорию.

Полностью эфир с Александром Салминым слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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