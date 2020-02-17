Когда убили товарища, выполнял работу за двоих: история связиста Александра Киселева

В восстановлении разрушенного хозяйства Калининградской области принимало участие множество фронтовиков. Среди них были и те, кто прошел по этой земле с боями в 1944-м и 1945-м годах. Уроженец села Крыловка Свищевского района Пензенской области Александр Сергеевич Киселев также оказался в этом числе. 30 октября 1946 года он стал одним из первых переселенцев и участвовал в строительстве колхоза имени Рокоссовского (позже колхоз переименован в Ульяновский – Ред.). Но до этого два года Киселев прослужил связистом с лета 1943 года до мая 1945-го.

Первый бой под Курском

406-й отдельный батальон связи, в который попал наш герой, был сформирован в его родной Пензенской области в июне 1943 года на базе 1348-й отдельной кабельно-шестовой роты 29-го стрелкового корпуса (кабельно-шестовые роты обеспечивали связью командование Красной армии на уровне фронта или армии – Ред.). Формирование батальона проходило очень быстро – на это ушло всего две недели. В составе того же 29-го стрелкового корпуса это соединение помогало освобождать Орловщину, Северную Украину, Гомельскую и Полесскую области, а также содействовало уничтожению Бобруйской группировки противника. Ближе к концу войны батальон принимал участие в боях по освобождению Правобережной Украины, Крыма и Молдавии, а Победу встретил в Кёнигсберге.

Боевое крещение Александр Киселев принял под Курском, где 29-й стрелковый корпус в начале июля 1943 года вел ожесточенные оборонительные бои в первом эшелоне 13-й армии Центрального фронта. Вероятно, сам того не осознавая, связист поучаствовал в операции, завершившей коренной перелом во всей Великой Отечественной войне. Уже в середине июля Курская стратегическая оборонительная операция переросла в Орловскую наступательную под кодовым наименованием «Кутузов», и далее в Белгородско-Харьковскую, закончившуюся в конце августа. К слову, первый за время Великой Отечественной войны салют в Москве (5 августа 1943 года) был дан именно за освобождение Орла и Белгорода.

Работал за себя и за убитого товарища

Тем временем, с продвижением Красной армии на запад работы у связистов прибавилось. Прокладывать линии связи от передовых частей им приходилось под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами. 406-й отдельный батальон связи вместе с 29-м стрелковым корпусом перебрасывали с одного фронта на другой. С июля 1943-го, всего за полгода, соединение воевало в составе 13-й, 70-й, 61-й, 48-й и 3-й армии. Однако с конца января 1944 года и до самого конца войны корпус оставался с 48-й армией.

К сентябрю 1944 года войсками 29-го стрелкового корпуса была пройдена практически вся Белоруссия. К 3 числу соединения выходят к реке Нарев, подступы к которой оборонялись гитлеровцами особенно упорно. За участие в сражении на Нареве, в котором Александр Киселев потерял своего товарища, ефрейтор получил свою первую награду – медаль «За отвагу».

- Во время боевых действий на правом берегу реки Нарев, развертывая узел связи в деревне Ростки-Каптуры (сегодня – Мазовецкое воеводство Польши – Ред.), товарищ Киселев выполнял обязанности за двоих, за себя и за убитого товарища, с которым он имел одно задание, - говорится в наградном листе связиста. - В этот день под сильным огнем противника он исправил до 20 повреждений на линии.

Майор Ларьков, возглавлявший батальон связи, предлагал наградить Киселева орденом «Красной звезды», так как тот не только с честью выполнил поставленную задачу, но и до этого «точно и в срок выполнял приказы командиров», однако высшее командование решило иначе.

Связист Александр Киселев.Фото: из семейного архива

Первое сражение в Восточной Пруссии

Захваченный Наревский и Ружанский плацдарм бойцы 29-го стрелкового корпуса обороняли до середины января 1945 года, но уже 14-го числа они в составе 2-го Белорусского фронта перешли в наступление в Восточной Пруссии.

Первый город Восточной Пруссии, где соединения 48-й армии столкнулись с яростным сопротивлением, стал Вормдитт (сегодня город Орнета Лидзбаркского повята Варминьско-Мазурского воеводства – Ред.). В ночь на 27 января войска 4-й немецкой армии после короткой артиллерийской подготовки внезапно перешли в наступление и нанесли удар, прорвав фронт.

В этих напряженных условиях, когда две пехотные, моторизованная и танковая дивизии немцев пытались прорваться к Мариенбургу (Мальборк – Ред.) и Эльбингу (Эльблонг – Ред.), 406-му отдельному батальону связи предстояло не допустить хаоса, и восстанавливать постоянные порывы телефонных кабелей. За то, что ефрейтор Киселев и в наступательных, и в оборонительных боях успешно справился со своей задачей, он был награжден орденом Красной звезды.

- Во время прорыва немецкой обороны в январе 1945 года товарищ Киселев отлично обеспечил командование корпуса по внутренним линиям связи, - пишет в наградном листе его командир майор Ларьков. - Во время преследования противника при частых развертываниях узлов связи быстро и умело наводил линии и исправлял повреждения.

Также Ларьков заметил, что Александр Киселев обеспечивал бесперебойную связь, «не считаясь с опасностями при обстрелах противника и не отдыхая сутками».

В первых числах февраля 29-й стрелковый корпус начал свое наступление в направлении Браунсберга (Бранево, Польша – Ред.), а в марте его соединения уже продвигаются, тесня немцев к заливу Фришес-Хафф и к Кёнигсбергу, по территории сегодняшней Калининградской области.

Согласно журналу боевых действий корпуса, его соединения к 1 апреля вышли к поселкам Людвигсорт (Ладушкин) и Бладиау (Пятидорожное). На этих позициях бойцы находились и во время штурма Кёнигсберга, и до конца апреля 45-го. 29 апреля 1945 года на торжественном митинге 406-му отдельному батальону связи за образцовое выполнение заданий командования и проявленное при разгроме группировки немецких войск юго-западнее Кёнигсберга был вручен орден «Красная звезда».

Один из первых переселенцев

Александр Киселев, как мы уже сообщили в начале этой истории, после войны переехал из Пензенской в Калининградскую область.

- Александр Сергеевич дружил с моим отцом, - вспоминает директор школы поселка Ульяново Неманского района Юрий Узерцов. – Мне он рассказывал, что в поселке, куда его прислали, было много развалин. Немцев из него отправили в Гривино, а всем приехавшим переселенцам передали освободившиеся квартиры. В колхозе имени Рокоссовского, где стал работать Александр Киселев, быстро организовалось три полеводческих бригады, которые начали готовиться к севу. Позже в этом же колхозе он два года был председателем.

В Ульяново фронтовик прожил до 21 апреля 1984 года. У него был всего один сын, которого сегодня также нет в живых.