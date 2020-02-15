О чем говорит Калининград: Интимные съемки в кабинете врача, большой сом и операция "Ледяная могила"

Большая рыба

Вы, вероятно, помните историю про огромного сома, который перед чемпионатом мира по футболу мешал реконструировать Высокий мост, и тогдашний губернатор Николай Цуканов собирался лично с ним разобраться. Но Цуканов ушел на повышение в Санкт-Петербург, а сом остался, правда, он, как будто услышал угрозы влиятельного чиновника и больше себя особенно не проявлял. Мост достроили, про большую рыбу забыли.

Вспомнили в конце этой недели, когда калининградец вытащил из Преголи хоть и не огромного, но довольно крупного сома. Причем довольно сильного - он едва не утащил самого рыбака на глубину. Тут же пошли предположения, что это за рыба. И в первую очередь, конечно, подумали про сома, который протестовал против ремонта моста несколько лет назад.

- Это точно родственник! - уверяли знающие люди в соцсетях.

Им отвечали:

- Не несите чушь! Сом и сом, а рыбаку нужно было его выпустить - добрее нужно быть к природе!

Как бы то ни было, но всей правды мы не узнаем. Интереснее другое: обилие сомов в акватории Преголи говорит о том, что экологическая обстановка в реке после закрытия ЦБК и прочих предприятий более-менее благоприятная. И это хорошая новость.

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Сом оказался силен - едва не утащил в Преголю рыбака.Фото: предоставлено очевидцем

Камера в кабинете

Новость про большую рыбу хоть и стала резонансной, но по масштабу охвата никак не сравнится со скандалом, который сотряс стены злосчастного калининградского роддома № 4 (напомним, главврача этого медицинского учреждения обвиняют в умышленном убийстве новорожденного). На этот раз одна из пациенток гинекологического кабинета, приписанного к четвертому роддому, пожаловалась на видеокамеру, установленную возле медицинского кресла. Из серии: "Раздевайтесь - вас снимают!". Екатерине Серебренниковой камера очень не понравилась, от приема она отказалась и начала писать жалобы - мол, наличие камеры означает вторжение в частную жизнь.

Адвокаты девушку поддержали, правда, сразу обнаружился нюанс: если камера направлена на кушетку или гинекологическое кресло, то это, безусловно, вторжение в частную жизнь, но если она фиксирует рабочее место врача - где он заполняет бумажки - то все законно. На том настаивают и врачи, и чиновники от здравоохранения: камеры, мол, установили специально для того, чтобы врачи не брали взяток, то есть все делается в рамках борьбы с коррупцией.

Чем закончится скандальная история, пока непонятно. Точку в непростом споре должен поставить Следственный комитет, который проводит проверку. Дело даже взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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Кости у стен собора

Недавно стартовала реконструкция острова Канта, на которую выделено 116 млн рублей. Возле Кафедрального собора загудели бобкэты, начали выкорчевывать гранитные плиты, готовить новое благоустройство. Судя по эскизам, будет красиво и современно, причем красотой калининградцы смогут насладиться уже летом.

Однако в пятницу неожиданно работы замерли - в земле на глубине двух-трех метров рабочие обнаружили черепа и кости. На место выехали сотрудники Следственного комитета и забрали человеческие останки на экспертизу. Подрядчик совсем не рад: работы на некоторое время придется приостановить.

По предварительной версии, останкам не менее 75 лет и принадлежат они жителям Кёнигсберга, погибшим, возможно, во время британской бомбардировки города в августе 1944 года. По всей видимости, несчастные прятались от английских бомб в подвале своего дома, стоявшего тогда возле Кафедрального собора. Там и нашли и свою гибель.

Но это версия, хоть и весьма правдоподобная. Если кости будут признаны археологическими находками, то есть имеющими возраст более 100 лет, изучением места займутся ученые. И тогда благоустройство острова Канта рискует затянуться, а подрядчик расстроится еще больше.

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У стен собора нашли черепа и кости.Фото: предоставлено очевидцем

На очереди - жидкий азот

Морж из Зеленоградска Олег Резанов, выступающий под псевдонимом Повелитель холода, продолжает удивлять, даже шокировать. Свой очередной "подвиг" от совершил в далеком и холодном Якутске в День святого Валентина. В двухметровом льду реки Лена была вырублена выемка в форме сердечка, 14 февраля Олег в нее лег, его засыпали снегом и залили водой, которая при минус 35 по Цельсию замерзла почти мгновенно.

- Я пролежал там 12 минут 52 секунд, - признался Резанов. - Почему такое время? Потому что город Кранц, нынешний Зеленоградск был основан в 1252 году. Свою акцию я посвятил родному городу.

Операцию "Ледяная могила" Олег пережил без потерь, даже не простудился (правда, как он там, в своем ледяном сердечке дышал, - не признается). Однако одно из последующих испытаний даже звучит страшно: морж собирается искупаться в жидком азоте. Температура этой ванны будет пониже, чем в Якутске - минус 150 градусов.

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