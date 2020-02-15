2020-02-15T22:56:06+03:00
Происшествия

В Калининграде у Центрального рынка расстреляли автомобиль, погибли два человека

Нападавший получил ранение и скончался в больнице [фото]
Сергей Богров
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ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде на улице Баранова неподалеку от Центрального рынка расстреляли автомобиль. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы. По их словам в машине находились 4 человека, на данный момент известно о двух погибших - семейной паре. Однако, некоторые источники говорят о трех жертвах. Официальной информации пока нет.

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».

На дороге лежит тело мужчины. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На дороге лежит тело мужчины.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На фото, которые сделали очевидцы и выложили в сообщество «Автоканал Калининград», видно лежащего на земле человека и неподалеку - карабин "Сайга".

Также сообщается, что в автомобиле находился ребенок 6-классник, его спасли. Он находится в больнице вместе с тетей.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure». Фото: предоставлено очевидцем

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».Фото: предоставлено очевидцем

Стали известны личности погибших при расстреле в Калининграде на улице Баранова. Это семейная пара Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Они работали ИП-шниками на Центральном рынке. Во время нападения был ранен их сын 6-классник, но ранение, к счасть, оказалось не тяжелым. Ребенок находится в больнице, с ним рядом тетя.

Нападавший – Фазиль Бахрамов, также предприниматель. Он получил серьезное ранение, был госпитализирован и скончался в больнице.

По предварительной информации конфликт между работниками Центрального рынка случился из-за дележки места на рынке.

Автомобилисты сообщают, что ул. Баранова перекрыта, транспорт разворачивают и пускают в объезд.

Оружие на месте ЧП. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Оружие на месте ЧП.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На месте работает полиция и спецслужбы. Зевак к месту ЧП не подпускают.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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