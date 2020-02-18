Директор рынка - о расстреле семьи в Калининграде: «Разговоры о переделе торговых мест не имеют под собой почвы»

Одной из причин, по которой торговец с Центрального рынка Фазиль Бахрамов расстрелял в субботу вечером Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, называлась дележка торговых мест на Центральном рынке Калининграда. Мол, вопросы бизнеса заставили продавца киви и апельсинов взять в руки карабин. Однако директор рынка Сергей Званок такую версию отметает.

- Сергей Николаевич, подобных преступлений в Калининграде не припомнят с лихих девяностых. Центр города, сотни людей на улице Баранова. Полицейские патрули, камеры видеонаблюдения, частная охрана, а обезоруживает вооруженного преступника в нескольких метрах от входа на рынок 17-летний паренек. Почему не вмешались сотрудники вашего ЧОПа?

- Убийство произошло за пределами нашего рынка после завершения рабочего дня. Это не наша территория – улица Баранова. Ее должна контролировать полиция. Могу сказать, что Дарья Ефимова с сыном вышли из рынка в 18.30, как обычно. Вадим Янголенко на 30 минут раньше, забрал машину на стоянке в районе парка на улице Пролетарской и ждал родных на парковке на улице Баранова. Погибшие, наши два добросовестных предпринимателя, имели долгосрочные договоры аренды. Они характеризовались исключительно положительно. И в последний в своей жизни вечер, оставили после себя на рабочем месте идеальный порядок, все убрали. Для них это был нормальный алгоритм работы, все делали четко.

- Известно, что у преступника был конфликт со своими жертвами. Вам было известно о взаимных претензиях? Они касались торговли или взаимных неприязненных отношений?

- Жалоб ни от одной из сторон к нам не поступало, поэтому управляющая компания к этому отношения не имела, не вмешивалась. Ведь это внутренние межличностные отношения. Прилавок Бахрамова был в 25 метрах от торгового места погибших супругов. Овощной продукцией и фруктами нашем рынке он занимался давно, хотя официального статуса никогда не имел, не являлся ни арендатором, ни предпринимателем, ни продавцом. Он в основном привозил товар с оптового рынка на улице Захарова, осуществлял логистические функции, помогал жене. На месте официально в качестве продавца работала его супруга. Арендатором является предприниматель Асланян, он имеет договор аренды.

Сергей Званок.Фото: Иван МАРКОВ

Три года назад между Вадимом Янголенко и Фазилем Бахрамовым была драка. Бахрамов обращался в полицию, было возбуждено уголовное дело, был суд. Вопрос был, как я знаю, урегулирован мировым соглашением. Потерпевшему компенсировали финансово нанесенный вред здоровью и ущерб. Но на Янголенко Бахрамов видимо затаил обиду. Вот и получилось, как говорят, два корабля в море не могли разойтись. Разговоры о том, что был передел мест на рынке абсолютно не имеют под собой почвы, нет проблем с продлением договоров аренды. К нам не поступало заявлений о расширении торговых площадей, изменения места торговли. Договор заключается на год. Стоимость аренды места зависит от зон, расположения и проходимости. Цена трехметрового места в овощном ряду - 10 тысяч рублей в месяц. Чтобы получить договор на право торговли, надо предоставить соответствующие документы, их рассматриваем и даем официальное разрешение. Предприниматель может торговать сам или нанимать продавца. Если между предпринимателями возникают конфликтные ситуации, то мы приглашаем стороны, изучаем суть проблемы, если вопрос в нашей компетенции, стараемся разрешить в тот же день, если нет, то советуем через юриста «Союза предпринимателей Центрального рынка» помочь конфликт урегулировать.

- Какова же причина произошедшего? Может быть на национальной почве?

- Национальный фактор отметаю сразу. У нас работает полторы тысячи человек разных национальностей, бывают бытовые конфликты, но не на межнациональной почве. Например, кто-то не поздоровался, грубо ответил. Но надо быть в неадеквате, чтобы пойти и расстрелять людей! Мы просто в шоке! В последнее время Фазиль Бахрамов резко изменился, может быть у него что-то с расстройством психики, какая-то мания мести. В день трагедии погибшие с ним даже не виделись, не пересекались на рынке, мы это проверили по камерам видеонаблюдения. Так что в тот день ссоры, словесной перепалки возникнуть не могло.

- Какие выводы сделаны, чтобы подобные ЧП с человеческими жертвами не повторились?

- Людям надо больше общаться, обращаться в правоохранительные органы если для этого есть основания. Если конфликты у нас на рынке, то в нашу управляющую компанию. Но знаете, в последние 7 лет мы неоднократно заявляли в правоохранительные органы по поводу ситуации с парковкой на улице Баранова, где и произошла трагедия, где знаки ПДД запрещают парковку транспорта с 9 утра до 19 часов. Но там ставят машины все, кто хочет, поэтому конфликты неизбежны. Мы писали о противоправной деятельности у Центрального рынка валютчиков-менял. Это очень серьезная проблема. Но никто не реагирует, пока что-то страшное не случится. Валютчики угрожают всем, цепляются к гражданам, входящим на рынок, оскорбляют людей, конфликтуют между собой. Были драки с поножовщиной не раз. Ребята совсем неуравновешенные, от них можно в любой момент, ждать всё, что угодно. Мы проинформировали в очередной раз прокуратуру, полицию, надеемся, что будет наведен порядок и менялы не будут стоят на наших границах. Может именно этот случай, позволит изменить ситуацию с незаконным обменом валюты.

- Какая помощь будет оказана семье погибших предпринимателей со стороны администрации рынка?

- Утром 17 февраля мы обсудили меры помощи близким родственникам. В первый же день после трагедии наши предприниматели собрали более 100 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.