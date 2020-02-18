Стенка на стенку: русские "медведи" против пиренейских "волков"

В Калининград приходит большое регби. Настоящее регби - где стенка на стенку сходятся по 15 здоровенных мужиков с каждой стороны (не путать с "облегченным" вариантом, который называется регби-7). Где замены бывают не только из-за травмы, но и "по крови" (это такой термин). Где нет ни капли подлости, симуляций и прочего, чем знаменит, скажем, футбол, где на протяжении восьмидесяти минут - жесткая, но при этом честная борьба. Недаром же говорят, что регби - игра для аристократов.

В субботу, 22 февраля, на главном городском стадионе на Октябрьском острове состоится матч чемпионата Европы между сборными России и Португалии. Надо сказать, что Калининград уже принимал регбийный турнир: в прошлом году в нашем городе прошли финальные матчи европейского первенства среди юниоров (до 18 лет). В финальной четверке были, кстати, и россияне, и португальцы - они сыграли в матче за третье место, и встреча тогда, увы, закончилась в пользу гостей. На этот раз силами померятся первые сборные.

Чемпионат Европы по регби проходит по круговой системе. В турнире участвуют шесть команд (Грузия, Испания, Румыния, Россия, Португалия и Бельгия), все они должны сыграть по одному матчу друг с другом. К сожалению, россияне начали чемпионат неудачно. На старте, 2 февраля, наша команда, провалив концовки таймов, проиграла в Сочи сборной Испании 12:31. Во втором туре "медведи", как неофициально называют наших ребят, встречались с Брюсселе со сборной Бельгии. Россиянам предрекали победу - в рейтинге "медведи" находятся выше "черных дьяволов", однако бельгийцы дали бой фаворитам и победили - 38:12. Таким образом, две игры - два поражения.

У португальцев, напротив, турнир начался на мажорной ноте. В первом туре пиренейские "волки" расправились со сборной Бельгии - 23:17, во втором не оставили шансов румынам - 22:11. Словом, португальцы - ребята крепкие, и нашим "медведям" придется сильно постараться, чтобы выиграть очную встречу. Не добавляет оптимизма и то, что в составе нашей команды не будет четверых игроков основного состава - Кушнарева, Дорофеева, Гаджиева, Поливалова и Федотко. Они пропустят игру из-за травм. Зато здоров, как бык, и в форме капитан нашей команды Василий Артемьев по прозвищу "Дублинский экспресс" (Василий учился и начинал как регбист в Ирландии), блиставший на недавнем Кубке мира в Японии. В любом случае желаем нашим победы и призываем всех прийти в субботу на стадион поддержать сборную. Понятно, что февраль, понятно, что холодно, но есть уверенность, что борьба на поле будет жаркой и динамичной. Не замерзнем!

Кстати, вся выручка с продажи билетов матча пойдет на благотворительность. Как сообщили организаторы, деньги будут перечислены на лечение полуторогодовалой калининградки Миланы Семеньковой. У малышки редкое генетическое заболевание и спасти ее жизнь может только укол стоимостью около 2 миллионов долларов.

КОГДА И ГДЕ

Стадион "Калининград".

Калининград, Октябрьский остров.

22 февраля, 16:00

Билеты на сайте: kgd.kassir.ru

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