2020-02-18T16:51:51+03:00
Дом. Семья

Аномальное потепление: в Калининград возвращаются птицы и... клещи

Нетипичное поведение живности «Комсомолке» прокомментировали специалисты [фото]
Ольга Гончарова
Поделиться:
На дворе февраль, а в Калининградской области уже пернатые гости с юга.На дворе февраль, а в Калининградской области уже пернатые гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в небе над Балтикой появились косяки явно перелетных птиц, которые не только летели, но и курлыкали. «Летят журавли!», наверняка воскликнули очевидцы. И оказались правы. Калининградские орнитологи этот факт подтвердили.

- Уже недели 2-3 как летит лебедь-кликун. Началась миграция серого журавля и гусей. Это гуменник, серый и белолобый гуси. Ничего удивительного нет, чем раньше приходит тепло, тем раньше летят эти птицы. Но это пока транзитная миграция, наши гнездящиеся птицы еще не прилетели. Только у серого гуся есть признаки начала брачного поведения. Миграция в этом году более ранняя, - говорит кандидат биологических наук, доцент института живых систем БФУ имени Канта Геннадий Гришанов.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Орнитолог Дмитрий Булгаков также поделился своими наблюдениями:

- Птицы тоже корректируют начало перелета в соответствии с погодными условиями. В Зеленоградске я видел вяхиря, правда непонятно - это оставшаяся на зимовку в городе птица, или первый прилетевший дикий голубь. Ранняя миграция характерна для птиц при таком теплом феврале. Ничего необычного в этом нет, похожее уже бывало в годы с теплым концом зимы.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В национальном парке «Куршская коса» еще 10 дней назад специалисты заметили на пролете лебедя-кликуна и гусей. На орнитологической станции уже ждут перелетных пернатых, дабы окольцевать и посчитать.

- Но массовая миграция еще не началась, - отметили в пресс-службе нацпарка.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Кстати, к нам возвращаются птицы, занесенные в Красную книгу Калининградской области. Всего в краснокнижном списке - более 40 видов птах, находящихся под угрозой исчезновения. Например, черношейная поганка, малая выпь, черный аист, пискулька, пеганка, шилоклювка, фифи…

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Тем временем, в наступление по всей области пошли клещи-кровососы. Жители Балтийска первыми забили тревогу и обратились к губернатору. Публикация в Instagram появилась 15 февраля:

«Это настоящие бедствие! Администрация, почему перестали использовать советский опыт обработки от этой заразы? Сколько нужно пострадавших, чтобы признать нашествие клещей проблемой? Конкретно этого принесли со двора дома в Балтийске на штанах».

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга. Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Власти Балтийска крик души услышали. Они планируют провести обработку территорий от клещей раньше на месяц, уже в марте.

Клещи с января активно кусают не только людей, но и собак, и кошек. Только в одну ветеринарную клинику в центре Калининграда владельцы за сутки доставили 10 собак, покусанных клещами, переносчиками смертельно опасного для четвероногих заболевания «пироплазмоз».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Новости 24
Вице-мэр Калининграда объявил, что назначил переговоры с граффитчиками на нейтральной территории
Мэрия: Двухстороннее движение по ул. Гагарина откроют одновременно с участком Восточной эстакады
Ул. Аксакова в Калининграде свяжут с Южным вокзалом новым автобусным маршрутом
Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей
Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать
Калининградец избил прохожего и угнал его автомобиль
Власти намерены реконструировать станцию водоснабжения в Озерске
Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь
В Светлом двое мужчин украли тонну медного кабеля с территории электростанции
«Они уже вечером используют подсветку» Вице-мэр Калининграда заявил, что продолжит бороться с продавцами из арки у гостиницы «Калининград»