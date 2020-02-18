Аномальное потепление: в Калининград возвращаются птицы и... клещи

В минувшие выходные в небе над Балтикой появились косяки явно перелетных птиц, которые не только летели, но и курлыкали. «Летят журавли!», наверняка воскликнули очевидцы. И оказались правы. Калининградские орнитологи этот факт подтвердили.

- Уже недели 2-3 как летит лебедь-кликун. Началась миграция серого журавля и гусей. Это гуменник, серый и белолобый гуси. Ничего удивительного нет, чем раньше приходит тепло, тем раньше летят эти птицы. Но это пока транзитная миграция, наши гнездящиеся птицы еще не прилетели. Только у серого гуся есть признаки начала брачного поведения. Миграция в этом году более ранняя, - говорит кандидат биологических наук, доцент института живых систем БФУ имени Канта Геннадий Гришанов.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Орнитолог Дмитрий Булгаков также поделился своими наблюдениями:

- Птицы тоже корректируют начало перелета в соответствии с погодными условиями. В Зеленоградске я видел вяхиря, правда непонятно - это оставшаяся на зимовку в городе птица, или первый прилетевший дикий голубь. Ранняя миграция характерна для птиц при таком теплом феврале. Ничего необычного в этом нет, похожее уже бывало в годы с теплым концом зимы.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В национальном парке «Куршская коса» еще 10 дней назад специалисты заметили на пролете лебедя-кликуна и гусей. На орнитологической станции уже ждут перелетных пернатых, дабы окольцевать и посчитать.

- Но массовая миграция еще не началась, - отметили в пресс-службе нацпарка.

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Кстати, к нам возвращаются птицы, занесенные в Красную книгу Калининградской области. Всего в краснокнижном списке - более 40 видов птах, находящихся под угрозой исчезновения. Например, черношейная поганка, малая выпь, черный аист, пискулька, пеганка, шилоклювка, фифи…

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Тем временем, в наступление по всей области пошли клещи-кровососы. Жители Балтийска первыми забили тревогу и обратились к губернатору. Публикация в Instagram появилась 15 февраля:

«Это настоящие бедствие! Администрация, почему перестали использовать советский опыт обработки от этой заразы? Сколько нужно пострадавших, чтобы признать нашествие клещей проблемой? Конкретно этого принесли со двора дома в Балтийске на штанах».

На дворе февраль, а в Калининградской области уже гости с юга.Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

Власти Балтийска крик души услышали. Они планируют провести обработку территорий от клещей раньше на месяц, уже в марте.

Клещи с января активно кусают не только людей, но и собак, и кошек. Только в одну ветеринарную клинику в центре Калининграда владельцы за сутки доставили 10 собак, покусанных клещами, переносчиками смертельно опасного для четвероногих заболевания «пироплазмоз».