2020-02-18T18:59:53+03:00
Общество

Бойся столба посреди дороги!

Наш колумнист рассуждает о коварных ловушках, которые подстерегают калининградских автомобилистов
Алексей ДЕНИСЕНКОВРедактор КП-Калининград
Поделиться:
Красавцы-столбы в поселке Васильково.Красавцы-столбы в поселке Васильково.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Несколько лет назад всех очень рассмешила фотография новой дороги где-то на юге России - то ли в Ставропольском, то ли в Краснодарском крае: новый асфальт резко прерывался, а сразу за асфальтом стоял столб. "Вот же дорогу построили! - возмущались одни комментаторы - Только в нашей стране такое возможно!" "Интересно, а автобусы по ней пустят?" - задавались непраздным вопросом другие. Мы в редакции, помню, тоже угорали: это же надо докатиться до такой степени дебилизма! И вот, как оказалось, смеялись в какой-то степени над собой. Потому что в нашей "европейской" Калининградской области столб посреди дороги - это явление почти привычное

Накануне пришла грустная новость из поселка Васильково. Именно там находятся сразу два таких удивительных столба, во дворе недавно построенного дома на переулке Калининградском. Грусть новости заключается в том, что в эту опору ЛЭП врезался автомобиль. К счастью, обошлось без жертв, но "морда" иномарки помялась прилично. Может, вы удивитесь, но это уже не первый подобный случай. Столбы посреди дороги стоят около года (может, больше), за это время в них врезались, как говорят, то ли четыре, то ли пять раз. Два случая зафиксированы документально. Пострадавшие, конечно, обращались с претензией в управляющую компанию, но там разводили руками: столб принадлежит энергетикам, а те бесплатно переносить не хотят, платить же энергетикам нам, мол, нечем. Ситуацию исправит, вероятно, первый смертельный случай, но будет, как мы все понимаем, слишком поздно.

Есть еще у нас один странный столб. Он находится фактически посреди скоростного автобана. Представьте на секунду такое в Германии. Представили? С трудом, а у нас есть. Натуральная бетонная мачта в полтора обхвата - посреди одной из трех полос Северного обхода между развязкой с улицей Александра Невского и Гурьевским кольцом. Успокаивает лишь то, что об этом этот столбе предупреждает временное ограждение с проблесковыми маячками. Врезаться сложно, хотя у нас и не в такое врезаются.

И снова непраздный вопрос: как вообще этот гигантский столб появился посреди дороги? Его поставили после того, как шоссе было готово? Или шоссе протянули, невзирая на то, что на одной из его полос стоит опора ЛЭП? Кто и как готовил проект? Куда смотрели? О чем думали? Совершенно непонятно. Недавно проезжали по этой дороге с одним москвичом, он смеялся в голос:

- Это же надо до такого додуматься! Какой-то театр абсурда.

Мне, конечно, было стыдно. Действительно, абсурд. Сразу вспомнилась байка про царя Николая I, который чертил на карте линию будущей железной дороги и случайно обвел свой палец. Железную дорогу так и построили - с изгибом. На Северном обходе, есть предположение, тоже без какого-то пальца не обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств
Новости 24
Калининградка сожгла эллинг, чтобы обратить на себя внимание приятеля
В Калининграде инспекторы ГИБДД помогли роженице доехать до роддома
Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых
В Калининграде сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома
Вице-мэр Калининграда объявил, что назначил переговоры с граффитчиками на нейтральной территории
Мэрия: Двухстороннее движение по ул. Гагарина откроют одновременно с участком Восточной эстакады
Ул. Аксакова в Калининграде свяжут с Южным вокзалом новым автобусным маршрутом
Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей
Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать
Калининградец избил прохожего и угнал его автомобиль
Власти намерены реконструировать станцию водоснабжения в Озерске
Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь
В Светлом двое мужчин украли тонну медного кабеля с территории электростанции
«Они уже вечером используют подсветку» Вице-мэр Калининграда заявил, что продолжит бороться с продавцами из арки у гостиницы «Калининград»