Бойся столба посреди дороги!

Несколько лет назад всех очень рассмешила фотография новой дороги где-то на юге России - то ли в Ставропольском, то ли в Краснодарском крае: новый асфальт резко прерывался, а сразу за асфальтом стоял столб. "Вот же дорогу построили! - возмущались одни комментаторы - Только в нашей стране такое возможно!" "Интересно, а автобусы по ней пустят?" - задавались непраздным вопросом другие. Мы в редакции, помню, тоже угорали: это же надо докатиться до такой степени дебилизма! И вот, как оказалось, смеялись в какой-то степени над собой. Потому что в нашей "европейской" Калининградской области столб посреди дороги - это явление почти привычное

Накануне пришла грустная новость из поселка Васильково. Именно там находятся сразу два таких удивительных столба, во дворе недавно построенного дома на переулке Калининградском. Грусть новости заключается в том, что в эту опору ЛЭП врезался автомобиль. К счастью, обошлось без жертв, но "морда" иномарки помялась прилично. Может, вы удивитесь, но это уже не первый подобный случай. Столбы посреди дороги стоят около года (может, больше), за это время в них врезались, как говорят, то ли четыре, то ли пять раз. Два случая зафиксированы документально. Пострадавшие, конечно, обращались с претензией в управляющую компанию, но там разводили руками: столб принадлежит энергетикам, а те бесплатно переносить не хотят, платить же энергетикам нам, мол, нечем. Ситуацию исправит, вероятно, первый смертельный случай, но будет, как мы все понимаем, слишком поздно.

Есть еще у нас один странный столб. Он находится фактически посреди скоростного автобана. Представьте на секунду такое в Германии. Представили? С трудом, а у нас есть. Натуральная бетонная мачта в полтора обхвата - посреди одной из трех полос Северного обхода между развязкой с улицей Александра Невского и Гурьевским кольцом. Успокаивает лишь то, что об этом этот столбе предупреждает временное ограждение с проблесковыми маячками. Врезаться сложно, хотя у нас и не в такое врезаются.

И снова непраздный вопрос: как вообще этот гигантский столб появился посреди дороги? Его поставили после того, как шоссе было готово? Или шоссе протянули, невзирая на то, что на одной из его полос стоит опора ЛЭП? Кто и как готовил проект? Куда смотрели? О чем думали? Совершенно непонятно. Недавно проезжали по этой дороге с одним москвичом, он смеялся в голос:

- Это же надо до такого додуматься! Какой-то театр абсурда.

Мне, конечно, было стыдно. Действительно, абсурд. Сразу вспомнилась байка про царя Николая I, который чертил на карте линию будущей железной дороги и случайно обвел свой палец. Железную дорогу так и построили - с изгибом. На Северном обходе, есть предположение, тоже без какого-то пальца не обошлось.