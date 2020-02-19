В Калининграде ко Дню Победы высадят почти 70 тысяч цветов

К 9 апреля, Дню штурма Кёнигсберга, весь городской общественный транспорт в Калининграде будет брендирован в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, вдвое увеличится количество билбордов, посвященных памятному дню. Об этих и других преобразованиях во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда заявила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова.

В самом начале доклада Апполонова отметила, что «особый неравнодушный подход к организации мероприятий» в этом году будет из-за объявления его президентом годом Памяти и Славы». В частности, по ее словам, 54 миллиона рублей выделили на работы по ремонту военно-мемориальных объектов, которых в Калининграде 59.

- Это почти в два раза больше выделенных средств к предыдущей юбилейной дате, - подчеркнула Апполонова. - На 30 военно-мемориальных объектах работы уже проведены. Сейчас мы выходим на финальную стадию и планируем осуществить ремонт 9 военно-мемориальных объектов.

Большой объем работ проведут на братской могиле в Чкаловске. На воинском мемориале, расположенном на улице Лукашова, планируется установить новые плиты-эпитафии, на которых увековечат 2019 имен героев.

Калининград также примет участие во всероссийской акции «Сад Победы – Сад жизни», в рамках которой высадят 27 миллионов саженцев (в память о каждом погибшем в годы войны по всей стране). В нашем городе памятные аллеи появятся на Гвардейском проспекте и зеленой зоне на Московском проспекте в районе памятного знака «Морякам-Балтийцам». Благоустройство коснется и клумб, на которых высадят 28 тысяч тюльпанов и почти 40 тысяч других цветов. Самые крупные цветники в тематике Дня Победы будут разбиты на площади Василевского и на Гвардейском проспекте.

Как утверждает Анна Апполонова, большое внимание уделят «созданию атмосферы праздника у горожан и гостей через оформление территорий, общественного транспорта и каждого уголка нашего города». Для этого практически по всему Калининграду будут размещены флаговые костры, вымпелы и поздравительные баннерные полотна (всего около 400 штук). Билбордов будет вдвое больше, чем на 70-летии Победы.

Парад Победы в Калининграде.Фото: Александр Подгорчук

- Элементы праздничного оформления к 75 годовщине Победы украсят также городской транспорт, - продолжила Апполонова. - Празднично оформят автобусы большого и малого класса, включая транспорт частных перевозчиков, троллейбусы и трамваи. Новое оформление появится и на 115 остановочных пунктах.

Вице-мэр также напомнила, что участники штурма Кёнигсберга и ветераны Великой Отечественной войны получат в канун праздника по 3372 рублей из городского бюджета.

- Самая высокая выплата участникам Великой Отечественной войны будет из федерального бюджета - в размере 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – приравненным категориям граждан. Также из регионального бюджета будут выплачивать ветеранам по 50 тысяч рублей. Причем, эти выплаты в дополнение к тем, которые были установлены ранее. Городские же выплаты мы увеличили вдвое. И участникам штурма Кёнигсберга они положены дважды, - рассказала Апполонова.

Всего в Калининграде, по данным городских властей, проживают 2559 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 26 участников штурма Кёнигсберга.