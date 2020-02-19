Сезон гриппа: этой зимой калининградцы болеют почти так же, как и два года назад

«Комсомолка» сравнила отчеты регионального Роспотребнадзора за шестую календарную неделю 2018, 2019 и 2020 годов. И вот что выяснилось.

Интенсивность заболевания

2018 год: интенсивный показатель заболеваемости составил по совокупному населению 59,8 случая на 10 тысяч. Это ниже недельного эпидемического порога. Превышений эпидемических порогов заболеваемости не отмечено.

2019 год: в целом по Калининградской области интенсивный показатель заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями составил по совокупному населению 92,4 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порогового уровня на 26,6%. Эпидемические пороги не превышены.

2020 год: показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению составил 58,5 на 10 тысяч. Число обращений за медицинской помощью увеличилось за неделю на 24,5%. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 53,6%.

Число обращений к врачам

2018 год: за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 5799 человек, в том числе 3570 детей в возрасте до 14 лет. Общее число заболевших в сравнении с предыдущей неделей возросло на 11,3%.

2019 год: за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 9116 человек, в том числе 5223 ребенка в возрасте до 14 лет. Прирост общего числа обратившихся в сравнении с пятой календарной неделей составил 17%.

2020 год: за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратились 5537 человек, в том числе 3654 ребенка в возрасте до 14 лет. Число обращений за медицинской помощью увеличилось за неделю на 24,5%.

Госпитализация

2018 год: в инфекционные стационары госпитализировано 43 заболевших, из них 38 детей в возрасте до 14 лет.

2019 год: в инфекционные стационары госпитализировано 80 человек, в том числе 61 ребенок в возрасте до 14 лет.

2020 год: В инфекционные стационары госпитализировано 37 заболевших острыми респираторными инфекциями, в том числе 24 ребенка в возрасте до 14 лет.

Сколько случаев гриппа

2018 год: с диагностической целью обследовано 60 человек. Случаев гриппа лабораторно не подтверждено.

2019 год: с диагностической целью обследовано 295 человек. Лабораторно подтверждено 139 случаев гриппа A.

2020 год: Всего подтверждено 44 случая гриппа, в том числе 36 случаев гриппа В.

Каков карантин

2018 год: в отчете нет этой информации.

2019 год: с целью ограничения распространения инфекции по состоянию на 12 февраля временно приостановлены занятия полностью в 17 школах и одном детском саду, частично- в 166 классах 39 школ и 40 группах 21 детском саду.

2020 год: приняты меры по разобщению в детских организованных коллективах: полностью приостановлены занятия в 6-им школах , в 145 классах 25 школ, в 28 группах 18 дошкольных организаций.

Итого:

Болеем, как в 2018 году. Не очень много случаев гриппа. Именно этот сезон отличается тем, что ОРВИ активно болеют именно дети. И это неудивительно. Школы и детские сады перегружены. Эту зиму мы также запомним новой напастью – коронавирусом. В Калининграде нет ни одного заболевшего. К счастью. И нам такая зараза точно не нужна.