2020-02-19T15:06:33+03:00
Наука

Амулет в виде Солнца: на берегу Балтики обнаружили древнейшее изделие из янтаря

Возраст уникальной находки в датском Виборге может составлять 3000 лет
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Датские археологи очищают от земли погребальную урну, в которой позже обнаружился янтарный диск.Датские археологи очищают от земли погребальную урну, в которой позже обнаружился янтарный диск.Фото: viborgmuseum.dk
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Еще в 2008 году в районе датского Виборга, недалеко от побережья Балтийского моря, археологи обнаружили древний поселок. Ученые отрыли остатки домов, специальных ям для приготовления пищи, осколки глиняной посуды и - что самое интересное - две урны, предназначавшиеся для кремации. Определили и возраст находок - 900 - 700 годы до нашей эры, бронзовый век.

И вот, прошло 12 лет, и урны решили тщательно изучить - проверить с помощью компьютерной томографии. Как сообщили в музее Виборга, догадки о предназначении урн подтвердились - они были заполнены остатками человеческих костей. Но не только. В одной из древнейших емкостей обнаружилось кое-что более интересное: трехсантиметровый в диаметре янтарный диск, по форме напоминающий хоккейную шайбу. Археологи, отметив, что это самая древняя рукотворная янтарная находка, пришли к выводу, что "янтарная шайба" - на самом деле амулет, символизирующий Солнце. А в урну его положили вместе с останками подростка - скорее всего, сына (или дочери) какого-то влиятельного члена племени. Вряд ли простолюдин удостоился бы почести быть похороненным с драгоценным амулетом.

Так выглядит амулет при обычном освещении... Фото: viborgmuseum.dk

Так выглядит амулет при обычном освещении...Фото: viborgmuseum.dk

...А так - при свете установленной сзади лампы. Фото: viborgmuseum.dk

...А так - при свете установленной сзади лампы.Фото: viborgmuseum.dk

По мнению ученых, уже во время бронзового века, задолго до появления на территории нынешней Калининградской области пруссов, возможно, и до основания Рима янтарь в регионах Балтийского моря был ценным товаром.

- Янтарь был символом Солнца, олицетворением солнечной силы и света, - говорят датские историки. - Его опустили в могилу, вероятно, для того, чтобы и в загробном мире умерший не остался без животворного света, чтобы дух его отправился в царство мертвых в объятиях Солнца. Ведь в представлении народов бронзового века вечером, после заката, светило на несколько часов спускалось именно в загробный мир.

В настоящее время уникальный янтарный диск находится в музее Виборга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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