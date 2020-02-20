Читатели «Комсомолки» выбрали лучшее поздравление папы к 23 февраля

Друзья! Спасибо за ваши трогательные поздравления! Мы не сомневаемся, что ваш папа самый-самый. Автора лучшего поздравления определило народное голосование на сайте «Комсомолки».

Пушкарева Дмитрия Сергеевича поздравила 6-летняя дочка Варвара. Именно этому участнику наши читатели отдали больше всего голосов. Девочка поблагодарила отца за то, что он подарил ей жизнь. «Папа делает все, чтобы наша семья была счастливой!», — призналась она.

Поздравляем победителей! Они получат специальный приз от «КП»!

А прямо сейчас на сайте «Комсомолки» проходит конкурс к 8 Марта, в котором мы ждем ваших теплых слов для мам. Не пропустите!