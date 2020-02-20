Сотни калининградцев простились с расстрелянными у рынка Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой

Все в этой жизни имеет причины и следствия. Трагическая гибель супругов Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой, наверное, тоже. Станет ли известен истинный мотив Фазиля Бахрамова, который расстрелял мужа и жену в упор и покончил с собой, не факт. Факт – случилось непостижимое и непоправимое горе, несчастье для родственников, друзей, знакомых погибших людей. Скорбят и плачут в семьях Янголенко, Ефимовой и Бахрамова.

В Калининграде простились с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой.Фото: Ольга Гончарова

В среду днем к православному храму на улице Колхозной в Калининграде стали собираться люди в траурных одеждах, молодые и старые, мужчины и женщины, с цветами, венками. Заплаканные глаза, несчастные лица. В основном это те, кто работал вместе с погибшими на Центральном рынке. Хотя многие хорошо знакомы, ничего не говорят, молчат.

А в небольшой церкви нет народа, за порогом, обратив лица к иконостасу стоят двое крепких мужчин. Один из них работал вместе с Вадимом, Дарьей и Фазилем много лет.

- Вот вы зачем здесь, «Комсомолка»? - недовольно спросил он. - Не надо ни о чем спрашивать. Вам никто ничего не скажет, правду не скажет! Все уже произошло, не поправить, не вернуть. И не надо раскачивать ситуацию в стране, искать мотивы. Скажу одно – возможно, что-то официально станет известно, но не раньше, чем через полгода. А с Фазилем торговал рядом, бок о бок, плечом к плечу. Плохого ничего...

В Калининграде простились с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой.Фото: Ольга Гончарова

В разговор вступает Игорь, он друг Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой:

- Эта семья раньше снимала квартиру в нашем доме. Познакомились, дружили, хорошо общались. У нас сыновья, мальчишки почти ровесники. Были общие человеческие интересы. Вадим неоднократно обращался в полицию на счет Бахрамова. Как органы отреагировали, известно: ну есть угрозы, преследуют вас, едут следом на машине, но физического насилия нет. Хотя Дарья преследователя снимала на видео...

- Даша была очень милая, вежливая женщина и дома, и на работе, - продолжает Игорь. - И о ней, и о Вадиме могу сказать лишь добрые слова - доброжелательные люди. Никогда не поверю, чтобы они могли кого-то оскорбить, унизить. Вадим около 20 лет занимался предпринимательством, начинал с нуля. Даша приехала в Калининград из Озерского района, совсем юной девушкой, нашла работу на Центральном рынке. У нее рано умер отец, надо было рассчитывать на свои силы, прокладывать свою дорогу в жизни. А потом встретила и полюбила Вадима, поженились, ребеночек родился, счастливый был дом. И сейчас второго малыша ждала… Страшно!

В Калининграде простились с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой.Фото: Ольга Гончарова

13-летнего сына погибших предпринимателей забрала бабушка, мама Дарьи Ефимовой. Осиротевшие бабушка и внук будут жить в Калининграде. Об этом рассказал Владислав, племянник Вадима Янголенко:

- Что касается конфликта с Фазилем, так он был исчерпан в 2015 году. Там и драки толком не было. Фазиль на парковке встал на дороге, сзади ехал Вадим, сказал, дай проехать. Тот его послал. И так два раза. Как нормальный мужчина Вадим вышел из машины, подошел, ударил или нет, не знаю. Но этот побежал жаловаться, побои снимать. Потом суд. Бахрамов не имел претензий.

В Калининграде простились с Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой.Фото: Ольга Гончарова

Тем временем церковный двор уже заполнен людьми. Директор управляющей компании «Центральный рынок» Сергей Званок выражает искренние соболезнования родственникам Вадима и Дарьи. Два микроавтобуса привозят погибших предпринимателей. Работники похоронного агентства, люди в черном, выносят два белых гроба. Сначала в храм заносят Дарью, потом Вадима.

Началось отпевание. В руках дрожат свечи. В гробах лежат люди, молодые и любимые. И непостижима эта трагедия, непостижим смысл такого страшного ухода из этого мира. Батюшка призывает молится за безвременно усопших Вадима и Дарью, чтобы там, на небесах им было легче. Но что-то подсказывает, наверное, совесть, всем нам надо просто торопится делать добро и не делать зла ни ближнему своему, ни дальнему, ни другу, ни врагу. Уметь прощать, не таить злобу. Ведь жизнь так коротка…

Похоронили супругов на городском кладбище в Сазоновке.

Вадим и Дарья, счастливая семья...Фото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В последнее время Вадим и Дарья жаловались на угрозы»: работники рынка рассказали о конфликте погибших предпринимателей

В понедельник Центральный рынок в Калининграде продолжает гудеть после субботней стрельбы на улице Баранова. К рабочему месту жертв стрелка Фазиля Бахрамова все еще несут цветы, однако прилавок уже занят лотками с огурцами и помидорами. А вот место убийцы по-прежнему пустует - на прилавке Бахрамова лишь одиноко стоят весы. Соседи предпринимателя либо отмалчиваются, либо говорят, что торгуют второй-третий день, и Фазиля практически не знают. Один из продавцов восточной внешности, обычно веселый и приветливый, услышав вопрос про своего коллегу, тут же потупил взгляд: «Я ничего не знаю, не общался с ним никогда!» (ПОДРОБНЕЕ).

Директор рынка - о расстреле семьи в Калининграде: «Разговоры о переделе торговых мест не имеют под собой почвы»

Одной из причин, по которой торговец с Центрального рынка Фазиль Бахрамов расстрелял в субботу вечером Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, называлась дележка торговых мест на Центральном рынке Калининграда. Мол, вопросы бизнеса заставили продавца киви и апельсинов взять в руки карабин. Однако директор рынка Сергей Званок такую версию отметает (ПОДРОБНЕЕ).