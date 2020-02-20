Сотни калининградцев простились с расстрелянными у рынка Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой
Все в этой жизни имеет причины и следствия. Трагическая гибель супругов Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой, наверное, тоже. Станет ли известен истинный мотив Фазиля Бахрамова, который расстрелял мужа и жену в упор и покончил с собой, не факт. Факт – случилось непостижимое и непоправимое горе, несчастье для родственников, друзей, знакомых погибших людей. Скорбят и плачут в семьях Янголенко, Ефимовой и Бахрамова.
В среду днем к православному храму на улице Колхозной в Калининграде стали собираться люди в траурных одеждах, молодые и старые, мужчины и женщины, с цветами, венками. Заплаканные глаза, несчастные лица. В основном это те, кто работал вместе с погибшими на Центральном рынке. Хотя многие хорошо знакомы, ничего не говорят, молчат.
А в небольшой церкви нет народа, за порогом, обратив лица к иконостасу стоят двое крепких мужчин. Один из них работал вместе с Вадимом, Дарьей и Фазилем много лет.
- Вот вы зачем здесь, «Комсомолка»? - недовольно спросил он. - Не надо ни о чем спрашивать. Вам никто ничего не скажет, правду не скажет! Все уже произошло, не поправить, не вернуть. И не надо раскачивать ситуацию в стране, искать мотивы. Скажу одно – возможно, что-то официально станет известно, но не раньше, чем через полгода. А с Фазилем торговал рядом, бок о бок, плечом к плечу. Плохого ничего...
В разговор вступает Игорь, он друг Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой:
- Эта семья раньше снимала квартиру в нашем доме. Познакомились, дружили, хорошо общались. У нас сыновья, мальчишки почти ровесники. Были общие человеческие интересы. Вадим неоднократно обращался в полицию на счет Бахрамова. Как органы отреагировали, известно: ну есть угрозы, преследуют вас, едут следом на машине, но физического насилия нет. Хотя Дарья преследователя снимала на видео...
- Даша была очень милая, вежливая женщина и дома, и на работе, - продолжает Игорь. - И о ней, и о Вадиме могу сказать лишь добрые слова - доброжелательные люди. Никогда не поверю, чтобы они могли кого-то оскорбить, унизить. Вадим около 20 лет занимался предпринимательством, начинал с нуля. Даша приехала в Калининград из Озерского района, совсем юной девушкой, нашла работу на Центральном рынке. У нее рано умер отец, надо было рассчитывать на свои силы, прокладывать свою дорогу в жизни. А потом встретила и полюбила Вадима, поженились, ребеночек родился, счастливый был дом. И сейчас второго малыша ждала… Страшно!
13-летнего сына погибших предпринимателей забрала бабушка, мама Дарьи Ефимовой. Осиротевшие бабушка и внук будут жить в Калининграде. Об этом рассказал Владислав, племянник Вадима Янголенко:
- Что касается конфликта с Фазилем, так он был исчерпан в 2015 году. Там и драки толком не было. Фазиль на парковке встал на дороге, сзади ехал Вадим, сказал, дай проехать. Тот его послал. И так два раза. Как нормальный мужчина Вадим вышел из машины, подошел, ударил или нет, не знаю. Но этот побежал жаловаться, побои снимать. Потом суд. Бахрамов не имел претензий.
Тем временем церковный двор уже заполнен людьми. Директор управляющей компании «Центральный рынок» Сергей Званок выражает искренние соболезнования родственникам Вадима и Дарьи. Два микроавтобуса привозят погибших предпринимателей. Работники похоронного агентства, люди в черном, выносят два белых гроба. Сначала в храм заносят Дарью, потом Вадима.
Началось отпевание. В руках дрожат свечи. В гробах лежат люди, молодые и любимые. И непостижима эта трагедия, непостижим смысл такого страшного ухода из этого мира. Батюшка призывает молится за безвременно усопших Вадима и Дарью, чтобы там, на небесах им было легче. Но что-то подсказывает, наверное, совесть, всем нам надо просто торопится делать добро и не делать зла ни ближнему своему, ни дальнему, ни другу, ни врагу. Уметь прощать, не таить злобу. Ведь жизнь так коротка…
Похоронили супругов на городском кладбище в Сазоновке.
Вадим и Дарья, счастливая семья...Фото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU