Удар по ценам или магазинам у дома? Чем обернется для Калининграда приход «Пятерочки»

О том, что в Калининграде появятся магазины «Пятерочка», стало широко известно осенью прошлого года. Наш регион остается единственным на Северо-Западе, где эта федеральная сеть до сих пор не представлена, но скоро все изменится. Набор персонала в первые магазины уже объявлен, в СМИ попал и список адресов, где должны открыться «Пятерочки» - на начальном этапе их будет полтора десятка. Главных вопросов теперь три: какие продукты предложит калининградцам ритейлер, каким будет уровень цен и чем ответят на появление нового конкурента существующие торговые сети.

Местного на полках не увидим?

Практика показывает, что взаимодействие местных производителей и приходящих на рынок извне торговых сетей часто остается трудно решаемой проблемой. Как отметил на «Форуме Столля» эксперт по брендингу Анатолий Татауров, сейчас до 70% продаваемых в федеральных сетях торговых марок также федеральные.

- Федеральные сети требуют низких цен, неважно, какого качества, и местным производителям некуда податься, - жаловался на одном из публичных выступлений замминистра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков. - Региональные сети разоряются, торговли малого формата тоже все меньше.

Ассортимент калининградских «Пятерочек» мы увидим в ближайшее время (открытие первых магазинов планируется в апреле), но есть мнение, что полки вряд ли будут ломиться от местных продуктов.

- Насколько мне известно, возить товар «Пятерочка» собирается с распределительных складов, которые находятся в Москве и Подмосковье, - говорит бывший совладелец торговой сети «Виктория», управляющий партнер международного хэдж-фонда Николай Власенко. - Главная сложность - это логистика, границы и растаможка, которая, как мы прекрасно знаем, - долго и дорого. Товары на полках будут пропадать... Плюс необходимо время, чтобы наладить отношения с калининградскими поставщиками, с которыми активно работают действующие игроки, в первую очередь «Виктория» и «Спар». К тому же у нас традиционно пользуются спросом литовские и польские товары. Мы часто видим на полках «квазиимпортную» молочную, мясную продукцию. С польскими и литовскими товарами «Пятерочке» будет сложнее.

Старикам тут не место

В разговоре с «РБК Калининград» уполномоченный по защите прав предпринимателей Калининградской области Светлана Нижегородова спрогнозировала, что малый бизнес попадет в трудное положение, поскольку еще больше клиентов уйдет в крупные магазины. Нижегородова даже не исключила уход с рынка или перепрофилирование некоторых магазинов, которые окажутся в непосредственной близости от новых супермаркетов.

- Я не думаю, что это будет массовое закрытие, но тем не менее в этом плане малому бизнесу нужно готовиться к нелегким временам. Сеть «Пятерочка» славится небольшими ценами и более-менее приличным качеством продуктов. Поэтому, исходя из экономической логики, наверное, нашим ритейлерам придется ориентироваться на нового игрока, - добавила бизнес-омбудсмен.

Болезненный опыт других регионов показывает, что федеральные сети действительно способны быстро подмять под себя местные рынки. Именно так произошло, например, в Воронеже, где в июне 2019 года свернулась сеть «Синтрог».

- Мне пришлось закрыть несколько магазинов из-за того, что дверь в дверь к ним открылись «Магниты» и «Пятерочки», - признавался в интервью воронежским СМИ директор сети Аркадий Стекольщиков. - Рядом с одним из моих магазинов на 100 «квадратов» открылся «Магнит» такой же площади. Но тогда мы еще могли работать — до тех пор, пока через дорогу не открылся еще один «Магнит». Такое ощущение, что федералы открывают магазины не ради прибыли, а только чтобы вытеснить местных с рынка. Мы арендуем помещение под магазин за 500 рублей за «квадрат». Приходят представители федералов и заявляют собственнику: «А мы готовы вам платить за соседнее помещение 700-800 рублей. В итоге арендодатель повышает цены для всех. Для небольшой местной сети такое повышение может оказаться критичным!

Еще один пример - Екатеринбург. Осенью 2019 года там начала закрывать свои магазины крупная местная сеть «Елисей». Ее владелец Александр Оглоблин открыто заявлял, что положение осложнило активное развитие федеральных сетей, которые открывали свои магазины по соседству и предлагали существенно более низкие цены на продукты. Рядом с одним из «Елисеев» появились сразу три «Магнита», три пекарни и две «Пятерочки». В итоге место «Елисея» заняла... еще одна «Пятерочка».

До Калининграда эта волна тоже докатилась. В декабре принялись спешно переезжать либо вовсе сворачивать бизнес арендаторы торгово-развлекательного центра «Дадаевский», где скоро откроется одна из «Пятерочек». Из «Эпицентра» ушел супермаркет «Спар» - основной причиной называют дорогую аренду площадей, но уже появились предположения, что освободившиеся залы может занять «Пятерочка», которой калининградские расценки вполне по карману.

Впрочем, в руководстве «Спар-Калининград» оснований для беспокойства не видят.

- Мы оцениваем приход «Пятерочки» без лишних волнений и паники, - говорит заместитель генерального директора сети Алексей Елаев. - Все рассуждают о низких ценах, но я бы не назвал «Пятерочку» дискаунтером или ультрадискаунтером. Эти магазины бывают достаточно разнообразными по формату и являют собой совершенно различное качество оказания услуг потребителям. И пока мы не увидим и не поймем, какой будет калининградская «Пятерочка» и какие именно товары им удалось закупить, сказать что-либо сложно. Да, мы понимаем что у них есть мощная возможность влиять на поставщиков, но закупочная цена- это лишь один из многих показателей эффективности. Мы не знаем, что там будет с логистикой, где именно им удастся разместить магазины. У нас уже представлены другие федеральные сети такие как «Fix Price» или «Светофор», и они никак не влияют на областной рынок. Мы не видим какой-то суровой конкуренции.

В калининградской сети «Виктория» и торговом центре «Метро» комментировать приход «Пятерочки» отказались.

- Не думаю, что потребителям стоит ждать снижения цен на товары, хотя в «Пятерочке» что-то, конечно, будет стоить дешевле, чем в других сетях, - считает Николай Власенко. - Нужно иметь в виду, что в Калининграде очень высокий уровень конкуренции среди торговых сетей, и он не ниже, чем в Москве.

Насколько долгой и масштабной окажется экспансия «Пятерочки», покажет время. Законодательно порог присутствия федеральных сетей в каждом регионе ограничен долей в 25%.