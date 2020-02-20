2020-02-20T15:07:26+03:00
История современности

Мемориал воинам-афганцам утонул в красных гвоздиках...

В 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Калининграде почтили память солдат и офицеров, отдавших жизнь в локальных конфликтах [фото]
Кирилл Алексеев
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"Люди, которые прошли Афганистан, - герои, они выполняли и с честью выполнили свой долг", - сказал депутат Госдумы Александр Пятикоп."Люди, которые прошли Афганистан, - герои, они выполняли и с честью выполнили свой долг", - сказал депутат Госдумы Александр Пятикоп.Фото: Кирилл Алексеев
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В Калининградской области сегодня проживают 8 тысяч ветеранов боевых действий. Более 3 тысяч человек принимали участие в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 137 жителей Калининградской области не вернулись домой из «горячих» точек... День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: Кирилл Алексеев

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.Фото: Кирилл Алексеев

В субботу у мемориала воинам-интернационалистам в парке "Юность" было много ветеранов - Афганской, Чеченских войн, других локальных конфликтов... Еще вчера молодые парни, а сегодня серьезные мужчины в летах. Их десятки, сотни, как тогда, в детстве, героев Великой Отечественной. Холодно. Все в теплых куртках, но у некоторых они расстегнуты - под верхней одеждой - песочного цвета "афганки", украшенные золотом наград. Другие расстегнули ворот, чтобы видна была десантная тельняшка. Кто-то в голубом берете, по-дембельски натянутом на затылок. Кто-то в афганской панаме с красной звездой... У входа в парк тихо переговариваются двое мужчин, у одного из них в руках табличка с надписью "Ангола. 1985 - 1988"...

- 31 год назад закончилась эта война. Но закончилась ли? - раздаются слова ведущего памятной церемонии. - Каждый год она вырывает из жизни раньше времени наших товарищей...

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: Кирилл Алексеев

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.Фото: Кирилл Алексеев

Слева от монумента - ровный ряд кадетов в черных шинелях, в руках у молодых ребят - портреты воинов-интернационалистов, отдавших свой долг Родине и не вернувшихся с войны. Бессмертный батальон. Свежие фотографии в рамках - на цветочной клумбе у памятника.

- Смотри, это же Володя, не знал, что он ушел, - тихо говорит один из ветеранов Афгана.

- Да, а вот Амир... Замечательный мужик был. Офицер!

- Нас остается все меньше, но память о наших товарищах с нами навсегда, - говорит собравшимся председатель Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Владимир Черненко. - Мне с двух часов ночи сегодня поступают поздравления, каждый из нас поднимет сегодня третий тост за наших братьев, которые больше не с нами...

У депутата Госдумы Александра Пятикопа - свои слова благодарности.

- Время неумолимо уносит события нашей истории, безжалостно оставляет нас без наших друзей и братьев, - говорит политик. - Мы видим, как постоянно предпринимаются попытки обсуждать итоги Афганской войны. Пытаются выяснить, кто прав был, кто виноват, нужна ли была эта война. Только вывод однозначен - люди, которые там воевали, - герои, они выполняли и с честью выполнили свой долг. И сейчас нужно идти к детям, к молодежи, рассказывать им о событиях тех лет, иначе мы рискуем потерять целое поколение. Увы, но раны не заживают. И главное лекарство - это память. Мы низко склоняем голову перед теми, кто исполнил свой интернациональный долг.

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: Кирилл Алексеев

Сотни калининградцев возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.Фото: Кирилл Алексеев

После выступлений участники митинга, - все те, кто пришел в этот день почтить память своих товарищей, - медленно потянулись к мемориалу. У каждого в руках - букет гвоздик...

Февраль - хмурый месяц. Но в этот день светило солнце. Настроение было грустным и торжественным. "Пронесется пыль Афганистана, вихрем чьи-то жизни прихватив", - доносилось из динамиков. На скамейках ветераны расстилали газеты и выкладывали нехитрую закуску. Памятник тонул в красных цветах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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