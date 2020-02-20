Из-за ссоры с дочерью 47-летняя бабушка угрожала выбросить из окна своего внука

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Московскому району Калининграда проводят проверку в отношении 47-летней горожанки. Вечером 19 февраля жительница улицы Олега Кошевого угрожала выбросить малолетнего внука из окна 6-го этажа дома. Причиной, по имеющейся информации, стала ссора калининградки с 23-летней дочерью.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые поместили мальчика возрастом 1 год и 8 месяцев под наблюдение медиков на время проведения разбирательств, - рассказала начальник пресс-службы регионального ОМВД РФ Светлана Поставничая. – Бабушку мальчика доставили в отдел полиции, с ней работают инспекторы ПДН. Собранный материал будет передан в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.

Кроме того, правоохранители позаботились о безопасности и 6-летнего сына задержанной – он пока помещен в больницу.

- Оба несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков, их жизням и здоровью ничего не угрожает, - добавила Поставничая. - Сотрудники полиции совместно с органами опеки и попечительства изучают условия проживания детей, будет проводится в том числе и профилактическая работа для обеспечения их безопасности.

До этого в поле зрения правоохранительных органов эта семья не попадала. Известно, в Калининград женщина 1973 года рождения переехала из Норильска прошлой весной, вместе с маленьким сыном. В декабре к ним присоединилась взрослая дочь новоявленной калининградки со своим ребенком.

По имеющейся информации, в тот вечер обе женщины вместе выпивали, после чего дочка вместе с младшим братом отправилась за пивом. А оставшаяся в квартире мать и бабушка вдруг принялась вытворять что-то непонятное. Полицию вызвали услышавшие крики соседи, дверь правоохранителям хозяйка жилища открыла сама.

В отношении обоих женщина уже составлены административные материалы: в отношении старшей – по статье «Хулиганство», на младшую – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Детей родителям вернут только после соответствующего разрешения органов опеки (если таковое последует).