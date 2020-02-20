2020-02-20T17:44:15+03:00
Телевизор

Волочкова поддержала «девчонок из Калининграда», объявивших войну видеокамерам в гинекологии

Шоу «Пусть говорят» с участием Анастасии Волочковой и калининградки Екатерины Серебренниковой можно будет увидеть сегодня на Первом канале
Надежда Ржевская
Поделиться:
Комментарии: comments2
Екатерина Серебренникова, Анастасия Волочкова и юрист Жанна Демчук. Во время съемок программы "Пусть говорят".Екатерина Серебренникова, Анастасия Волочкова и юрист Жанна Демчук. Во время съемок программы "Пусть говорят".Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Калининград прославился. Громкая история о видеокамерах, установленных в кабинетах гинекологов в государственных медицинских учреждениях Калининграде, всколыхнула всю Россию. Да так, что Первый канал пригласил участников конфликта на съемки программы «Пусть говорят», ее можно будет увидеть в четверг вечером.

Среди участников шоу замечены... Во-первых, калининградка Екатерина Серебренникова. Главная героиня. Именно она категорически не согласилась с новым порядком осмотра женщин на приеме у гинеколога – под «оком» камеры, со звукозаписью. Как уже сообщала «Комсомолка», Катя написала жалобы в региональный минздрав, прокуратуру, в ситуации разбирается уже и следственный комитете под личным контролем его руководителя Александра Бастрыкина.

Противоположную точку зрения, а именно позицию, что без видеосъемок российская гинекология не сможет обеспечить безопасность пациентов, очиститься от коррупции и профилактировать возможные конфликты между врачами и пациентами – представляет главный врач роддома № 4 Калининграда Олег Седнев. Как известно, руководитель медучреждения распорядился установить видеокамеры в женской консультации, где более десяти лет наблюдалась Екатерина Серебренникова.

Мощную и неожиданную поддержку команда калининградских девушек получила от балерины и светской львицы Анастасии Волочковой.

- Любой визит к женскому врачу - это стресс для девочек, а если при этом вас снимает камера - стресс обеспечен вдвойне! – написала балерина в Инстаграме. - Девчонки из Калининграда обьявили флэшмоб против незаконных съемок в местном роддоме и отделении гинекологии. Я была на записи программы «Пусть говорят» на Первом канале на эту тему, сегодня смотрите все подробности.

Отметим, в противостоянии врачей и пациентов немало скептиков, кто видит очертания сговора. Мол, пациенты так активно объединяются не просто так. Они действуют в угоду тем медикам, которым не нравятся новые требования к работе, к ее прозрачности. Кстати, комментируя сложившийся конфликт, глава минздрава Калининградской области Александр Кравченко высказал предположение на эту тему.

- У меня, например, складывается впечатление, что кто-то из медицинских работников, кто больше недоволен таким тайным контролем, начинает стимулировать пациентов на такого рода действия, - сказал министр, добавив, что наличие камер не противоречит закону.

Юридическую точку в споре поставят следователи СК.

А пока… В эфире шоу «Пусть говорят» (16+). Сегодня. На сайте Первого указано время - 19.40 по московскому времени.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Раздевайтесь - вас снимают! Жительница Калининграда пожаловалась в СК на видеокамеры в кабинете гинеколога

Роддом № 4 Калининграда снова в эпицентре скандала. Еще не завершены следственные действия по делу врачей, которых обвиняют в умышленном убийстве новорожденного и превышении служебных полномочий, как началась новая проверка. На этот раз пациентка не согласилась проходить осмотры у гинеколога под бдительным «оком» видеокамеры (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давай поженимся!» здорового человека
Много лет ТНТ рубит окно в мир другого юмора, непривычного для тех, кто рос на творчестве Евгения Вагановича. Да, любой стендапер тоже старается быть смешным, но прежде всего этот жанр - простите, способ познания бытия как такового
Новости 24
В феврале в Калининградской области произошло 22 ДТП с участием пешеходов
Калининградца будут судить за нападение на сотрудника полиции
На участке ул. Первомайской в Калининграде запретят остановку транспорта
Следственный комитет начал проверку по факту угрозы убийством ребенка в Калининграде
В Калининграде школьник с собакой задержали квартирного вора
Калининградская полиция поймала терпеливого вора
Власти Калининграда не смогли выбрать нового подрядчика для строительства школы на ул. Артиллерийской
На Литовском валу в Калининграде на ходу загорелся автомобиль
В Калининграде на карантин по ОРВИ закрылась школа №17
Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию
В Светлогорске умерла врач-педиатр
В Кафедральном соборе Калининграда протестируют новую акустическую систему
На учениях корабли Балтфлота отразили "атаку с воздуха"
В Гурьевском районе двое уголовников украли почти километр медного кабеля
Калининградцев стали реже лишать родительских прав
Прокуратура выявила мошенничество при строительстве детской площадки у озера Поплавок
Жителя Балтийска отправили в колонию за сбыт марихуаны и метамфетамина
В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем
Калининградец избил должника до полусмерти
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт
В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка
В Калининграде бывшего оперативника будут судить за мошенничество
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя