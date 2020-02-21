«Для Балтрайона сойдет»: в Калининграде показали проект высотки, возмутивший архитекторов - всех до одного!

Проекты всех многоэтажных домов в Калининградской области, высотность которых превышает девять этажей, теперь рассматриваются на региональном архитектурно-градостроительном совете. Первое такое заседание под руководством главного архитектора области Евгения Костромина состоялось в четверг 20 февраля. И первый же проект, который представил архитектор Юрий Муравьев, оказался пресловутым блином, который комом.

Кирпич в 16 этажей

Дом на улице Батальной, рабочим проектированием которого занималась команда Муравьева, будет построен в квартале, образованном также улицами Олега Кошевого и Интернациональной. Муравьев доложил, что участок, на котором появится высотка, относится к зоне Ж-1, то есть строить там можно и 9 этажей, и выше. Более того, по словам архитектора, в том же районе сегодня уже стоят две высотки (в 14 и 16 этажей), и выполнены они по аналогичному проекту.

- Наше здание тоже предполагается построить в 16 этажей, - монотонно вещал Муравьев. – В районе нашего жилого комплекса уже есть развитая инфраструктура, есть детский сад, внизу находится школа, а рядом - многоуровневая автостоянка.

Архитектор Юрий Муравьев (в центре).Фото: Иван МАРКОВ

Закругляясь с выступлением, Юрий Муравьев заявил, что экспертизу проект уже прошел и «всем необходимым нормативам удовлетворяет».

- Процент озеленения у нас достаточный - 26%, - вяло щелкал слайдами на экране Муравьев, - ну, что еще сказать… Здание имеет дворовую территорию с детскими и спортивными площадками, архитектурный облик - простой и лаконичный, подходящий для Балтрайона… Используются недорогие и простые решения.

Услышав фразу «подходящий для Балтрайона», присутствовавшие на встрече журналисты вдруг встрепенулись. Заерзали и члены архитектурно-градостроительного совета. Они начали шептаться и тихо похохатывать.

- Это будет 16-этажное здание среди таких же окружающих его 16-этажных зданий, - закончил свою речь докладчик.

Проблемы с парковками и мусором

После вопроса Евгения Костромина о фасадных решениях Муравьев еще раз проговорил, что высотка будет сделана в том же стиле, что и здания, которые уже построены или достраиваются рядом.

Когда один из членов совета спросил, запланированы ли подземные парковки, архитектор ответил: «Подземного паркинга не предусмотрено, все парковки будут наземными. Это же бюджетное строительство как бы».

Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.Фото: Иван МАРКОВ

Далее выяснилось, что рядом с новостройкой запроектировано 81 парковочное место, при этом, в трех домах жилого комплекса насчитывается 1097 квартир, и в одной только новой высотке будет на первом этапе построено 255 квартир, а на втором - 223.

- Есть понятие комфортного проживания. Даже в доме эконом-класса. Там, где вы строите этот дом, уже большая проблема с парковками. Очень большая! – заметил заместитель начальника центра дорожного надзора ГИБДД Калининградской области Роман Луценко. – Вы должны разработать для этого объекта проект реализации дорожного движения и включить его в общегородскую структуру. Вот и все. Вы его пока не сделали. Сделайте его, пожалуйста.

По растерянным лицам архитекторов было заметно, что с такими элементарными замечаниями они, спроектировавшие не одну высотку в спальном районе, столкнулись впервые. Но на этом вопросы не закончились. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Александр Васильев, например, решил поинтересоваться, как архитекторы решили проблему размещения контейнерных площадок под мусор. Оказалось, что площадка эта хоть и имеется в проекте, но затерялась где-то среди парковочных мест.

- У нас такие комплексы сначала реализуются, а потом муниципалитет после многих жалоб пытается решить вопрос, куда жильцам выносить мусор, - стал возмущаться Васильев. - Хотелось бы сразу понимать, есть у вас в проекте хотя бы одна или две площадки, какое там количество контейнеров и на какое количество кубов. И хорошо бы, чтобы этот объем был рассчитан на количество проживающих тут жильцов, чтобы люди не бегали по соседним дворам и не выбрасывали там мусор.

Подробного ответа на вопрос о мусоре от архитекторов добиться не удалось, поэтому Васильев начал выяснять, все ли в проектируемом доме в порядке с инсоляцией (степенью освещенности здания солнечным светом – Ред.). Тут представители команды Муравьева ответили, что с освещенностью здания полный порядок. Правда, у Васильева возникла мысль, что архитекторы рассказывают о высотке, не принимая в расчет соседние здания.

Есть риск, что зеленая зона перед домом будет "оккупирована" автомобилями - мест для парковок очень мало.Фото: Правительство Калининградской области

«Прошу прощения за иронию»

Член архитектурно-градостроительного совета Олег Копылов, обычно не ругающий любителей высотной застройки, поскольку сам ее крепко любит, также выступил с критическим комментарием. Его смутило, что на фасад многоэтажки нанесено множество мелких деталей.

- Сейчас такая тенденция: на высотных зданиях объединяют этажи в блоки по 2-4 этажа, чтобы визуально уменьшить масштаб здания. А у вас получается, что вы на одном этаже делаете 2 или три полоски. И выходит сразу, что визуально у вас не 16, а все 25 этажей, если не больше. С фасадами вам нужно навести порядок. Понимаю, что у вас бюджетное строительство и все такое, но это грубая ошибка.

Когда обсуждение проекта закончилось, слово взяла заместитель председателя правительства Наталья Сибирева. Видно было, что Сибиреву задело пренебрежение Балтрайоном в самом начале доклада, и она хотела высказать архитекторам свое негодование.

- Вы так на иронии сказали про Балтрайон, но мы все с вами говорим о том, что комфортная городская среда не только в центре города должна быть, но и на окраинах. Давайте начинать с самих себя что-то менять. Я понимаю, что мы говорим про бюджетное жилье. Но эти квартиры у вас купят, вы приобретете прибыль. Но у нас красиво должно быть везде, и я попрошу вас не иронизировать. Калининградцы у нас – жители единой области, и не важно, где они живут. Если они будут жить в Балтрайоне, это не значит, что можно не обращать на них никакого внимания.

- Я прошу прощения за иронию, - начал сдавать назад Юрий Муравьев. - Проектом предусмотрены и велосипедные дорожки, и детские площадки, довольно необычные для Балтийского района.

- Вы об этом практически ни слова не сказали, - продолжила отчитывать архитектора Сибирева. – В следующий раз, когда придете к нам, пересмотрите подачу проекта. Присутствие на совете – это не формальность.

Уже после заседания Евгений Костромин рассказал журналистам, что очень надеется превратить совет в рычаг воздействия на застройщиков и проектировщиков.

- У нас еще не было случая, чтобы к нам не прислушивались, - заявил он.

- А что будет, если застройщик не прислушается? Он понесет какое-то наказание? – переспросили журналисты.

- Нет, не понесет. Но в следующий раз он просто не получит разрешение на строительство, - ответил Костромин. - Документы у них сейчас, конечно, в порядке, они могут строить и выше 16 этажей. Но мы теперь начинаем рассматривать все проекты выше 9 этажей. Высотки теперь должны будут проходить через общественные слушания, комиссию на получение участка, и застройщик должен будет предоставить весомые доказательства того, что здание на этом участке должно быть высотным. А 16-этажная стена – это не те условия, в которых должны жить люди. Мы должны создавать качественно другую среду.

Новые регламенты высотности, по словам Костромина, вступят в силу уже в этом году.