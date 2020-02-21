2020-02-21T14:00:56+03:00
Происшествия

Следственный комитет: расстрел возле рынка в Калининграде стал местью за давнюю драку

В результате конфликта, произошедшего еще в 2015 году, один из торговцев сломал другому нос
Игорь ОРЕХОВ
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Вадим Янголенко и Дарья Ефимова, трагически погибшие в минувшую субботу.Вадим Янголенко и Дарья Ефимова, трагически погибшие в минувшую субботу.Фото: СОЦСЕТИ
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Следственное управление СКР по Калининградской области выступило с разъяснениями по поводу мотивов убийства на улице профессора Баранова в Калининграде.

Напомним, в половине седьмого часа вечера 15 февраля в районе Центрального продовольственного рынка 63-летний торговец с рынка Фазиль Бахрамов из охотничьего карабина расстрелял семейную пару и их 13-летнего сына. В результате 52-летний Вадим Янголенко и его 34-летняя супруга Дарья Ефимова от полученных ранений погибли на месте, подростка госпитализировали, а убийца покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и покушении на убийство малолетнего общеопасным способом.

- Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления и ежедневно заслушивается, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко.

Фигурирующую в ряде СМИ версию, согласно которой мотивом расстрела стал конфликт между предпринимателями, занимавшимися торговлей фруктами и овощами, за более выгодные места на территории ЦПР следственные органы не подтверждают.

- В качестве основной версии совершенного преступления в настоящее рассматривается наличие длительных неприязненных отношений, сложившихся между подозреваемым и убитым из-за драки на месте разгрузки товара, произошедшей в 2015 году, - говорит Гацко. – Об этом свидетельствует и предсмертная записка, изъятая по ходу обыска в жилище подозреваемого.

Действительно, в результате той драки Вадим Янголенко сломал Фазилю Бахрамову нос, за что потом по решению суда был вынужден выплатить денежную компенсацию. Так вот, по мнению следователей, изучивших текст записки, инцидент 15 февраля стал местью Бахрамова своему обидчику.

- Вместе с тем, следствие намерено проверить все возможные версии и составить объективную картину произошедшего, - добавила Наталья Гацко. – В целях детального восстановления всех обстоятельств совершенного преступления, всем гражданам, обладающим какой-либо информацией, имеющей значение для расследования уголовного дела, предлагается связаться с сотрудниками Следственного управления по телефонам: 8(4012) 30-57-60, 8(4012) 30-57-52, 8(4012) 30-57-65.

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В понедельник Центральный рынок в Калининграде продолжает гудеть после субботней стрельбы на улице Баранова. К рабочему месту жертв стрелка Фазиля Бахрамова все еще несут цветы, однако прилавок уже занят лотками с огурцами и помидорами. А вот место убийцы по-прежнему пустует - на прилавке Бахрамова лишь одиноко стоят весы. Соседи предпринимателя либо отмалчиваются, либо говорят, что торгуют второй-третий день, и Фазиля практически не знают. Один из продавцов восточной внешности, обычно веселый и приветливый, услышав вопрос про своего коллегу, тут же потупил взгляд: «Я ничего не знаю, не общался с ним никогда!» (ПОДРОБНЕЕ).

Сотни калининградцев простились с расстрелянными у рынка Вадимом Янголенко и Дарьей Ефимовой

Все в этой жизни имеет причины и следствия. Трагическая гибель супругов Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой, наверное, тоже. Станет ли известен истинный мотив Фазиля Бахрамова, который расстрелял мужа и жену в упор и покончил с собой, не факт. Факт – случилось непостижимое и непоправимое горе, несчастье для родственников, друзей, знакомых погибших людей. Скорбят и плачут в семьях Янголенко, Ефимовой и Бахрамова (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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